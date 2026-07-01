수요일·음력 5월 17일, 오늘의 띠별운세/생년월일 운세
[재미있는 오늘의 운세] 2026년 7월 1일(수요일·음력 5월 17일, 오늘의 띠별운세/생년월일 운세)
* 가산사주연구소의 재미있는 오늘의 운세는 SNS 문화에 밝은 세대를 중심으로 재편하여 그 나이에 궁금한 점을 해소해 주는 데 중점을 두었다. 음과 양, 오행의 발달에 중점을 두고 분석했다. 대운, 연운, 격국, 합과 충 등은 고려할 수 없어 분석 자료로 활용하지 않았다. 말 그대로 재미로 보는 오늘의 운세다.
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◆ 쥐띠(子)
60년생 : 사랑했던 사람이 다시 찾아오겠다.
72년생 : 활동하는 폭이 커질 수 있겠다.
84년생 : 생각한 대로 행동하면 좋은 결과가 있겠다.
96년생 : 적자는 물러가고 흑자가 시작되겠다.
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◆ 소띠(丑)
61년생 : 노력한 대로 좋은 결과가 있겠다.
73년생 : 꿀맛 같은 재미를 보겠다.
85년생 : 깨소금보다 더 고소한 맛을 보겠다.
97년생 : 믿고 맡긴 것이 도움이 되겠다.
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◆ 범띠(寅)
62년생 : 남들로부터 부러움을 사겠다.
74년생 : 다른 사람과 견주어 보는 대상이 될 수 있다.
86년생 : 소신을 굽히지 않는 것이 중요하겠다.
98년생 : 지금이 손 털고 일어날 기회이겠다.
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◆ 토끼띠(卯)
63년생 : 어렵고 힘들던 일이 해소될 수 있겠다.
75년생 : 생각은 늘 현실이 되는 법이니 도전하는 좋겠다.
87년생 : 희망을 갖고 다시 도전하면 좋겠다.
99년생 : 여기서 멈추면 영원히 멈출 수 있겠다.
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◆ 용띠(辰)
64년생 : 여유를 부리면 낭패를 볼 수 있겠다.
76년생 : 다시 뛰면 좋은 결과로 이어지겠다.
88년생 : 일이 순조롭게 흘러가겠다.
00년생 : 이별하는 사랑을 만나겠다.
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◆ 뱀띠(巳)
65년생 : 사랑하는 사람과 이별할 수 있겠다.
77년생 : 다시 시작하면 좋은 결과가 있겠다.
89년생 : 곤란한 상황에 빠질 수 있겠다.
01년생 : 무엇을 하든 뜻대로 잘 풀려가겠다.
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◆ 말띠(午)
66년생 : 새로운 사업장에서 이익이 나겠다.
78년생 : 자연스럽게 행동하는 것이 좋겠다.
90년생 : 다시 신발 끈 매고 달려야 하겠다.
02년생 : 어두운 밤을 뚫고 나를 찾아오는 사람이 있겠다.
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◆ 양띠(未)
67년생 : 눈으로 보여주는 것이 좋겠다.
79년생 : 돌아가는 전략이 필요하겠다.
91년생 : 사랑을 따라 가는 좋겠다.
03년생 : 정말로 있을 수 없는 일이 발생하겠다.
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◆ 원숭이띠(申)
68년생 : 함께 호흡하는 것이 중요한 시점이겠다.
80년생 : 욕심내면 낼수록 손해를 보겠다.
92년생 : 다시 도전하면 결과가 좋겠다.
04년생 : 하얀 밤이 가고 무지개가 뜨겠다.
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◆ 닭띠(酉)
69년생 : 순풍에 배 밀려가는 모습이겠다.
81년생 : 자신의 신념대로 추진하는 것이 좋겠다.
93년생 : 일이 어렵게 갈 수도 있겠다.
05년생 : 사랑하는 사람을 보내야 하는 일이 생기겠다.
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◆ 개띠(戌)
70년생 : 도전해 보는 것이 좋겠다.
82년생 : 남을 배려하는 것이 좋겠다.
94년생 : 무엇이든지 시작하면 좋겠다.
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◆ 돼지띠(亥)
71년생 : 솔선수범하는 것이 가장 좋은 방법이겠다.
83년생 : 자신을 버리는 아픔을 감수할 때 결과가 좋겠다.
95년생 : 즐거운 일이 많이 생기겠다.