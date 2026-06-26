샤페론, 니즈테크 인수로 바이오뷰티 글로벌 진출

홍콩·대만·미국 시장 동시 공략…올해 해외 매출 50억원 목표

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 면역 혁신신약 개발기업 샤페론이 인수를 추진 중인 바이오뷰티 기업 니즈테크와 글로벌 시장 진출을 본격화한다고 26일 밝혔다.

회사에 따르면 샤페론은 니즈테크 인수를 통해 기존 신약 연구개발 중심의 사업 구조에 꾸준한 수익을 창출하는 바이오뷰티 사업을 추가할 계획이다.

니즈테크는 뷰티 디바이스와 스킨케어 제품을 중심으로 국내 온·오프라인 유통망을 확장해온 기업으로, 현재 연 매출 200억원 수준이다. 스킨케어 브랜드 '뷰드(Vude)'와 헬스케어 브랜드 '휴그랩(Hugrap)'을 중심으로 대기업 복지몰, 전자랜드, 롯데백화점 뷰티그라운드, 올리브영, 카카오선물하기 등 주요 유통 채널을 확보했다.

샤페론 로고. [사진=샤페론]

회사에 따르면 니즈테크는 올해 초 홍콩법인을 출범시킨 후 3개월 만에 약 10억원 규모의 누적 매출을 달성했다. 양사는 홍콩 시장에서 확보한 초기 매출과 유통 경험을 바탕으로 대만 법인 설립도 준비 중이다. 대만은 K-뷰티에 대한 소비자 선호도가 높고 프리미엄 스킨케어 제품 수요가 꾸준히 증가하고 있는 시장이다.

미국 시장 진출도 본격화한다. 샤페론은 미국 자회사 '허드슨 테라퓨틱스(Hudson Therapeutics)'를 활용해 현지 판매 법인 설립 절차를 진행하고 있으며, 글로벌 전자상거래 플랫폼 아마존 입점도 추진 중이다. 회사는 미국을 북미 시장 진입 거점으로 삼는 동시에 향후 남미 시장 진출을 위한 베이스 기지로 활용할 방침이다.

샤페론은 니즈테크의 제품 기획·유통·마케팅 역량에 자사가 보유한 항염증·항노화 기반 바이오 기술을 접목해 차별화된 바이오뷰티 제품군을 확대한다. 신약 개발 과정에서 축적한 염증 조절 및 노화 관련 연구 역량을 기능성 화장품과 헬스케어 제품 개발에 활용함으로써 제품의 기술적 차별성을 높이고 글로벌 시장에서 브랜드 신뢰도를 강화한다는 계획이다.

니즈테크는 올해 국내 시장에서 200억원 이상의 매출을 달성하고, 해외 시장에서는 하반기에만 50억원 이상의 매출을 목표로 하고 있다. 홍콩을 시작으로 대만, 미국까지 해외 거점이 확대될 경우 샤페론의 연결 실적 개선에도 긍정적인 영향을 줄 것으로 기대된다.

샤페론 관계자는 "니즈테크는 국내에서 제품력과 유통 경쟁력이 이미 검증된 회사로, 샤페론의 바이오 기술과 결합할 경우 글로벌 바이오뷰티 시장에서 충분한 성장 잠재력을 갖고 있다"며 "홍콩법인에서 초기 매출 성과가 확인된 만큼 대만과 미국 시장 진출도 속도감 있게 추진하겠다"고 말했다.

이어 "미국 자회사 허드슨 테라퓨틱스를 활용해 북미 시장 진입 기반을 마련하고, 향후 남미 시장까지 확장할 수 있는 글로벌 유통 구조를 구축할 것"이라며 "신약 연구개발과 바이오뷰티 사업이 함께 성장하는 선순환 구조를 통해 안정적인 현금창출력과 기업가치 제고를 동시에 실현하겠다"고 덧붙였다.

한편, 샤페론은 현재 니즈테크 인수를 추진 중이다. 회사는 니즈테크의 안정적인 매출 기반을 활용해 재무 안정성을 높이는 동시에, 자사의 항염증·항노화 원천기술을 뷰티 제품에 접목해 바이오와 뷰티가 융합된 성장 모델을 본격화하겠다고 밝힌 바 있다.

nylee54@newspim.com