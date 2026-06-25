[프로야구] KBO, '음주운전' 이용규 전 키움 플레잉 코치에게 2년 실격 처분

AI 핵심 요약beta
- KBO가 25일 음주 교통사고를 낸 이용규 전 코치에게 2년 실격 처분을 내렸다.
- KBO는 품위손상행위 규정과 인명피해, 코치로서의 책임을 이유로 1년 기본 징계에 1년을 추가했다.
- 이용규는 12일 면허취소 수치로 신호위반 사고를 내고 사과와 함께 선수·코치 생활을 접겠다고 밝혔다.
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[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 음주운전 물의를 빚은 프로야구 키움 히어로즈 이용규(41) 전 플레잉 코치가 2년 실격 처분을 받았다.
한국야구위원회(KBO) 사무국은 25일 상벌위원회를 개최해 "이용규 코치는 규약 제151조 '품위손상행위'에 의해 1년 실격에 더해 선수에게 모범을 보여야 할 코치가 사회적 물의를 일으킨 점, 사고에 인명피해가 발생했다는 점에서 가중 처벌 1년을 추가해 총 2년 실격 처분을 결정했다"고 밝혔다. 징계는 오는 26일부터 적용된다.
이 전 코치는 지난 12일 오전 6시 25분께 경기도 구리시에서 자신의 승용차를 운전하던 중 사고를 냈다. 신호를 위반한 채 직진하다가 맞은편에서 정상 신호에 따라 유턴하던 승용차와 충돌했다. 그 충격으로 이 전 코치의 차량은 옆으로 밀려났고, 경찰 순찰차를 들이받은 후에야 멈춰 섰다.
경찰에 따르면 사고 직후 측정한 이 전 코치의 혈중알코올농도는 면허취소 수치였다. 사고 직후 이 전 코치는 사과와 함께 선수 및 코치 생활을 마무리하겠다는 뜻을 밝히고 불명예 은퇴했다.
football1229@newspim.com