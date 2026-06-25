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TKG 품 안긴 에이프릴바이오, 플랫폼 앞세워 파이프라인 키운다

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  • 에이프릴바이오가 25일 3468억원 유증을 결정해
  • 총 4370억원 현금을 확보하고 파이프라인 확장에 나섰다
  • REMAP·SAFA 플랫폼 기반 연구개발과 외부 기술도입을 병행해

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

3468억원 투자 유치로 외연 확장 속도
SAFA 넘어 REMAP 플랫폼 고도화

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 3000억원이 넘는 자금을 확보한 에이프릴바이오가 파이프라인 확장에 속도를 낸다. 자체 개발 중심으로 방향을 틀기보다는 기존 기술수출 전략을 유지하면서 연구개발(R&D)과 기술도입을 병행해 차세대 플랫폼 'REMAP' 기반 신규 파이프라인을 빠르게 확보한다는 전략이다.

25일 업계에 따르면 에이프릴바이오는 TKG태광그룹 계열사인 TKG휴켐스와 IMM인베스트먼트·IMM자산운용 컨소시엄을 대상으로 3468억원 규모의 제3자배정 유상증자를 실시한다. 기존 보유 현금을 포함하면 약 4370억원의 현금 유동성을 확보하게 된다. 이는 국내 바이오텍 가운데서도 최고 수준의 현금 보유 규모다.

에이프릴바이오 로고

회사는 확보한 자금을 R&D와 기술도입, 전략적 지분투자 등에 투입해 파이프라인을 확대한다는 계획이다. 특히 기존처럼 제한된 연구자원으로 개별 과제를 순차적으로 진행하는 방식에서 벗어나 여러 프로젝트를 동시에 추진하는 '병렬형 연구개발 체계'를 구축하겠다는 구상이다.

일각에서는 에이프릴바이오가 자금력을 확보하면서 자체 개발에 무게를 둘 것이라는 관측이 나왔으나, 기존 기술수출 전략은 이어간다. 핵심은 에이프릴바이오가 보유하지 않은 기술을 외부에서 적극 도입해 플랫폼 경쟁력을 높이고 파이프라인 확장 속도를 끌어올리는 데 있다.

에이프릴바이오 관계자는 "자체 개발로 방향을 바꾸는 것이 아니라 파이프라인을 적극적으로 확장하는 게 목적"이라며 "기술수출 전략은 앞으로도 유지할 것"이라고 했다. 이어 "우리가 보유하지 않은 기술은 외부 기업과 협업하는 것이 더 효율적"이라며 "연구개발과 기술도입을 병행하면서 플랫폼에 접목할 수 있는 기술을 확보할 계획"이라고 설명했다.

대표적인 사례가 RNA 기술이다. 현재 에이프릴바이오는 RNA 기술을 보유한 큐리진과 공동연구를 진행하고 있다. SAFA 플랫폼에 RNA 기술을 접목하기 위한 협업으로, 자체적으로 RNA 기술을 개발하기보다 전문 기술을 가진 기업과 협력하는 전략을 택했다.

에이프릴바이오 관계자는 "우리는 RNA 기술을 보유하고 있지 않지만 SAFA 플랫폼에는 RNA도 접목할 수 있다"며 "큐리진처럼 이미 해당 기술을 확보한 기업과 협업하는 것이 훨씬 빠른 방법"이라고 말했다.

향후 에이프릴바이오의 R&D 초점은 차세대 플랫폼 REMAP에 맞춰질 전망이다. REMAP은 기존 SAFA 플랫폼의 알부민 결합 기술을 기반으로 하나의 분자에 여러 표적을 동시에 결합할 수 있도록 확장한 플랫폼이다. 회사는 이를 항체와 펩타이드뿐 아니라 ADC(항체약물접합체), siRNA, AOC(항체-올리고뉴클레오타이드 접합체) 등 다양한 모달리티로 확대할 계획이다.

REMAP 플랫폼을 중심으로 외부 기술을 빠르게 흡수하면서 파이프라인도 공격적으로 늘린다는 전략이다. 자가면역질환 외 새로운 질환 영역으로 적응증을 확대하는 한편 기술도입과 공동개발, 전략적 투자도 검토한다.

에이프릴바이오는 최근 REMAP 플랫폼을 적용한 항체약물접합체(ADC)와 염증성 장질환(IBD) 치료제 후보물질에 대한 국제 특허를 출원하기도 했다. REMAP ADC는 HER2와 PD-L1을 동시에 표적하는 이중항체 기반 ADC 항암제다. 고형암을 적응증으로 개발하고 있다. REMAP IBD는 TL1A와 IL-23을 동시에 겨냥하는 염증성 장질환 치료제 후보물질이다.

회사는 두 파이프라인을 베스트 인 클래스(Best-in-class) 치료제를 목표로 개발 중이다. 특허 출원을 계기로 REMAP 플랫폼 개발에 속도를 높여 파이프라인 확장과 기술수출 성과 창출에 주력할 계획이다.

에이프릴바이오는 이미 SAFA 플랫폼을 통해 기술력을 입증한 경험을 갖고 있다. SAFA는 에이프릴바이오가 독자적으로 개발한 반감기 연장 플랫폼이다. 혈액 속 알부민과 결합하도록 설계해 치료제가 체내에 오래 머물도록 한다. 덴마크 룬드벡에 해당 플랫폼 기반의 갑상선안병증 치료제 후보물질 APB-A1을, 미국 에보뮨에 아토피 치료제 후보물질 APB-R3을 기술수출하며 총 1조2000억원 규모의 계약을 체결하는 성과를 냈다.

기술수출된 파이프라인은 글로벌 임상에서 약동학(PK)과 약력학(PD) 데이터를 확보하며 플랫폼의 인체 효능을 입증하고 있다. APB-R3의 경우 글로벌 블록버스터 아토피치료제 듀피젠트와 유사한 기전을 기반으로 개발 중인 차세대 치료 후보물질이다. 임상 3상 중간 결과 듀피젠트와 유사한 효능을 확보해 기대감을 모으고 있다. 업계는 오는 9월 EADV(유럽피부과학회)에서 공개될 APB-R3 연구 데이터에 주목한다.

회사는 이처럼 기술수출을 통해 검증된 플랫폼 경쟁력이 이번 대규모 투자 유치의 배경이 됐다는 입장이다. 단일 후보물질의 성공 여부에 의존하는 일반 신약개발 기업과 달리 다양한 치료제에 반복 적용할 수 있는 플랫폼 경쟁력을 갖춘 점이 높은 평가를 받았다.

이번 투자는 바이오를 미래 먹거리로 낙점한 TKG그룹의 결단에서 시작됐다. 안정적인 현금창출력을 갖춘 TKG그룹은 에이프릴바이오에 장기 자본과 경영 인프라를 제공하고, IMM인베스트먼트그룹은 단순 재무적 투자자를 넘어 성장전략 수립과 글로벌 BD, 기술이전(L/O), M&A 실행을 직접 지원하는 운영형 파트너로 참여한다.

IMM인베스트먼트그룹이 이번 거래로 취득하는 지분에 대해 TKG그룹이 콜옵션을 보유하며, 계약에 따라 향후 5년간 순차적으로 TKG그룹에 이전된다. 이에 따라 IMM인베스트먼트그룹의 장내 매각이 주가에 부담을 줄 가능성은 제한적이다.

국내 바이오 업계에서도 이번 투자는 이례적인 사례로 평가된다. 에이프릴바이오가 유동성 확보가 시급한 상황이 아니었던 데다, 바이오 사업 경험이 없는 TKG그룹이 미래 성장동력으로 바이오를 선택해 3000억원이 넘는 대규모 투자를 결정했기 때문이다. 에이프릴바이오가 보유한 SAFA 플랫폼의 기술력과 향후 REMAP으로 이어질 경쟁력과 확장 가능성을 높게 평가했기 때문이라는 분석이 나온다.

에이프릴바이오는 이번 투자 유치를 발판으로 글로벌 플랫폼 바이오텍으로 도약하겠다는 목표도 제시했다. 확보한 자금을 기반으로 파이프라인 확장과 글로벌 사업개발에 속도를 내 시가총액 3년 내 10조원, 5년 내 20조원을 달성하겠다는 목표를 내놨다.

에이프릴바이오 관계자는 "바이오 사업 경험이 없는 기업이 신규 성장동력으로 바이오를 선택해 대규모의 투자를 결정한 사업 모델은 이례적"이라며 "REMAP 플랫폼을 기반으로 파이프라인 확장 속도를 높여 기술수출 성과를 이어가기 위해 노력할 것"이라고 말했다.

sykim@newspim.com

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