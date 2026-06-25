RBW, 엔터 산업 체험 기회 확대…7월 교육프로그램 6개 운영

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[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 종합 콘텐츠 기업 알비더블유(RBW)가 글로벌 콘텐츠 산업을 이끌 미래 인재 양성을 위한 교육 프로그램을 확대 운영한다고 25일 밝혔다.

RBW는 지난 12일 청년 대상 현직자 소통 프로그램 '오버더레인보우 문화살롱' 4회차를 성황리에 마무리했다.

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = '오버더레인보우 문화살롱' 4회차 현장. [사진=RBW] 2026.06.25 alice09@newspim.com

이번 회차는 '아티스트 기획·제작 토크'를 주제로 진행됐으며, 참가자 모집 시작 하루 만에 선착순 마감되며 뜨거운 관심을 모았다.

'오버더레인보우 문화살롱' 4회차는 RBW 기획·제작팀 황지혜 팀장이 멘토로 참여해 아티스트 앨범 및 콘텐츠 제작 과정 전반에 대한 실무 경험을 공유했다. 황 팀장은 콘텐츠 기획부터 제작, 유관 부서 협업 과정, 현업에서 요구되는 역량 등을 실제 사례를 바탕으로 설명하며 참가자들의 이해를 도왔다.

당초 1시간으로 예정됐던 일정이 참여자들의 높은 관심 속 약 2시간 동안 이어졌다. 현업 경험과 제작 비하인드 스토리가 폭넓게 공유되며 큰 호응을 얻었고, 이전 회차 참가자들이 재방문하는 등 프로그램에 대한 높은 만족도를 확인할 수 있었다.

RBW는 '오버더레인보우 문화살롱'을 비롯해 다양한 교육 프로그램을 운영하며 엔터테인먼트 및 콘텐츠 산업 체험 기회를 확대하고 있다.

오는 7월에는 청소년 대상 진로 체험 프로그램, 유학생 및 외국인 대상 글로벌 K팝 체험 프로그램 '알비더블유어스 원-데이 클래스(RBWUS One-day Class)', 청소년 문화나눔 프로그램 등 총 6개의 교육 프로그램을 운영할 예정이다.

7월 프로그램에는 약 240명이 참여할 예정이며, RBW 사옥 투어를 비롯해 K팝 산업 특강, 보컬·댄스 클래스, 데모 음원 평가, 콘텐츠 제작 활동 등 다양한 체험 프로그램이 마련된다.

특히 참가자들이 엔터테인먼트 및 콘텐츠 산업을 보다 가까이에서 경험하고 진로를 탐색할 수 있도록 현장 중심의 교육 콘텐츠를 제공할 계획이다.

관련 프로그램을 운영하는 RBW 교육콘텐츠사업팀은 "앞으로도 교육과 산업 현장을 연결하는 다양한 프로그램을 확대해 나갈 계획"이라고 밝혔다.

alice09@newspim.com