전북도지사직 인수위 청년 간담회 개최…일자리·주거 등 정책 제안 청취

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대학생·청년 도의원 당선인 등 20여 명 참석 의견 수렴

일자리 주거 문화예술 교통 분야 생활밀착형 정책 제안

[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 민선 9기 전북특별자치도지사직 인수위원회는 청년들과 간담회를 열고 일자리와 주거 등 청년정책 전반에 대한 현장 의견을 청취했다고 25일 밝혔다.

민선 9기 전북자치도지사직 인수위원회는 전날 대학생과 청년 도의원 당선인 등 20여 명이 참석한 가운데 청년 간담회를 개최했다.

전북자치도지사직 인수위원회는 대학생과 청년 도의원 당선인 등과 함께 청년 간담회를 개최했다[사진=전북도지사직 인수위] 2026.06.25 lbs0964@newspim.com

이번 간담회는 청년들이 현장에서 체감하는 어려움과 정책 수요를 직접 듣고 이를 민선 9기 청년정책과 향후 도정 운영에 반영하기 위해 마련됐다.

참석자들은 지역 현실에 맞는 실효성 있는 청년정책 마련이 필요하다는 데 공감하며 일자리와 주거 문화예술 교통 등 생활 전반에 걸친 다양한 정책을 제안했다.

일자리 분야에서는 지역기업의 역외 이전을 막기 위한 입찰 시 지역기업 가점 확대 등 기업 지원 강화와 청년들의 일경험 기회 확대 및 지역 내 양질의 일자리 발굴 필요성이 제기됐다.

문화예술 분야에서는 지역에서 활동하는 로컬 크리에이터에 대한 실질적인 지원과 도민과 청년이 함께 이용할 수 있는 문화교류 공간 확대가 필요하다는 의견이 나왔다.

주거 분야에서는 청년 주거비 부담 완화를 위해 기존 소득 중심 지원을 넘어 도내 중소기업에 일정 기간 재직한 청년을 대상으로 하는 '전북형 청년 월세 지원사업' 도입과 대학 진학으로 전북에 유입된 청년들의 지역 정착 지원 정책 마련이 제안됐다.

이 밖에도 참석자들은 △청년 활동가 1000명 만들기 프로젝트 △고립청년 지원 △문화예술 창작과정 지원 확대 △버스 노선 및 환승체계 개선 △시군 간 대중교통비 할인 등 생활밀착형 정책을 건의했다.

신형식 위원장은 "청년정책은 단순한 지원을 넘어 청년의 정착과 성장 그리고 지역의 미래와 직결되는 과제"라며 "청년들이 전북에서 기회를 만들고 미래를 설계할 수 있도록 체감도 높은 정책 마련에 최선을 다하겠다"고 말했다.

lbs0964@newspim.com