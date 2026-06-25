장수군 '쿨밸리페스티벌' 준비 본격화…내달 17일 방화동계곡서 개막

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EDM 공연 맨손 송어잡기 트레일레이스 확대 운영

'자연이 품은 계곡 행복이 머무는 하루' 체험형 여름축제



[장수=뉴스핌] 고종승 기자 = 전북 장수군은 대표 여름 축제인 '제4회 장수쿨밸리페스티벌' 성공개최를 위해 본격적인 행사 준비에 들어갔다고 25일 밝혔다.

장수군은 군청 회의실에서 추진위원 10여 명이 참석한 가운데 임시회를 열고 공연과 체험 프로그램 구성부터 교통 안전 먹거리 운영까지 축제 추진 계획을 논의했다.

장수쿨밸리페스티벌[사진=장수군] 2026.06.25 lbs0964@newspim.com

올해로 4회째를 맞는 장수쿨밸리페스티벌은 오는 7월 17일부터 19일까지 번암면 방화동자연휴양림 일원에서 열린다.

'자연이 품은 계곡 행복이 머무는 하루'를 슬로건으로 열리는 이번 축제는 장수의 청정 자연과 계곡을 활용한 체험형 여름축제로 꾸며진다.

축제 기간에는 EDM 공연과 물놀이를 결합한 '쿨밸리 밸리밤'을 비롯해 게릴라 이벤트 체험과 맨손 송어잡기 등 다양한 프로그램이 운영된다.

장수쿨밸리트레일레이스는 기존 하루에서 7월 18일부터 19일까지 이틀간 확대 운영해 참가자들이 장수의 자연을 더욱 즐길 수 있도록 할 계획이다.

또한 관광객 소비를 유도하는 경품 이벤트를 마련하고 축제 기간 관계기관과 협력해 안전관리와 교통대책 편의시설 운영 등을 강화할 계획이다.

임정택 추진위원장은 "장수의 청정 자연과 계곡의 매력을 널리 알리는 대표 여름축제로 준비하고 있다"며 "관광객들이 안전하게 축제를 즐길 수 있도록 준비에 만전을 기하겠다"고 말했다.

최훈식 군수는 "축제가 안전하고 성공적으로 개최될 수 있도록 철저히 준비하겠다"며 "많은 관광객들이 장수를 찾아 특별한 여름 추억을 만들길 바란다"고 밝혔다.

lbs0964@newspim.com