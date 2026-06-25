마포구 인수위, 업무보고 완료…AI·미래·혁신 기반 정책 발굴 집중

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당선인 주재 업무보고 거쳐 구정 운영 방향 최종 점검

[서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 민선 9기 마포구청장직 인수위원회는 이달 16일 업무보고를 시작했으며, 23일과 24일에 걸쳐 추가 보고와 보충질의를 끝으로 구정 운영 방향 점검을 마쳤다.

25일 서울 마포구에 따르면 보고회에는 마포구 전 부서와 마포복지재단, 마포문화재단, 마포구시설관리공단 등 산하기관이 참여해 주요 사업과 현안, 공약 이행 계획 등을 설명했다.

황인국 인수위원회 위원장이 구정에 대한 질의를 하고 있다. [사진=마포구]

보고회에서 인수위원과 자문위원들은 주요 현안의 추진 상황을 면밀히 점검하고, 예산의 효율적 운영 방안과 구민 체감도를 높일 수 있는 정책 방향 등에 대해 다양한 의견을 제시했다.

또 민선 9기 공약 이행을 위한 실현 가능성과 전략을 검토하며 구정 운영의 밑그림을 그렸다. 특히 민선 9기 핵심 가치인 AI·미래·혁신·행복을 바탕으로 기존 사업의 성과와 한계를 분석하고, 급변하는 행정 환경에 대응할 수 있는 새로운 정책 과제를 발굴하는 데 집중했다.

인수위원회는 그간의 업무보고 내용을 토대로 26일 마지막 전체회의를 거쳐 민선 9기 정책 실행 방안을 구체화할 예정이다.

한편 25일과 29일에는 당선인 주재 업무보고회를 열어 부서별 주요 현안과 공약 이행 계획을 면밀히 살피고, 민선 9기 비전 실현을 위한 구정 운영 방향을 최종 점검한다.

유동균 마포구청장 당선인은 "민선 9기의 밑그림을 그리는데 힘써주신 인수위원회 위원님들과 자문위원님들, 그리고 직원 여러분께 진심으로 감사드린다"며 "인수위원회 논의 결과를 바탕으로 비전과 정책을 마련하고, 더 나은 미래와 더 큰 행복을 실현하는 마포를 만들어 가겠다"고 말했다.

kh99@newspim.com