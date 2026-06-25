남원시, 상하수도요금 간편결제…온라인 납부 서비스 운영

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누리집서 요금 조회부터 납부까지 원스톱 서비스 제공

실시간 납부 확인 가능 종이 고지서 감소 행정 효율성 향상

[남원=뉴스핌] 고종승 기자 = 전북 남원시는 상하수도요금 온라인 납부 서비스를 본격 운영한다고 25일 밝혔다.

남원시는 시민들이 누리집에서 상하수도요금을 조회하고 즉시 납부할 수 있는 온라인 서비스를 구축해 납부 편의를 높였다.

상하수도요금 온라인 납부 서비스 안내 포스터[사진=남원시] 2026.06.25 lbs0964@newspim.com

온라인 서비스는 금융기관을 방문하지 않고 요금 조회부터 납부까지 한 번에 처리할 수 있는 시스템이다.

기존에는 고지서를 받은 뒤 금융기관을 방문하거나 별도의 납부 절차를 거쳐야 했지만 온라인 시스템 도입으로 시간과 비용 부담을 줄일 수 있게 됐다.

또한 납부 결과가 실시간으로 반영돼 보다 신속한 요금 관리가 가능하며 누리집에서 상하수도요금 납부 화면으로 바로 접속할 수 있도록 구성해 이용 편의성도 높였다.

남원시는 이번 서비스가 시민들의 납부 편의를 높이는 것은 물론 종이 고지서 사용 감소와 행정 효율성 향상에도 도움이 될 것으로 기대하고 있다.

남원시 상하수도사업소 관계자는 "시민들이 언제 어디서나 편리하게 상하수도요금을 납부할 수 있도록 누리집 기반 납부 서비스를 구축했다"며 "앞으로도 시민 중심의 스마트 행정서비스를 지속적으로 확대해 나가겠다"고 말했다.

lbs0964@newspim.com