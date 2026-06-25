부안 노을 자연장 준공…잔디형·수목형 7100기 규모

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[부안=뉴스핌] 고종승 기자 = 전북 부안군이 25일 하서면 장신리 일원에 조성된 부안노을자연장 준공식을 열고 본격적인 운영에 들어갔다.

부안노을자연장은 지난 2023년 착공 이후 3년 만에 준공됐으며 총사업비 84억원이 투입됐다. 시설 규모는 잔디형 자연장 5500기와 수목형 자연장 1600기 등 총 7100기로 조성됐다.

부안 노을 자연장[사진=부안군]2026.06.25 gojongwin@newspim.com

이번 사업은 지역 내 공공 장사시설 부족 문제를 해소하고 군민들의 오랜 숙원이었던 자연장 시설을 마련했다.

그동안 부안지역에는 자연장 시설이 없어 군민들이 인근 지역 장사시설을 이용해야 하는 불편을 겪어 왔다. 이로 인해 경제적 부담은 물론 고인을 고향 가까이에 모시기 어려운 아쉬움도 지속돼 왔다.

부안노을자연장 준공으로 군민들은 평생을 살아온 고향에서 가족과 함께 마지막 안식처를 마련할 수 있게 됐다.

권익현 부안군수는 "공설자연장지는 단순한 장사시설이 아닌 군민의 삶을 마무리하는 복지 공간"이라며 "출생과 보육 교육 일자리 노후를 넘어 삶의 마지막 순간까지 군민과 함께하는 행정을 펼쳐 나가겠다"고 말했다.

이어 "군민 누구나 존엄한 삶과 품격 있는 마지막을 누릴 수 있도록 운영과 관리에 최선을 다하겠다"고 강조했다.

gojongwin@newspim.com