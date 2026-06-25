[오늘의 정치일정] 6월 25일(목)

AI 핵심 요약beta
- 대통령은 25일 청와대에서 수석보좌관회의를 주재했다
- 정부는 25일 6·25전쟁 76주년 기념행사와 제주포럼 등 외교·안보 일정을 진행했다
- 여야는 25일 국회에서 최고위원회의와 토론회, 방송 출연 등 정치 일정을 소화했다
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[서울=뉴스핌]
<청와대>
-대통령
15:00 대통령 주재 수석보좌관회의 (청와대)
<외교부>
-장관
제주 출장(제주포럼 참석)
-1차관
10:30 한-글로벌펀드 포럼
-2차관
미국 출장(팍스 실리카 참석)
<통일부>
-장관
통상업무
-차관
18:30 어린이어깨동무 30주년 기념식 축사 (국회 의원회관 2층 대회의실)
<국방부>
-장관
10:00 6·25 전쟁 76주년 중앙행사
-차관
미국 국외출장(~6.26)
<국가보훈부>
-장관
10:00 6·25전쟁 제76주년 기념식 (수원 컨벤션센터)
11:00 6·25참전영웅 위로연 (수원 컨벤션센터)
-차관
통상업무
<더불어민주당>
-한병도 당대표 직무대행 겸 원내대표
08:20 정책조정회의(국회 본관 원내대표회의실)
10:00 6.25 전쟁 제76주년 행사
<국민의힘>
-장동혁 당 대표
09:00 최고위원회의(국회 본관 228호)
-정점식 원내대표
09:00 최고위원회의(국회 본관 228호)
14:30 의원연구모임 정책2830 주최 <무너진 신뢰, 어떻게 회복할 것인가? 투표 제도와 선관위 개혁을 위한 과제> 토론회(국회 의원회관 제1세미나실)
-정희용 사무총장
09:00 최고위원회의(국회 본관 228호)
<개혁신당>
-이준석 당대표
통상 업무
-천하람 원내대표
09:30 최고위원회의 / 개혁신당 대회의실(국회 본관 170호)
-이주영 정책위의장
09:30 최고위원회의 / 개혁신당 대회의실(국회 본관 170호)
<조국혁신당>
-신장식 당대표 권한대행
07:35 SBS <김태현의 정치쇼> 출연
09:30 최고위원회 / 당회의실(본청 224호)
14:00 본회의
19:10 MBC <뉴스하이킥> 출연
-김준형 원내대표
09:30 제주포럼 개회식 / 제주 해비치호텔 그랜드볼룸ABC