뉴욕증시 개장 전 특징주, AI 반도체 반등 시동…마이크론·ARM·샌디스↑ VS 세레브라스·페덱스↓

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[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 24일(현지시간) 뉴욕 증시 개장 전 거래에서는 마이크론(MU) 실적 발표를 앞두고 메모리 반도체주를 중심으로 반등세가 나타나는 가운데 실적과 투자의견, 밈주 열풍 등에 따라 종목별 주가가 크게 엇갈리고 있다.

전날 반도체주 급락으로 기술주 전반이 큰 폭의 조정을 받은 이후 투자자들은 메모리 업종과 AI 관련주의 반등 여부를 주시하고 있다. 반면 실적 부진과 수익성 악화 전망을 내놓은 기업들은 큰 폭의 하락세를 나타냈다.

미국 캘리포니아주 밀피타스에 있는 샌디스크 본사 [사진=블룸버그통신]

▶ 상승 종목

◆ 마이크론(MU)

마이크론은 개장 전 거래에서 2~3% 상승했다. 전날 13% 급락한 이후 저가 매수세가 유입된 데다 이날 장 마감 후 실적 발표를 앞두고 투자자들의 기대가 다시 높아진 영향이다.

팩트셋에 따르면 시장은 주당순이익(EPS) 20.83달러, 매출 357억5000만달러를 예상하고 있다. 마이크론은 AI 서버용 고대역폭메모리(HBM) 수요 확대의 대표 수혜주로 올해 들어 260% 넘게 상승했다.

◆ 메모리 반도체주

메모리 업종 전반도 반등했다.

▲샌디스크(SNDK)는 2% 이상 상승했고 ▲웨스턴디지털(WDC)은 1% 넘게 올랐다. ▲시게이트테크놀로지(STX)도 약 1% 상승했다.

전날 한국 기술주 급락과 글로벌 반도체 매도세 여파로 큰 폭 하락했던 메모리주에 저가 매수세가 유입된 것으로 풀이된다.

◆ 암 홀딩스(ARM)

암 홀딩스는 3% 가까이 상승했다.

UBS와 TD코웬이 목표주가를 상향 조정한 영향이다. 두 증권사는 에이전트형 AI 확산으로 CPU 사업 전망이 개선되고 있다고 평가했다.

시장에서는 AI 연산 구조가 GPU 중심에서 CPU 활용 확대 방향으로 일부 변화할 가능성에 주목하고 있다.

◆ KB홈(KBH)

주택 건설업체 KB홈은 2% 이상 상승했다.

회사의 2분기 매출은 11억1000만달러로 시장 예상치인 11억달러를 웃돌았다.

다만 주당순이익은 43센트로 예상치인 45센트를 소폭 밑돌았다.

◆ 테이크투 인터랙티브(TTWO)

테이크투 인터랙티브는 3% 가까이 상승했다.

회사는 인기 게임 '그랜드 테프트 오토6(GTA6)' 예약 판매를 26일부터 시작한다고 발표했다.

BTIG도 신규 커버리지를 개시하며 '매수' 의견을 제시했다. 회사는 GTA6가 향후 수년간 실적 성장을 이끌 것으로 전망했다.

◆ 웬디스(WEN)

패스트푸드 업체 웬디스는 개장 전 30% 넘게 오르며 급등세를 나타냈다.

주식 토론 커뮤니티 레딧의 월스트리트베츠에서 가장 많이 언급된 종목 가운데 하나로 떠오른 영향이다.

S3파트너스에 따르면 웬디스의 공매도 비중은 유통주식 수의 약 23%에 달해 숏스퀴즈 가능성이 제기되고 있다.

▶ 하락 종목

◆ 세레브라스 시스템즈(CBRS)

AI 반도체 업체 세레브라스 시스템즈는 10% 이상 급락했다.

회사는 상장 이후 첫 실적 발표에서 1분기 주당 22센트의 손실과 1억9340만달러의 매출을 기록했다.

또 2분기 핵심 매출총이익률이 36~38%로 낮아질 것이라고 전망했다. 이는 1분기 46.5%보다 크게 낮은 수준이다.

◆ 워딩턴 엔터프라이즈(WOR)

산업재 업체 워딩턴 엔터프라이즈는 10% 하락했다.

회사는 4분기 조정 주당순이익 97센트, 매출 3억7150만달러를 기록했다.

팩트셋이 집계한 시장 예상치는 주당순이익 1.06달러, 매출 3억8650만달러였다.

◆ 페덱스(FDX)

페덱스는 6% 넘게 하락했다.

회사는 시장 예상치를 웃도는 회계연도 4분기 실적을 발표했지만 핵심 배송 사업 부문의 수익성이 지난해보다 악화된 것으로 나타났다.

시장에서는 화물 사업 분사 이후 성장성과 수익성에 대한 우려가 제기되고 있다.

koinwon@newspim.com