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뉴욕증시 개장 전 특징주, AI 반도체 반등 시동…마이크론·ARM·샌디스↑ VS 세레브라스·페덱스↓

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AI 핵심 요약

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  • 뉴욕증시에서 24일 마이크론 실적 앞두고 메모리와 AI 관련주가 반등했다.
  • 마이크론·샌디스크·ARM·KB홈·테이크투·웬디스 등은 실적·목표가 상향·밈주 열풍 속에 상승세를 보였다.
  • 세레브라스·워딩턴·페덱스 등은 실적 부진과 수익성 악화 전망으로 두자릿수 등 큰 폭 하락을 기록했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 24일(현지시간) 뉴욕 증시 개장 전 거래에서는 마이크론(MU) 실적 발표를 앞두고 메모리 반도체주를 중심으로 반등세가 나타나는 가운데 실적과 투자의견, 밈주 열풍 등에 따라 종목별 주가가 크게 엇갈리고 있다.

전날 반도체주 급락으로 기술주 전반이 큰 폭의 조정을 받은 이후 투자자들은 메모리 업종과 AI 관련주의 반등 여부를 주시하고 있다. 반면 실적 부진과 수익성 악화 전망을 내놓은 기업들은 큰 폭의 하락세를 나타냈다.

미국 캘리포니아주 밀피타스에 있는 샌디스크 본사 [사진=블룸버그통신]

▶ 상승 종목

◆ 마이크론(MU)

마이크론은 개장 전 거래에서 2~3% 상승했다. 전날 13% 급락한 이후 저가 매수세가 유입된 데다 이날 장 마감 후 실적 발표를 앞두고 투자자들의 기대가 다시 높아진 영향이다.

팩트셋에 따르면 시장은 주당순이익(EPS) 20.83달러, 매출 357억5000만달러를 예상하고 있다. 마이크론은 AI 서버용 고대역폭메모리(HBM) 수요 확대의 대표 수혜주로 올해 들어 260% 넘게 상승했다.

◆ 메모리 반도체주

메모리 업종 전반도 반등했다.

▲샌디스크(SNDK)는 2% 이상 상승했고 ▲웨스턴디지털(WDC)은 1% 넘게 올랐다. ▲시게이트테크놀로지(STX)도 약 1% 상승했다.

전날 한국 기술주 급락과 글로벌 반도체 매도세 여파로 큰 폭 하락했던 메모리주에 저가 매수세가 유입된 것으로 풀이된다.

◆ 암 홀딩스(ARM)

암 홀딩스는 3% 가까이 상승했다.

UBS와 TD코웬이 목표주가를 상향 조정한 영향이다. 두 증권사는 에이전트형 AI 확산으로 CPU 사업 전망이 개선되고 있다고 평가했다.

시장에서는 AI 연산 구조가 GPU 중심에서 CPU 활용 확대 방향으로 일부 변화할 가능성에 주목하고 있다.

◆ KB홈(KBH)

주택 건설업체 KB홈은 2% 이상 상승했다.

회사의 2분기 매출은 11억1000만달러로 시장 예상치인 11억달러를 웃돌았다.

다만 주당순이익은 43센트로 예상치인 45센트를 소폭 밑돌았다.

테이크투 인터랙티브(TTWO)

테이크투 인터랙티브는 3% 가까이 상승했다.

회사는 인기 게임 '그랜드 테프트 오토6(GTA6)' 예약 판매를 26일부터 시작한다고 발표했다.

BTIG도 신규 커버리지를 개시하며 '매수' 의견을 제시했다. 회사는 GTA6가 향후 수년간 실적 성장을 이끌 것으로 전망했다.

웬디스(WEN)

패스트푸드 업체 웬디스는 개장 전 30% 넘게 오르며 급등세를 나타냈다.

주식 토론 커뮤니티 레딧의 월스트리트베츠에서 가장 많이 언급된 종목 가운데 하나로 떠오른 영향이다.

S3파트너스에 따르면 웬디스의 공매도 비중은 유통주식 수의 약 23%에 달해 숏스퀴즈 가능성이 제기되고 있다.

▶ 하락 종목

세레브라스 시스템즈(CBRS)

AI 반도체 업체 세레브라스 시스템즈는 10% 이상 급락했다.

회사는 상장 이후 첫 실적 발표에서 1분기 주당 22센트의 손실과 1억9340만달러의 매출을 기록했다.

또 2분기 핵심 매출총이익률이 36~38%로 낮아질 것이라고 전망했다. 이는 1분기 46.5%보다 크게 낮은 수준이다.

워딩턴 엔터프라이즈(WOR)

산업재 업체 워딩턴 엔터프라이즈는 10% 하락했다.

회사는 4분기 조정 주당순이익 97센트, 매출 3억7150만달러를 기록했다.

팩트셋이 집계한 시장 예상치는 주당순이익 1.06달러, 매출 3억8650만달러였다.

◆ 페덱스(FDX)

페덱스는 6% 넘게 하락했다.

회사는 시장 예상치를 웃도는 회계연도 4분기 실적을 발표했지만 핵심 배송 사업 부문의 수익성이 지난해보다 악화된 것으로 나타났다.

시장에서는 화물 사업 분사 이후 성장성과 수익성에 대한 우려가 제기되고 있다.

koinwon@newspim.com

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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