[장욱희의 중장년 취업에세이] 중장년 구직자, 면접 탈락 원인 분석…AI 활용한 준비로 변화 시작

장욱희 경제사회노동위원회 전문위원(경영학 박사)

"서류는 통과하는데 최종 면접에서 계속 떨어집니다" 중장년 구직자한테 자주 듣는 이야기다.

기업 측면에서 면접은 단순히 구직자의 과거 경력만을 확인하는 것이 아니라 앞으로 함께 일할 수 있는 사람인지 아닌지를 확인하는 중요한 절차다.

최근 만난 50대 초반의 A 씨도 비슷한 경험을 했다. 그는 대기업 생산관리 분야에서 25년 가까이 근무한 뒤 퇴직했다. 면접 기회를 얻었지만 번번이 최종 면접 문턱을 넘지 못했다.

A 씨는 면접 탈락 요인이 우선 '나이' 때문이라고 생각했다. 그러나 면접 내용을 냉정하게 분석해 보니 다른 문제가 있었다.

면접이 시작되면 과거 자신의 성과를 장황하게 설명하는 데 집중했고, 지원 기업이 현재 당장 원하는 역할이나 향후 기여 방안에 대한 실질적인 답변은 상대적으로 부족했다.

변화는 AI를 활용하면서 시작됐다. 그는 생성형 AI인 ChatGPT를 활용해 지원 기업의 직무 내용을 분석하고 예상 질문을 만들어 보기 시작했다. 예를 들어 "중소 제조기업 생산관리 직무를 채용하는 면접관이라면 어떤 질문을 할 것인가?"라고 입력하면 다음과 같은 질문들이 쏟아져 나왔다.

장욱희 경사노위 전문위원.

"왜 대기업 출신인 당신이 중소기업에 지원했습니까?" "조직 규모가 작은 환경에 적응할 수 있습니까?" "나이 어린 팀원들과 협업을 극대화하기 위해 당신은 무슨 행동을 취하겠습니까?" "최근 AI와 기술 변화에 어떻게 대응하고 있습니까?" "향후 당신의 업무에 AI를 어떻게 적용하시겠습니까?"

A 씨는 AI와 반복적으로 모의 면접을 진행하며 답변을 정리하기 시작했다. 펜을 들고 답변을 직접 작성해 보았다. 특히 '과거 25년 동안 무엇을 했는가'보다 '앞으로 무엇을 할 수 있는가'에 초점을 맞추어 답변하는 연습을 주로 했다.

그는 중견기업 생산관리 부문 면접에 도전했고 최종 합격했다. "AI가 면접을 대신 봐준 것은 아닙니다. 면접관의 시각에서 제 답변을 다시 점검해 볼 수 있었던 것이 큰 도움이 되었습니다."

최근 AI는 중장년 구직자의 면접 준비 과정에서도 강력한 도구가 되고 있다.

첫째, 예상되는 면접 질문에 대해 체계적으로 준비를 할 수 있다. AI는 기업명과 지원 직무를 입력하면 예상 질문을 생성할 수 있다. 특히 직무 경험, 조직 적응력, 성과 사례, 갈등 해결 경험, 팀워크, 리더십 등 실제 면접에서 자주 나오는 질문을 미리 연습할 수 있다.

둘째, 역량 기반의 구조화된 면접에 효과적으로 대응할 수 있다. 구조화된 면접은 개인의 역량을 객관적으로 확인하기 위해 현장에서 활용된다. 중장년 구직자는 면접에서 자신의 경력을 충분히 설명해야 한다는 생각에 답변이 길어지는 경우가 많다. AI는 핵심 내용을 간결하게 정리하여 자신의 강점과 역량이 객관적으로 입증되도록 도와준다.

셋째, 최신 변화 트렌드에 관한 학습이다. 최근 기업들은 AI 활용 경험, 디지털 전환 적응력, 변화 대응 역량 등을 중요하게 평가하는 경우가 늘고 있다. AI를 활용하면 관련 질문에 대한 답변도 효율적으로 준비할 수 있다.

AI를 형상화한 이미지 [자료=블룸버그]

면접관이 궁금한 것은 구직자의 경험과 생각이다. 따라서 주의할 점은 오히려 AI 답변을 그대로 줄줄 외우면 부자연스러운 답변이 될 가능성이 높다. 중요한 것은 AI를 통해 자신의 경험을 정리하고 전달 방식을 점검하는 것이다. 이제는 자신의 경험을 효과적으로 정리하고 전달하는 과정에서 AI라는 새로운 조력자를 활용할 수 있게 됐다.

무엇보다 중장년 재취업에서 중요한 것은 AI를 활용해 자신의 경험을 다시 해석하고 새로운 기회로 연결하는 능력이다. 어쩌면 면접 준비의 경쟁력은 더 이상 혼자 준비하는 것에 있지 않다.

중장년 재취업 준비도 좋은 면접 질문을 자주 던져 보고, 자신의 경험을 객관적으로 점검할 수 있는 AI 도구를 얼마나 잘 활용하느냐에 달려 있다. 직접 지금 당장 활용해 봐라.

하나은행은 중∙장년층 손님들의 업무 편의성 향상과 차별화된 공간을 제공하기 위해 '시니어 특화점포'를 신설했다. 객장 안에는 중∙장년층 손님들의 이용 편의성을 높이기 위해 큰 글씨와 단순화된 화면의 '창구 번호 표시기'가 설치돼 있다. [사진=하나은행]

*장욱희 박사는 현재 경제사회노동위원회 전문위원으로 활동 중이다. 그는 성균관대학교 산학협력단 교수와 숭실대학교 경영학부 조교수를 역임했으며, (주)커리어 파트너 대표이사로 재직했다. 방송 관련 활동도 활발하다. KBS, 한경 TV, EBS, SBS, OtvN 및 MBC, TBS 라디오 등 다수 프로그램에 출연하여 고용 분야, 중장년 재취업 및 창업, 청년 취업 등에 대해 이야기했다. 삼성SDI, 오리온전기, KT, KBS, 한국자산관리공사, 예금보험공사, 서울시설공단, 서울매트로 등 다양한 기업과 기관에서 전직지원컨설팅(Outplacement), 중장년 퇴직관리, 은퇴 설계 프로그램 개발 등의 업무를 수행했다. 또한 대학생 취업 및 창업 교육, 고용노동부, 중소벤처기업부 정책연구를 수행하였으며 공공부문 면접위원으로 활동하고 있다. 그는 '나는 당당하게 다시 출근한다'라는 책을 출간했으며, '아웃플레이스먼트는 효과적인가?'라는 논문을 발표했다. 현재 인사혁신처 정책자문위원회 위원, 여가부 산하 한국청소년상담복지개발원 비상임 이사로 활동 중이다.