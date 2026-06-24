강릉해경, 해양 안전 관리 총력…수상레저·연안·오염사고 예방

[강릉=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강릉해양경찰서가 여름 성수기를 앞두고 연안사고와 수상레저 사고, 대규모 해양오염사고 예방을 위한 하반기 중점 추진 과제를 마련하고 인명 구조와 안전 관리에 총력을 기울이기로 했다.

24일 강릉해경에 따르면 파출소·구조대 등 구조 사각지대를 최소화하기 위해 구조대 로부터 원거리 위치한 해수욕장과 연안 지역에 수상 오토바이를 추가 배치하고 사고 대응 시간을 단축한다는 방침이다. 또 구조요원 교육·훈련을 강화하고 동력 구조보드·구조로프 등을 활용한 집중 구조 훈련도 병행해 현장 대응 능력을 끌어올릴 계획이다.

강릉해양경찰서.[뉴스핌 DB] 2025.06.09 onemoregive@newspim.com

이어 해수욕장 안전요원이 배치되지 않은 비지정 해변을 중심으로 구조 취약시간대 순찰을 강화하고, 육·해상 예방순찰을 병행해 물놀이 사고를 사전에 차단한다는 계획이다. 하조대 해변 갯바위 및 주변 해역에는 좌우 25m 구간을 출입통제 구역으로 지정하는 방안을 추진 중이며 인근 해수욕장·캠핑장 등과 협력해 새벽 시간대 음주 입수 등 고위험 행위에 대한 조기 인지·신고 체계를 구축한다.

8월까지 수상레저 특별 안전관리를 실시해 최근 사고가 발생한 사업장과 10인승 이상 레저기구 운영 사업장 등을 대상으로 특별 안전점검을 진행한다. 구명조끼 미착용 등 안전위반 행위에 대해서는 7~9월 특별 단속 기간을 운영해 계도와 함께 엄정 대응할 계획이다.

아울러 수상레저활동 금지구역(물놀이 한계선 20m)을 지정하고 고속·난폭 운항을 집중 계도하는 한편 동력레저사업장·서프사업장·수중레저업·낚시어선업 등 관계 업종에 안전수칙 알림문 발송과 즉시 문자 발송 체계를 가동한다. 새벽 시간대 음주·과속 운항에 대한 예방 캠페인과 단속을 병행하고 집중호우 시 차량 침수와 연계된 해안가 침수·표류 사고 예방에도 나설 예정이다.

구명조끼 착용을 핵심 내용으로 한 해양안전문화 확산 홍보와 캠페인도 전개한다. 7월 1일부터는 어선 갑판과 구명조끼 착용 의무화를 집중 홍보하고 찾아가는 연안안전교실을 운영해 유치원·초·중등학교·시니어·어린이집 등 37개소 2970명을 대상으로 안전 교육을 실시할 계획이다.

강릉해양경찰서 관계자는 "하반기 중점 과제를 차질 없이 이행해 연안·수상레저·해양오염사고를 선제적으로 예방하고 안전한 해양관광 환경을 조성하는 데 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

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