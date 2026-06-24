무안군의회 "통합특별시 균형발전...서남권 소외 해소" 촉구

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[무안=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남광주통합특별시 논의 속 무안군의회가 균형발전 정책 마련을 공식 촉구했다.

제10대 무안군의회 의원 당선인 일동은 24일 군의회 본관에서 성명서를 내고 전남광주 통합특별시 추진과 관련해 실질적인 균형발전 정책 마련을 촉구했다고 밝혔다.

전남광주특별시 균형발전 정책 마련 촉구 성명서 발표. [사진=무안군의회] 2026.06.24 ej7648@newspim.com

무안군의회는 "통합은 전 시군이 함께 성장하는 상생의 과정이어야 한다"며 "특정 지역이 소외되지 않도록 구체적 로드맵과 제도적 기반이 마련돼야 한다"고 밝혔다.

이어 무안과 전남 서부권이 국가 개발 과정에서 상대적으로 소외돼 왔다고 지적하며 전남도청이 무안에 들어선 배경 역시 지역 간 불균형 해소를 위한 결정이었다고 강조했다.

민형배 통합특별시장 당선인이 "서남권이 원하면 무안청사에 상근하겠다"고 밝힌 데 대해서는 긍정적으로 평가하면서도 "산업 기반과 인프라 격차 해소를 위한 구체적 실행 계획이 필요하다"고 덧붙였다.

성명에는 일극 체제 탈피를 위한 균형발전 정책 마련, 무안과 서남권 희생에 상응하는 정부 차원의 지원 정책, 상생 발전을 위한 서남권 지자체와 의회의 공동 대응 등이 포함됐다.

무안군의회는 해당 사안을 서남권 전체의 공동 과제로 규정하고 인근 지자체와 협력해 실질적 발전 방안을 마련할 계획이다.

ej7648@newspim.com