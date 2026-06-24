서영학 여수시장 당선인, 산업·평화·박람회 3대 과제 제안

AI 핵심 요약beta
- 서영학 여수시장 당선인이 24일 민형배 당선인에게 여수 핵심 현안 협력을 요청했다
- 이차전지 소부장 특화단지 지정과 여순사건 평화공원·재단 설립, 섬박람회·COP33 연계를 건의했다
- 민형배 당선인은 공감과 협력을 약속했고 서 당선인은 여수를 통합특별시 핵심 거점으로 도약시키겠다고 말했다
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[여수=뉴스핌] 권차열 기자 = 서영학 전남 여수시장 당선인이 이차전지 소부장 특화단지 지정 등 지역 핵심 현안에 대한 광역 차원의 협력을 요청했다.
서 당선인은 24일 전남광주대전환기획위원회에서 열린 동부권 시·군 당선인 업무공유회에서 민형배 전남광주통합특별시장 당선인에게 여수 주요 사업 추진 필요성을 전달했다.
건의 내용은 ▲이차전지용 화학산업 소재·부품·장비 특화단지 지정 ▲여순사건 평화공원 조성 및 평화재단 설립 ▲2026여수세계섬박람회 성공 개최 및 COP33 유치 연계 등이다.
특히 특화단지 지정과 관련해 산업통상자원부 평가가 마무리 단계에 있는 만큼 광주·전남 성장 전략에 이차전지 산업을 반영하고 통합특별시 차원의 대응이 필요하다고 강조했다. 해당 사업이 석유화학산업의 첨단화와 여수·광양·순천 산업벨트 경쟁력 강화에 기여할 것이라는 점도 제시했다.
또 여순사건과 관련해 진실규명과 명예회복을 위한 평화공원 조성 및 재단 설립 필요성을 언급하고 2026여수세계섬박람회를 국제행사로 성공 개최하기 위한 협력을 요청했다.
민형배 당선인은 주요 현안에 공감하며 협력 의지를 밝혔다.
서 당선인은 "여수의 미래와 직결된 과제인 만큼 차질 없이 추진해 통합특별시 핵심 거점으로 도약하겠다"고 말했다.
chadol999@newspim.com