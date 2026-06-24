이상일 용인시장 "용인 국가산단 반도체 팹 지방 이전 없다"

"삼성전자 계획대로 6기 건설 확인"

[용인=뉴스핌] 노호근 기자 = 이상일 용인특례시장은 24일 삼성전자가 호남·충청 등 비수도권에 추진 중인 대규모 반도체 투자와 관련해 "용인 첨단시스템반도체 국가산업단지에 들어설 삼성전자 반도체 팹 일부가 지방으로 이전될 일은 결코 없다"고 못박았다.

이상일 용인특례시장.[사진=용인시]

이 시장은 이날 입장문을 통해 "최근 삼성전자가 호남·충청 지역 등에 대규모 반도체 투자를 검토하면서 용인 국가산단에 계획된 팹 일부를 지방으로 이전하는 방안이 거론된다는 언론보도로 용인시민과 평택·화성·안성 등 경기남부 주민들이 크게 우려하고 있다"며 "투자 결정은 전적으로 기업의 몫이지만 삼성전자는 용인 국가산단을 지키기 위해 용인시민들이 시장과 함께 치열하게 투쟁해 온 사실을 잘 알고 있는 만큼 시민을 실망시키는 일은 없을 것이라고 분명히 했다"고 밝혔다.

이 시장은 "삼성전자 반도체 부문 의사결정 라인에 있는 최고위층 관계자와 직접 통화해 용인 이동·남사읍 첨단시스템반도체 국가산단 생산라인(팹) 일부가 지방으로 이전되는 일은 없다는 점을 재확인했다"며 "삼성전자 측은 용인 국가산단에 당초 계획대로 팹 6기를 건설하겠다는 방침을 분명히 밝혔다"고 강조했다.

그는 "정권을 잡은 쪽에서 그동안 용인 국가산단의 삼성전자 팹 일부를 호남으로 이전하자는 등 각종 '흔들기'가 계속돼 왔고 이에 대해 용인시민들이 시장인 저와 함께 강력하게 대응해 왔다"며 "삼성전자도 이런 용인시민의 노력과 뜻을 잘 알고 있으며 감사의 마음을 갖고 있다고 전했다. 이런 시민들을 실망시키는 일은 일어나지 않을 것임을 삼성전자 측이 명확히 밝혔다"고 덧붙였다.

이 시장은 삼성전자와 SK하이닉스의 비수도권 투자와 관련해선 조건부 찬성 입장을 밝혔다.

그는 "삼성전자가 SK하이닉스와 함께 다른 지방에 대규모 투자를 할 것이라는 발표가 머지않아 나올 것"이라며 "용인에서 이미 진행 중인 반도체 국가산단을 축소하거나 투자 계획을 줄이지 않는 한 다른 지방에 대한 신규 투자를 용인이 반대할 이유는 없다"고 말했다.

이어 "용인시민들께서는 차분한 마음으로 곧 발표될 투자 계획을 지켜봐 주시기 바란다"고 당부했다.

특히 이 시장은 "삼성이 호남·충청·영남 지역에 대규모 투자를 발표할 가능성이 큰데 이는 그룹 차원의 투자 결정"이라며 "이 같은 투자가 공식 발표되면 이를 이유로 용인 반도체 국가산단을 다시 흔드는 일이 더 이상 발생하지 않도록 대통령과 정부가 분명한 입장을 내야 한다"고 강조했다.

또 "삼성전자와 SK하이닉스가 비수도권 지역에 초대형 투자를 하기로 한 만큼 삼성전자의 용인 첨단시스템반도체 국가산단과 SK하이닉스 용인반도체클러스터 일반산단 조성에도 속도를 높여야 한다"며 "특히 삼성전자 용인 국가산단 부지 조성 작업을 국토교통부와 한국토지주택공사(LH)가 서둘러야 한다"고 촉구했다.

아울러 "국가산단 2단계 전력공급 계획을 실제로 이행하기 위한 움직임을 기후에너지환경부가 조속히 보여줘야 한다"며 "정부가 용인 국가산단 조성과 인프라 확충에 적극 나설 것을 거듭 요구한다"고 밝혔다.

seraro@newspim.com