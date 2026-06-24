동아오츠카, 중학생들과 축구대표팀 응원 나선다

용곡중서 스쿨어택 진행…김영광·이범영·송하빈 참여

서울시교육청 협업으로 '1학생 1스포츠' 문화 확산 지원

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 동아오츠카가 중학생들에게 특별한 스포츠 경험을 제공하기 위해 학교 현장을 찾는다. 풋살 대항전 참가 학생들과 함께 대한민국 축구 국가대표팀을 응원하며 청소년 스포츠 문화 확산에 나선다.

24일 동아오츠카는 중학교 풋살 대항전 '포카리스웨트와 함께하는 FUTSAL HEROES 2026' 참가 학생들과 함께 오는 25일 대한민국 축구 국가대표팀 응원 스쿨어택 프로그램을 진행한다고 밝혔다. 이번 행사는 서울특별시교육청과 추진 중인 '1학생 1스포츠' 문화 확산 협업의 일환으로 마련됐다.

동아오츠카는 25일 오전 서울 용곡중학교에서 전국가대표 선수들, 학생들과 함께 대한민국 축구 국가대표팀을 응원하는 스쿨어택 프로그램을 진행한다. [사진=동아오츠카 제공]

스쿨어택은 서울 소재 중학교를 직접 찾아가 학생들에게 스포츠의 즐거움과 현장감을 전하는 프로그램이다. 이번 행사에는 전 축구 국가대표 김영광, 이범영과 축구선수 출신 코미디언 송하빈이 참여해 학생들과 만난다.

참가 학생들과 선수들은 25일 오전 서울 용곡중학교에서 대한민국 축구 국가대표팀 경기를 함께 관람한다. 이후 '포카리스웨트 축구 챌린지'에도 참여하며 건강한 스포츠 활동의 가치를 체험할 예정이다.

동아오츠카는 학교체육 활성화를 위한 지원도 이어가고 있다. 지난 6월 부산과 대구에서 '포카리스웨트와 함께하는 FUTSAL HEROES 2026'을 열어 총 1,600여 명의 학생이 참가하는 풋살 대항전을 개최했다. 향후 서울시교육감배 풋살 본선 대회도 후원할 예정이다. 동아오츠카 학교체육 활성화 담당자는 "청소년들이 스포츠를 통해 건강하게 성장하고 다양한 경험을 쌓을 수 있도록 학교체육 지원을 이어가겠다"고 말했다.

mkyo@newspim.com