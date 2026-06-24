한병도 "국민의힘, 상임위원 명단 제출 안하면 與가 전체 상임위 운영"

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[서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 한병도 더불어민주당 원내대표는 오는 26일까지 국민의힘이 상임위원 명단을 제출하지 않을 경우, 민주당이 단독으로 원 구성을 진행해 18개 상임위원회를 운영하겠다고 밝혔다.

한 원내대표는 24일 오후 국회에서 기자간담회를 열고 "일하는 국회를 만들기 위한 집권 여당으로서의 책임을 다하겠다"며 이같이 밝혔다.

한병도 더불어민주당 원내대표 [사진=뉴스핌DB]

한 원내대표는 "국회는 쉼 없이 일해야 하고, 그것이 헌법이 명한 본분"이라며 "그런데 국민의힘은 오직 법사위원장 하나 때문에 일해야 할 국회를 통째로 마비시켰다"고 지적했다.

그는 "민주당은 국민과의 약속을 지키기 위해 상임위원 명단을 제출했지만, 국민의힘은 끝내 아무것도 내지 않았다"며 "후반기 국회가 문을 연 지 한 달이 다 되도록 단 하나의 상임위원회도 꾸리지 못한 참담한 현실 앞에 집권 여당의 원내대표로서 국민을 뵐 낯이 없다"고 말했다.

그러면서 "기다림은 끝났다. 대안도 없이 국정 길목마다 드러눕는 바리케이트 정당에게 더 이상 끌려다닐 수 없다"며 "국민의힘이 끝내 법을 지키지 않고 협조하지 않는다면 민주당 단독으로라도 국회법이 정한 절차에 따라 원 구성 절차에 돌입하겠다"고 말했다.

구체적으로 "국민의힘이 26일까지 상임위원 명단을 제출하지 않는다면 18개 상임위원회를 민주당이 책임지고 운영하는 결단을 내리겠다"고 했다.

한 원내대표는 '18개 상임위원회를 민주당이 책임지고 운영하겠다는 것이 상임위원장도 모두 가져가겠다는 의미인가'라는 취재진 질문에 "그렇다"고 답했다.

그는 "법사위는 모든 법안이 본회의로 가는 마지막 길목이고, 법사위원장은 그 길을 열 수도 닫을 수도 있는 자리"라며 "그 위험한 칼자루를 민생을 외면하는 태업집단에게 결코 다시 내어줄 수는 없다"며 특히 법사위원장 자리를 반드시 사수하겠다는 입장을 강조했다.

한 원내대표는 기자간담회 직후 조정식 국회의장을 찾아가 이같은 민주당의 입장을 전달하겠다고 밝혔다.

jeongwon1026@newspim.com