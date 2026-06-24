안민석 경기교육감 당선인, 수원·오산·용인 경청투어…'폰프리 스쿨' 강조

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폰프리 스쿨' 통해 교육 본질 회복 강조… 독서·예술·스포츠 연계 'LAS 교육' 제시

수원 과밀학교·오산 학군 조정·용인 원거리 통학 등 지역별 맞춤형 교육 현안 청취

[수원=뉴스핌] 김가현 기자 = 안민석 경기도교육감 당선인이 수원·오산·용인 지역을 잇달아 방문해 "학교에서 스마트폰을 내려놓고 교육의 본질을 회복하겠다"며 본격적인 경기교육 대전환 행보에 나섰다.

안민석 경기도교육감 당선인이 수원에서 학부모들과 소통하는 모습.[사진=안민석 당선인 제공]

24일 안민석 경기도교육감 당선인 측에 따르면 안 당선인은 지난 23일 '교육의 문제는 현장에 답이 있다'는 원칙 아래 경기 전역을 순회하는 '경청투어' 간담회를 개최했다.

이번 간담회에는 각 지역 학부모와 학교운영위원회, 김준혁·부승찬 국회의원, 조용호 오산시장 당선인, 도·시의원 등 교육 관계자들이 대거 참석해 머리를 맞댔다.

이날 안 당선인은 핵심 공약인 '폰프리 스쿨(Phone-Free School)'을 강조하며 "스마트폰 문제는 교육의 본질을 회복하는 문제"라고 짚었다.

이어 "폰 오프, 북 오픈(Phone Off, Book Open)"을 슬로건으로 제시하고 스마트폰을 내려놓은 시간을 독서, 문화예술, 스포츠 활동으로 채우는 'LAS 교육'을 추진하겠다는 구상을 밝혔다.

오산에서는 화성오산교육지원청 분리 및 고교 평준화 논의 등 학군 조정 문제가 제기됐다. [사진=안민석 당선인 제공]

또한 태블릿PC 등 디지털 기기 오남용에 대한 관리와 디지털 성범죄 예방, 학부모 연수 등을 포괄하는 전반적인 학교문화 전환의 필요성도 함께 역설했다.

이어진 지역별 현안 논의에서는 실질적인 교육 환경 개선 방안들이 도마 위에 올랐다. 수원의 경우 망포지구 과밀학교 문제와 무상 통학버스 도입 등 통학 안전 대책이 집중 논의됐으며 오산에서는 화성오산교육지원청 분리 및 고교 평준화 논의 등 학군 조정 문제가 제기됐다.

특히 용인 지역에서는 원거리 통학에 따른 사설 셔틀버스 비용 부담, 중학교 신설, 과밀학교 급식 공간 부족 등 생활권 중심의 교육 여건 격차 해소가 시급한 과제로 다뤄졌다.

용인 지역에서는 생활권 중심의 교육 여건 격차 해소가 시급한 과제로 다뤄졌다. [사진=안민석 당선인 제공]

안 당선인은 "생활권 교육 현안은 교육청 혼자 해결할 수 없는 과제"라며 "현장의 해법을 찾기 위해 지자체, 교육청, 학부모와의 긴밀한 협력을 이어가겠다"고 말했다.

beignn@newspim.com