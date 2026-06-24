[기고] 선거, 그리고 흥망성쇠

선거는 민주주의의 가장 중요한 제도이자 정치의 냉엄한 현실을 보여주는 무대다. 수많은 정치인이 선거를 통해 권력을 얻고 역사의 중심에 서지만 또 다른 이들은 국민의 선택을 받지 못한 채 무대 뒤로 사라진다. 그래서 선거는 곧 정치인의 흥망성쇠를 결정하는 분기점이라고 할 수 있다.

김수래 부회장.[사진=김수래 부회장] 2026.06.24 onemoregive@newspim.com

정치의 세계에서 영원한 승자도, 영원한 패자도 없다. 한때 압도적인 지지를 받으며 시대를 이끌던 정치 세력이 다음 선거에서는 국민의 외면을 받기도 한다. 반대로 변방에 머물던 인물이나 정당이 국민의 기대를 등에 업고 중심 세력으로 떠오르기도 한다. 선거는 이처럼 권력의 흐름을 바꾸고 정치 지형을 재편하는 힘을 가지고 있다.

흥할 때는 모든 것이 순조로워 보인다. 국민의 지지와 언론의 관심, 당내 권력까지 한 손에 쥐게 된다. 그러나 승리의 순간이 곧 영원한 성공을 보장하지는 않는다. 권력은 국민으로부터 위임받은 것이며 그 신뢰를 잃는 순간 언제든 회수될 수 있기 때문이다. 오만과 독선은 정치인의 몰락을 재촉하는 가장 빠른 길이다.

패배 또한 정치의 일부다. 선거에서의 실패는 뼈아픈 경험이지만 동시에 자신을 돌아보게 하는 계기가 될 수 있다. 국민이 무엇을 원했고 무엇에 실망했는지를 성찰하는 과정 속에서 새로운 도전의 기회가 만들어진다. 실제로 많은 정치인이 패배를 발판 삼아 다시 일어나 더 큰 지지를 얻기도 했다.

결국 선거는 단순히 승패를 가르는 행사가 아니다. 그것은 국민이 정치권에 보내는 평가이자 경고이며, 더 나은 미래를 향한 요구이다. 흥한 자는 겸손해야 하고, 패한 자는 성찰해야 한다. 그리고 모두는 국민의 뜻 앞에 책임을 져야 한다.

역사는 반복해서 말해준다. 권력은 영원하지 않고 민심은 언제나 움직인다. 선거는 그 민심을 확인하는 가장 직접적인 수단이며 정치의 흥망성쇠를 결정하는 가장 강력한 힘이다. 승리와 패배를 넘어 국민을 위한 정치가 실현될 때 비로소 선거는 진정한 의미를 갖게 될 것이다.

<(사)한국전문경영인학회 김수래 부회장>