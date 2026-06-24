완주군, 화산면 화평지구 재해복구 마무리

방수로 신설·배수펌프장 개선...재해예방 기반 구축

집중호우 피해 교훈 삼아 기후변화 대응 인프라 확충

[완주=뉴스핌] 고종승 기자 = 전북 완주군은 집중호우로 침수 피해를 입은 화산면 화평리 일원의 재해복구사업을 완료했다고 24일 밝혔다.

화평리는 지난해 7월 8일부터 10일까지 이어진 집중호우로 최대 시우량 96㎜의 강우가 기록되면서 주택 24동과 상가 8동이 침수되고 배수펌프장 제어반이 물에 잠기는 피해를 입었다.

화산면 화평지구[사진=완주군]2026.06.24 gojongwin@newspim.com

당시 강우량은 기존 우수관로와 저류시설의 설계빈도인 30년 기준을 초과한 수준으로, 배수시설 처리능력을 넘어서는 유출수가 발생해 침수 피해가 발생한 것으로 분석됐다. 이에 완주군은 국비 25억원을 확보해 화산면 화평리 일원에 길이 432m 규모의 방수로를 신설하고 배수펌프장 설비를 개선하는 재해복구사업을 추진했다.

이번 사업으로 집중호우 시 우수 배제능력이 향상되고 배수펌프장 운영 안정성이 높아져 화평지구 일원의 침수 피해 예방과 주민 안전 확보에 도움이 될 것으로 기대된다. 특히 단순한 원상복구에 그치지 않고 침수 원인을 분석해 배수체계를 개선함으로써 기후변화에 따른 국지성 집중호우에도 효과적으로 대응할 수 있는 기반을 마련했다는 평가다.

유희태 완주군수는 "이번 사업 준공으로 화산면 주민들의 침수 우려를 크게 덜 수 있을 것으로 기대한다"며 "재해취약지역에 대한 선제적 정비와 체계적인 시설물 관리를 통해 군민의 생명과 재산 보호에 최선을 다하겠다"고 말했다.

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