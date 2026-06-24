대구세계마스터즈육상대회 성공 예고...당초 참가 선수 목표 초과 달성

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106개국 1만1014명 참가 접수....일본, 466명으로 가장 많아

80세 이상 참가자 225명...100세 이상도 1명

8월 세계 생활체육 육상인 대구로 집결… 성공 개최 기대감 '고조'

[대구=뉴스핌] 남효선 기자 = '2026 대구세계마스터즈육상경기대회(2026 WMAC)' 참가 선수가 당초 목표보다 훨씬 웃도는 것으로 나타났다. 성공이 예고됐다.

24일 대구시에 따르면 전날 선수 등록을 마감한 결과 전 세계 106개국에서 선수와 동반인 등 총 1만 1014명이 참가 신청을 완료해 당초 목표를 초과 달성했다.

'2026 대구세계마스터즈육상경기대회(2026 WMAC)' 접수 마감 결과 참가 선수가 당초 목표보다 훨씬 웃도는 것으로 나타났다.[사진=대구시홈페이지]2026.06.24 nulcheon@newspim.com

당초 조직위는 이번 대회의 참가자 유치 목표를 90개국 1만 1000여 명(선수 7000명, 동반인 4000명)으로 설정했다. 최종 등록 결과 목표치를 웃도는 참가 규모를 기록했다.

등록 현황은 선수 7409명, 동반인 3605명 등 총 1만1014명이다. 종목 참가 건수는 1만 2277건으로 집계됐다. 이 중 국내 선수는 3791명, 해외 선수는 3618명이다.

대륙별로는 아시아 25개국 5109명이 참가해 가장 높은 비중을 차지했다. 이어 ▲유럽 36개국 1178명▲북미 16개국 576명▲오세아니아 6개국 258명▲아프리카 13개국 156명▲남미 10개국 132명 순이다. 해외 참가국 중에서는 일본이 466명으로 가장 많았다.

연령별로는 35세부터 100세 이상까지 폭넓은 연령층이 참가 신청한 것으로 나타났다. 이 중 80세 이상 참가자가 225명에 달하고 100세 이상 참가자도 1명이 등록한 것으로 집계됐다.

종목 참가 건수 1만2277건 가운데 10km 로드레이스(1958건)와 하프마라톤(1853건)이 가장 많은 참가 신청을 기록했다. 이어 ▲100m(938건)▲200m(795건)▲포환던지기(380건)▲원반던지기(368건)▲창던지기(355건) 등 트랙·필드·로드레이스 전 종목에 걸쳐 고르게 분포한 것으로 나타났다.

진기훈 조직위원회 사무총장은 "전 세계 마스터즈 육상인들의 뜨거운 관심에 감사드린다"며 "참가자들이 안전하고 즐겁게 대회를 즐길 수 있도록 남은 기간 대회 준비에 최선을 다하겠다"고 말했다.

'2026 대구세계마스터즈육상경기대회'는 오는 8월 22일부터 9월 3일까지 대구스타디움 일원에서 펼쳐진다. 35세 이상이면 누구나 참가할 수 있는 세계 최대 규모의 마스터즈 육상대회다.

nulcheon@newspim.com