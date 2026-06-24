대구세계마스터즈육상대회 성공 예고...당초 참가 선수 목표 초과 달성

AI 핵심 요약beta
- 대구시가 24일 2026대구세계마스터즈육상대회 참가 접수 결과를 발표했다
- 106개국 1만1014명이 신청해 90개국 1만1000명 목표를 초과했다
- 35세부터 100세 이상까지 폭넓게 참여하고 로드레이스·하프마라톤 종목 인기가 높았다
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80세 이상 참가자 225명...100세 이상도 1명
8월 세계 생활체육 육상인 대구로 집결… 성공 개최 기대감 '고조'
[대구=뉴스핌] 남효선 기자 = '2026 대구세계마스터즈육상경기대회(2026 WMAC)' 참가 선수가 당초 목표보다 훨씬 웃도는 것으로 나타났다. 성공이 예고됐다.
24일 대구시에 따르면 전날 선수 등록을 마감한 결과 전 세계 106개국에서 선수와 동반인 등 총 1만 1014명이 참가 신청을 완료해 당초 목표를 초과 달성했다.
당초 조직위는 이번 대회의 참가자 유치 목표를 90개국 1만 1000여 명(선수 7000명, 동반인 4000명)으로 설정했다. 최종 등록 결과 목표치를 웃도는 참가 규모를 기록했다.
등록 현황은 선수 7409명, 동반인 3605명 등 총 1만1014명이다. 종목 참가 건수는 1만 2277건으로 집계됐다. 이 중 국내 선수는 3791명, 해외 선수는 3618명이다.
대륙별로는 아시아 25개국 5109명이 참가해 가장 높은 비중을 차지했다. 이어 ▲유럽 36개국 1178명▲북미 16개국 576명▲오세아니아 6개국 258명▲아프리카 13개국 156명▲남미 10개국 132명 순이다. 해외 참가국 중에서는 일본이 466명으로 가장 많았다.
연령별로는 35세부터 100세 이상까지 폭넓은 연령층이 참가 신청한 것으로 나타났다. 이 중 80세 이상 참가자가 225명에 달하고 100세 이상 참가자도 1명이 등록한 것으로 집계됐다.
종목 참가 건수 1만2277건 가운데 10km 로드레이스(1958건)와 하프마라톤(1853건)이 가장 많은 참가 신청을 기록했다. 이어 ▲100m(938건)▲200m(795건)▲포환던지기(380건)▲원반던지기(368건)▲창던지기(355건) 등 트랙·필드·로드레이스 전 종목에 걸쳐 고르게 분포한 것으로 나타났다.
진기훈 조직위원회 사무총장은 "전 세계 마스터즈 육상인들의 뜨거운 관심에 감사드린다"며 "참가자들이 안전하고 즐겁게 대회를 즐길 수 있도록 남은 기간 대회 준비에 최선을 다하겠다"고 말했다.
'2026 대구세계마스터즈육상경기대회'는 오는 8월 22일부터 9월 3일까지 대구스타디움 일원에서 펼쳐진다. 35세 이상이면 누구나 참가할 수 있는 세계 최대 규모의 마스터즈 육상대회다.
nulcheon@newspim.com