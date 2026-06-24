익산시, 주얼리 산업 인재 양성…산업 경쟁력 강화

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뿌리산업 특화단지 지원사업 2차 연도 추진 통한 성장 기반 확충

첨단 실습환경 구축·산학연 협력 강화로 미래 인재 육성

[익산=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 익산시가 주얼리 산업의 경쟁력 강화와 미래 인재 양성을 위해 뿌리산업 특화단지 지원사업을 본격 추진하며 지속 가능한 산업 생태계 구축에 나섰다.

24일 익산시에 따르면 산업통상자원부 국가뿌리산업진흥센터가 주관하는 '뿌리산업 특화단지 지원사업'을 통해 주얼리 산업의 기술력 향상과 산업·교육 연계 기반 강화 사업을 추진하고 있다.

익산 주얼리 산업 1차 연도 뿌리산업 특화단지 지원사업[사진=익산시]2026.06.24 lbs0964@newspim.com

이 사업은 지난해 3개년 협업형 선도단지 과제로 선정됐으며 총사업비 12억 원을 투입해 기술 경쟁력 강화와 체계적인 인재 양성 시스템 구축을 목표로 진행되고 있다. 사업 수행기관인 사단법인 패션산업시험연구원은 최근 국가뿌리산업진흥센터와 2차 연도 사업 협약을 체결하고 사업 추진에 속도를 내고 있다.

1차 연도에는 주얼리 뿌리기능경기대전과 디자인 공모전을 개최해 기술 인재를 발굴하고 산학 협력을 통한 산업 맞춤형 교육 프로그램 개발에 나섰다. 또한 주얼리 산업 특화 단체표준 개발을 추진하며 지역 기업의 품질 경쟁력과 기술 신뢰성 향상 기반을 마련했다.

올해 추진되는 2차 연도 사업은 산업과 교육을 연계한 전문 인재 양성에 초점을 맞추고 있다. 이를 위해 패션주얼리 공동연구개발센터 내에 실제 산업 현장과 유사한 환경의 교육용 첨단 작업장을 조성할 계획이다. 아울러 국내외 전시회 참가 지원과 주얼리 단체표준 제정·등록 사업도 함께 추진해 지역 주얼리 산업의 경쟁력을 높일 방침이다.

특히 첨단 작업장은 현장 중심 실습교육이 가능하도록 구축돼 기업이 필요로 하는 실무형 기술인재 양성과 산업 경쟁력 향상에 기여할 것으로 기대를 모으고 있다.

패션산업시험연구원 관계자는 "2차 연도 사업을 통해 청년 인재 육성과 기업 경쟁력 강화를 동시에 실현하겠다"며 "익산 주얼리 산업이 기술과 품질을 기반으로 더욱 성장할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

사단법인 패션산업시험연구원은 2021년부터 6년 연속 산업통상자원부 뿌리산업 특화단지 지원사업에 선정됐으며 지난해에는 3년간 지원받는 다년형 사업에 선정돼 체계적인 산업 지원사업을 추진하고 있다.

lbs0964@newspim.com