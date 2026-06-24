경북도의회 예결특위, 1차 추경안 심사 돌입...민생안정·지역경제 활성화 '초점'

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경북도 15조3182억...경북교육청 6조1880억

[안동=뉴스핌] 남효선 기자 = 경북도의회 예산결산특별위원회(예결특위)가 경북도와 경북도교육청의 1차 추경예산안 심사에 들어갔다.

24일 경북도의회 예결특위에 따르면 이번 심사에 들어가는 경북도와 경북도교육청의 1차 추경예산안의 규모는 각각 15조3182억 원과 6조1880억 원이다.

경상북도의회 청사 전경[사진=뉴스핌DB]

경북도의회는 이날 예결특위를 열고 2026년도 경북도 제1회 추가경정예산안 및 기금운용계획 변경안과 2026년도 경북도교육비특별회계 제1회 추가경정예산안 및 기금운용계획 변경안 심사를 진행한다.

이번 추경 예산안 심사는 중동 지역 정세 불안에 따른 고유가·고물가 경제 위기에 대응하고 도민 부담 완화와 지역경제 회복을 위한 현안 사업을 반영하는 한편 미래 교육기반 확충 등을 위한 교육재정의 적기 투입 필요에 따른 것이다.

2026년도 경북도 제1회 추가경정예산안 규모는 총 15조 3182억 원이다. 기정예산(14조 363억 원) 대비 1조 2819억 원(9.1%)이 증액됐다.

주요 세입은 ▲국고보조금 등 6701억 원▲지방채 2393억 원▲지방교부세 1051억 원 등이다. 이번 추경은 세출 구조조정을 통해 555억 원을 절감하고 이를 민생 안정과 지역경제 회복에 우선 배분했다.

특히 ▲고유가 피해지원금 지급(3722억 원)▲지역사랑상품권 발행 확대(662억 원)▲농어업인 소득안정 지원(325억 원)▲소상공인 회복 및 중소기업 혁신성장 촉진 지원(139억 원) 등이 주요 사업으로 편성됐다.

2026년도 경북도교육비특별회계 제1회 추가경정예산안 규모는 총 6조 1880억 원이다. 기정예산(5조 5893억 원) 대비 5987억 원(10.7%) 증가했다.

주요 세입은 ▲보통·특별교부금 등 중앙정부 이전수입 5662억 원▲전년도 이월금 188억 원▲자체수입 80억 원 등이다.

세출은 ▲공간 재구조화(709억 원)▲디지털 기반 교육 인프라 확충(371억 원)▲교육 발전 특구 시범 지역 운영(299억 원)▲학교 신·증설(209억 원) 등 학교 현장의 환경 개선 수요 대응에 초점이 맞춰져 있다.

예결특위는 이번 심사에서 도정과 교육 분야 각각의 추경 편성이 민생 안정과 지역경제 회복 등 당면 현안에 실질적으로 기여할 수 있도록 예산 편성의 적정성과 우선순위, 정책적 실효성을 중점 검토할 계획이다.

김대일 위원장은 "이번 추경예산은 고유가 부담 완화와 민생 안정, 지역경제 활성화를 위한 중요한 수단"이라며 "부족한 지방재정 속에서도 필요한 예산이 적기에 투입되어 도민에게 실질적이고 시의적절한 도움이 될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

nulcheon@newspim.com