전주시, 만성지구 업무시설 규제 완화…기업 유치·개발 활성화 기대

AI 핵심 요약beta
- 전주시가 24일 만성지구 지구단위계획 규제 완화를 추진했다
- 업무시설 규모 제한 폐지와 준주거용지 합병 허용으로 금융·업무시설 투자 유치 기반을 마련했다
- K-문화콘텐츠 지원센터 건립 등 문화산업 집적 효과를 기대하며 7월 중 계획을 확정할 예정이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
K-문화콘텐츠 지원센터 조성 기반 마련·지역경제 활력 제고
[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 전주시가 만성지구의 투자 유치와 개발 활성화를 위해 업무시설 입지 제한을 대폭 완화하는 등 지구단위계획 변경에 나섰다.
시는 만성지구 내 불합리한 개발 규제를 개선하고 전북자치도가 추진 중인 K-문화콘텐츠 지원센터 건립 여건을 마련하기 위해 지구단위계획 규제 완화를 추진한다고 24일 밝혔다.
주요 변경 내용은 기존 3000㎡ 이상 업무시설 규모 제한을 전면 폐지하고 준주거용지 2개 필지 간 합병을 허용하는 것이다.
시는 이번 지구단위계획 변경으로 대규모 금융·업무시설 유치 기반이 마련될 것으로 기대하고 있다.
특히 혁신도시 이전 금융사를 비롯한 대형 업무시설의 입지를 제한하던 규정이 사라지면서 만성지구의 투자 유치 경쟁력이 한층 높아질 전망이다.
또한 장기간 개발되지 못한 준주거지역 내 나대지의 활용도를 높여 지역경제 활성화와 도시환경 개선 효과도 거둘 수 있을 것으로 보고 있다.
문화콘텐츠 산업 육성에도 탄력이 붙을 것으로 예상된다.
총사업비 299억원 규모의 K-문화콘텐츠 지원센터 건립 사업이 원활하게 추진될 수 있는 기반이 마련되면서 전북콘텐츠융합진흥원과 시청자미디어센터 등 기존 인프라와 연계한 문화산업 집적 효과가 기대된다.
전주시는 오는 7월 7일까지 주민공람과 관계 부서 협의를 마무리하고, 7월 중 도시건축공동위원회 심의와 변경 고시를 거쳐 계획을 확정할 예정이다.
lbs0964@newspim.com