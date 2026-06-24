안양시, 후면 무인교통단속장비 설치 확대…안전한 보행 환경 조성

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시 "어린이보호구역 및 주거밀집지역의 교통안전 인프라 강화"

최대호 시장 "이륜차의 과속과 소음은 시민 안전과 생활환경을 위협하는 문제"

[안양=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 안양시는 안전한 보행 환경을 조성하고 이륜차의 난폭운전을 막기 위해 후면 무인교통단속장비를 신규 설치했다고 24일 밝혔다.

흥안대로에 새롭게 설치한 후면 무인교통단속장비 모습. [사진=안양시]

시에 따르면 '동안구 무인교통단속장비 설치사업'의 일환으로 흥안대로 평촌어바인퍼스트아파트 인근에 후면 무인교통단속장비 2개를 설치했다. 이 지역은 이륜차의 과속과 신호위반이 빈번해 교통안전 확보가 필요했다.

또한 민백초 인근 부림로 어린이보호구역에서 노후한 전면 단속장비 1개를 최신형으로 교체했다. 현재 시는 단속 장비의 정상 가동을 위한 행정절차를 진행하고 있으며 곧 정식 운영에 들어갈 예정이다.

신설된 후면 무인교통단속장비는 번호판이 차량 뒤편에 부착된 이륜차의 특성을 반영한 장비다. 이는 기존 전면 위주 단속 체계에서 발생하던 사각지대를 해소해 이륜차 운전자의 법규 준수를 유도하고 단속 효과를 개선할 것으로 예상된다.

부림로 민백초 인근의 기존 단속장비 또한 성능이 향상된 신규 장비로 교체돼 어린이보호구역 내 차량 인식률과 단속 정확도가 개선될 전망이다. 시는 경기도 특별조정교부금 1억2000만원을 확보해 이번 사업을 추진했다.

최대호 안양시장은 "이륜차의 과속과 소음은 시민 안전과 생활환경을 위협하는 문제"라며 "교통안전시설을 지속적으로 확충하고 단속구역 검토를 통해 쾌적한 도시환경을 조성하는 데 힘쓰겠다"고 말했다.

민백초 인근 어린이보호구역에 노후한 무인교통단속장비를 교체한 모습. [사진=안양시]

시 관계자 또한 "이번 단속장비 설치를 시작으로 시는 경찰서 등 관계기관과 협조해 무인교통단속장비 설치 예산을 지속적으로 확보하고 어린이보호구역 및 주거밀집지역의 교통안전 인프라를 강화할 계획"이라고 밝혔다.

1141world@newspim.com