부산교육청, 유아 대상 '찾아가는 윤리교육·성교육' 운영

AI 핵심 요약beta
- 부산시교육청은 24일 유치원 찾아가는 디지털윤리·이동형 성교육을 실시했다고 했다
- 이번 교육은 유아 디지털 과의존 예방과 자기보호 성 가치관 형성을 목표로 인형극·체험버스 방식으로 진행된다고 했다
- 시교육청은 찾아가는 유치원 안전교육을 확대해 유아의 안전하고 건강한 성장을 지원하겠다고 밝혔다
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[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시교육청이 유아 대상 디지털 윤리교육과 체험형 성교육을 병행해 운영한다.
시교육청은 유아기부터 올바른 디지털 사용 습관과 성 가치관 형성을 위해 유치원으로 찾아가는 '디지털 윤리교육과 이동형 체험 성교육'을 추진하고 있다고 24일 밝혔다.
이번 교육은 급변하는 디지털 환경에 대응하고 과의존을 예방하기 위한 '유아 디지털 윤리교육'과 자기 보호 역량 강화를 위한 '이동형 체험 성교육'으로 구성됐다.
디지털 윤리교육은 부산스마트쉼센터와 연계해 지난 3월부터 11월까지 운영된다. 인형극을 활용한 인터넷 윤리교육과 스마트폰 과의존 예방 프로그램 '레몬교실'로 진행되며, 지역 유치원 35개원을 대상으로 한다.
이동형 체험 성교육은 4월부터 10월까지 진행된다. 탄생의신비관 청소년성문화센터의 체험버스 '성공버스'를 활용해 생명의 소중함과 위기 상황 대처 방법을 익히도록 했으며, 유치원 36개원이 참여한다.
김석준 교육감은 "유아기는 올바른 생활 습관과 가치관이 형성되는 중요한 시기"라며 "현장에서 좋은 반응을 얻고 있는 찾아가는 유치원 안전교육을 지속적으로 확대해 유아들이 안전하고 건강하게 성장할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.
ndh4000@newspim.com