김동연 "가장 가슴 아팠던 '아리셀 참사' 2주기…안전과 타협 없다"

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24일 SNS 통해 화성 아리셀 화재 참사 2주기 추모 메시지 전해

고단한 일터서 희생된 이주노동자 18명 등 23명은 모두 소중한 이웃

재난 대응 기준 전면 재정비 다짐...안전한 복귀, 정부 책무 결코 잊지 않을 것

[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 김동연 경기도지사가 임기 중 가장 가슴 아픈 기억으로 '화성 아리셀 화재 참사'를 꼽으며 참사 2주기를 맞아 희생자들의 명복을 빌고 안전한 경기도를 만들기 위한 책임을 다하겠다고 강조했다.

김 지사는 참사 2주기인 24일 자신의 소셜미디어(SNS) 페이스북을 통해 "지난 4년을 돌아보며 가장 마음 아팠던 일은 '아리셀 참사'였다"라며 "2년 전 오늘 그날의 뜨거웠던 불길과 황망하게 희생되신 스물세 분의 삶을 생각하면 지금도 가슴 한편이 무너진다"고 참담한 심경을 밝혔다.

김동연 경기도지사가 임기 중 가장 가슴 아픈 기억으로 '화성 아리셀 화재 참사'를 꼽으며 참사 2주기를 맞아 희생자들의 명복을 빌고 안전한 경기도를 만들기 위한 책임을 다하겠다고 강조했다. [사진=김동연 경기도지사 SNS]

화성 아리셀 참사는 지난 2024년 6월 24일 경기도 화성시 서신면 전곡산업단지 내 일차전지 제조업체인 아리셀 공장에서 발생한 대형 화재 사고다. 이 사고로 23명이 숨지고 8명이 다쳤다.

특히 전체 사망자 23명 중 18명이 중국 및 라오스 국적의 이주노동자로 확인되면서 국내 산업 현장 속 외국인 근로자들의 취약한 안전망 문제가 수면 위로 떠오른 바 있다.

김 지사는 이에 대해 "고단한 일터에서 끝내 돌아오지 못한 분들, 특히 낯선 땅에서 성실히 살아가던 열여덟 분의 이주노동자는 모두 소중한 우리의 이웃이었다"라며 이주노동자들에 대한 깊은 애도를 표했다.

이어 김 지사는 재난이 사회적 취약계층에 더욱 가혹하게 작용한다는 점을 짚으며 경기도 차원의 제도적 보완과 인재(人災) 재발 방지를 약속했다.

그는 "재난은 늘 가장 취약한 곳에 깊은 상처를 남긴다"라며 "경기도는 이 비극을 반복하지 않기 위해 이주노동자의 안전망을 보완하고 재난 대응의 기준을 새로 세우려 애써왔다"고 그간의 도정 노력을 설명했다.

마지막으로 김 지사는 노동자의 안전 확보가 국가의 최우선 의무임을 거듭 강조했다.

김 지사는 "일터에 나간 이들이 무사히 집으로 돌아오는 것 그것이 정부의 책무임을 결코 잊지 않겠다"라며 "안전만큼은 절대 타협하지 않는 경기도가 되도록 마지막까지 제 역할을 다하겠다"고 덧붙였다. 아울러 "스물세 분의 명복을 빌며, 유가족 여러분께 깊은 위로의 마음을 전한다"며 글을 맺었다.

1141world@newspim.com