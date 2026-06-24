부산시, 부산우수식품 신규 인증업체 현장 소통 간담회…지원 방안 모색

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

신규 인증 제품 5개사 7개 품목 확보

제품 홍보 및 판로 확대 방안 논의

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시가 2026년도 부산우수식품 신규 인증업체의 지원 방안과 제도 개선 등을 논의한다.

시는 부산우수식품 신규 인증업체인 ㈜한진식품 2공장을 방문해 인증현판 전달식과 현장 소통 간담회를 개최한다고 24일 밝혔다.

부산우수식품 신규 인증 제품[사진=부산시] 2026.06.24

올해 새로 인증된 부산우수식품은 5개사 7개 품목이다. 시는 지난 3월 공고를 거쳐 신청한 12개 업체를 대상으로 현장평가를 실시했고 수거검사와 품질평가, 우수식품심의위원회 심의를 통해 최종 선정했다.

신규 인증 제품은 ㈜한진식품 2공장의 '추억의 부산 어포튀각', 세화씨푸드㈜의 '김앤김 아몬드', ㈜갈비구판장의 '사미헌 전통소갈비찜'과 '사미헌 한우곰탕', ㈜석하의 '맛능스틱육수'와 '맛능한알육수'다.

부산우수식품 인증제는 지역 우수식품을 발굴·인증하고 인증 기업에 판로개척과 홍보, 박람회 참가 등을 지원하는 제도다. 시는 인증 이후에도 사후관리와 수거검사를 통해 위생과 품질 수준을 관리하고 있다.

시는 이날 ㈜한진식품 2공장에 인증현판을 전달하고 게첩한 뒤 업체 관계자들과 제품 홍보와 판로 확대, 인증제 운영 개선 방안 등을 논의할 예정이다.

앞서 시는 지난 19일 부산우수식품 회원사 견학과 간담회를 열어 우수사례를 공유하고 애로사항을 청취했다. 식품박람회 참여 등 정책을 안내하며 지역 식품기업 지원 방안을 모색했다.

부산우수식품 업체들의 대외 성과도 이어지고 있다. 지난 9일부터 12일까지 열린 서울국제식품산업대전에는 지난해보다 늘어난 12개 인증업체가 참가해 제품 홍보와 바이어 상담을 진행했다.

㈜덕화푸드는 MSC Korea 어워즈에서 '올해의 제품상'을 5년 연속 수상했고 ㈜석하는 국제미각품평원(ITI)에서 '맛능육수한컵'으로 2스타를 받았다.

조규율 시민건강국장은 "부산우수식품은 지역 식품기업의 품질과 기술력, 브랜드 가치를 보여주는 대표 인증제도"라며 "현장 소통과 박람회 참가, 홍보, 판로 지원을 통해 지역 대표 식품브랜드로 성장할 수 있도록 지원하겠다"고 말했다.

ndh4000@newspim.com