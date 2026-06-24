부산시, 에코델타시티 광역교통대책 변경 승인…강서선 트램 도입 확정

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신도시 초기 주민 대중교통 불편 해소

대중교통 지원 예산 50억 원 편성

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산 에코델타시티 내 신 교통수단이 도입된다.

부산시는 에코델타시티 광역교통개선대책 변경안이 기후에너지환경부로부터 최종 승인됐다고 24일 밝혔다.

부산시가 에코델타시티 주변의 개발에 따른 교통체계 개선과 여건 변화, 입주민의 대중교통 이용 편의 증진을 담은 에코델타시티 광역교통개선대책이 기후에너지환경부로부터 승인받았다. 사진은 부산시청 전경[사진=뉴스핌DB] 2025.04.28

광역교통개선대책은 대규모 개발에 따른 교통 혼잡을 줄이기 위해 교통망 구축 방향을 담는 법정 계획으로 50만㎡ 이상 개발사업에 의무적으로 수립된다.

이번 변경안은 2014년 최초 승인 이후 변화된 교통정책과 개발 여건을 반영한 것으로 에코델타시티 내 신교통수단 도입 계획이 핵심이다.

시는 기존 계획에 포함됐던 간선급행버스체계(BRT)를 제외하고 대신 강서선 트램(연장 6.6㎞) 도입을 반영했다. 이에 따라 대저역과 에코델타시티, 명지 일대를 연결하는 교통축 구축 기반이 마련됐다.

강서선은 대저역에서 명지오션시티까지 21.1㎞ 구간에 정거장 25곳, 차량기지 3곳을 갖춘 노면전차 방식으로 추진될 예정이다.

이번 변경으로 BRT 계획에 따른 사업성 제약이 해소되면서 강서선 추진 여건도 개선될 것으로 시는 보고 있다.

시는 또 초기 입주민의 대중교통 이용 불편을 줄이기 위해 에코델타시티 내부 순환버스인 '에코누비'를 지난해 10월부터 2개 노선, 6대로 운영 중이다. 2029년까지 5년간 총 50억 원 규모의 대중교통 지원 예산도 별도로 편성할 계획이다.

도로와 접속시설, 에코델타시티역 신설 계획은 기존 틀을 유지하되, 시행 주체 등 일부 사항은 주변 여건에 맞게 조정됐다.

시 관계자는 "이번 계획 승인으로 강서선 도입 기반이 마련됐다"며 "향후 철도망 확충과 연계해 서부산권 교통 여건 개선을 추진할 것"이라고 말했다.



ndh4000@newspim.com