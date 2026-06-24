관광공사, 스타쉽·SM·JYP·하이브 협업…K팝과 지역관광 캠페인 연계

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[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 한국관광공사(사장 박성혁)는 11월 말까지 글로벌 K-POP 아티스트와 협업해 신규 방한 캠페인 'BIAS(Be In Artists' Scenes)'를 본격 추진한다.

캠페인명은 해외 K-POP 팬덤 사이에서 '가장 좋아하는 아티스트(최애)'를 뜻하는 단어 'Bias'에서 착안한 것으로, 아티스트가 직접 경험한 대한민국 구석구석의 매력으로 전 세계 팬들을 초대한다는 의미를 담았다.

이번 캠페인은 전 세계적인 K-POP의 인기가 실제 방한과 지역 방문으로 이어질 수 있도록 기획됐다. 인기 아티스트를 통해 지역을 알리고, 실제 아티스트가 경험했던 명소와 체험 상품으로 연결하는 전략이다.

BIAS VK기획페이지_엑소(순천) [사진=한국관광공사]

공사는 대형 기획사(SM, 스타쉽, JYP, 하이브)와 손잡고 아티스트의 특별한 이야기가 있는 지역관광 영상 콘텐츠를 제작했다. ▲엑소 카이·세훈(순천) ▲몬스타엑스(경주) ▲스트레이 키즈(부산) ▲투어스(강릉) 등 4개 팀이 각 지역을 방문해 한국 여행의 매력을 알린다. 영상 콘텐츠는 각 아티스트 공식 유튜브 채널을 통해 7월 9일까지 순차적으로 공개된다.

놀유니버스, 크리에이트립, 클룩, 케이케이데이 등 주요 여행 플랫폼에서는 영상 속 촬영지 및 체험 콘텐츠 관련 상품 기획전도 함께 운영한다. 아티스트 콘텐츠로 촉발된 팬들의 관심이 실제 방한과 지역 명소 체험, 여행 소비로 자연스럽게 이어지도록 설계한 구조다.

아울러 한국관광 통합플랫폼 'VISITKOREA' 내 전용 캠페인 페이지를 개설해 아티스트가 방문한 지역 명소와 영상 콘텐츠를 소개하고, 각 온라인 여행 플랫폼의 상품 기획전과 연결해 방한 상품 구매를 유도한다. 아티스트 콘서트 현장 연계 홍보와 함께 공항과 주요 역사 및 도심 거점에는 환영 메시지 옥외광고도 송출해 팬덤의 지역 방문과 SNS 확산을 이끌 계획이다.

한편, 공사는 지난 2024년 SM 엔터테인먼트와의 업무 협약을 기반으로 다양한 방한 프로모션 협업을 추진해왔다. 이를 토대로 올해 엑소 카이·세훈의 로컬 여행 콘텐츠 기반 방한 캠페인으로 이어져 다양한 아티스트로 사업을 확장했다.

공사 박성혁 사장은 "K-POP 팬덤은 좋아하는 아티스트가 다녀간 곳이라면 기꺼이 찾아가는 강한 동기를 가지고 있다"라며, "K-콘텐츠 트렌드를 반영한 협업 프로모션을 지속 발굴해 팬덤의 열정이 지역 방문과 소비로 이어지도록 하겠다"라고 밝혔다.

jyyang@newspim.com