'남편들', 넷플릭스 글로벌 비영어 영화 2위…전 세계 웃음 사냥

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 넷플릭스 영화 '남편들'이 공개 3일 만에 글로벌 톱10 비영어 영화 2위에 오르며 흥행 돌풍을 일으키고 있다.

범죄 조직에게 납치당한 아내를 구출하기 위해 얼떨결에 힘을 합친 전남편과 현남편의 예측불허 구출 대작전을 그린 코미디 액션 영화 '남편들​'​이 공개 3일 만에 570만 시청 수(시청 시간을 작품의 총 러닝 타임으로 나눈 값)를 기록하고, 대한민국을 포함해 칠레, 페루, 인도, 사우디아라비아, 태국, 베트남 등 총 30개 국가에서 톱10 리스트에 오르며 글로벌 톱10 비영어 영화 2위에 등극해 웃음과 액션을 모두 갖춘 코미디 액션 영화로 전 세계 시청자들의 뜨거운 반응을 얻고 있다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 남편들 스틸. [사진=넷플릭스] 2026.06.24 moonddo00@newspim.com

전 세계 시청자들은 "코미디란 장르가 소화하기 힘든데 모든 요소들이 착착 맞아떨어지는구나", "오랜만에 깔깔 웃으며 재밌게 본 영화" 등 마음껏 즐길 수 있는 <남편들>​만의 유쾌한 매력에 뜨거운 반응을 보이고 있다.

글로벌 매체 역시 "이색 듀오 컨셉에 대한 신선한 관점을 제시하는 영화. 처음부터 끝까지 강력한 재미를 선사하는 액션 코미디. 모든 캐릭터가 유머, 감동, 우정, 그리고 가족을 소중히 여기는 메시지에 더하며 영화를 완성한다", "지루할 틈이 없는 액션 코미디" 등 호평을 전했다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 남편들 스틸. [사진=넷플릭스] 2026.06.24 moonddo00@newspim.com

공개된 미공개 스틸은 개성 강한 캐릭터들의 예측불허 케미스트리부터 구출 작전 속 웃음과 긴장감이 교차하는 순간들까지 담아내며 시선을 사로잡는다. 먼저, 딸과 즐겁게 이야기를 나누는 마약반 에이스 충식(진선규)의 모습은 범인 검거라면 물불 가리지 않는 열혈 형사의 면모와는 사뭇 다른 딸바보 아빠의 모습을 드러내며 웃음을 자아낸다. 반면, 평소 젠틀한 젊고 핸섬한 수의사 민석(공명)의 강렬한 눈빛과 상처투성이인 얼굴은 작전 중 긴박한 상황을 보여주며, 아내 시내(강한나)와 재회한 애틋한 모습 역시 눈길을 끈다. 한편, 같은 트레이닝복 차림이지만 서로 다른 분위기의 도준(김지석)과 용강(윤경호)의 모습은 신세대 조직 두목과 구세대 조직 두목의 대비를 담아내며 눈길을 끈다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 남편들 스틸. [사진=넷플릭스] 2026.06.24 moonddo00@newspim.com

또한, 과거 도준과 혜란(이다희)의 모습은 지금의 신종 마약 조직 두목 도준을 있게 한 두 사람의 특별한 인연을 짐작하게 하며, 납치범들에게 잡혀서도 위축되지 않는 아라(전소민)의 모습은 위기의 상황 속 통쾌한 활약을 기대하게 만든다. 여기에 한자리에 모인 전남편 충식과 현남편 민석, 그리고 시내의 모습은 가족석을 두고 팽팽한 신경전을 벌였던 두 남편이 나란히 함께 앉아 웃고 있는 뜻밖의 순간을 담아내 가족에 대한 따뜻한 메시지를 전한다. 마지막으로 영화 속에 깜짝 등장하여 강렬한 인상을 남긴 임윤아의 모습까지 각양각색 캐릭터들이 만들어내는 다채로운 앙상블은 '남편들'만의 유쾌한 코미디 액션 매력을 더욱 풍성하게 만든다.

공개 이후 3일 만에 글로벌 톱10 비영어 영화 2위를 기록하며, 전 세계 시청자들에게 웃음을 선물하고 있는 코미디 액션 영화 '남편들​'은 오직 넷플릭스에서 절찬 스트리밍 중이다.

moonddo00@newspim.com