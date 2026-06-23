거제시, 한화오션 협력사와 간담회…숙련기술자 지원 확대 논의

AI 핵심 요약beta
- 거제시가 23일 한화오션 협력사와 간담회를 열어 인력난과 정주 여건 개선을 논의했다
- 협력사 대표단은 숙련기술자 공제 확대와 복지시설·주거 지원 등 현장 애로 해결을 건의했다
- 거제시는 의견을 바탕으로 제도 개선을 고용노동부에 건의하고 정주 여건·복지 강화로 조선업 종사자 정착을 지원하겠다고 밝혔다
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[거제=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 거제시가 조선업 협력사와 간담회를 열고 인력난과 정주 여건 개선 등 현안 해결 방안을 논의했다.
시는 23일 한화오션 사내협력회사 협의회와 상견례를 겸한 간담회를 열고 조선업 현장의 애로사항을 청취했다고 밝혔다.
협력사 대표단은 이날 숙련기술자 우대공제사업 규모 확대와 조선소 내 복지시설 개선, 행정 부담 완화 등을 건의했다. 특히 현장 여건을 반영한 주거 지원과 정주 환경 개선의 필요성을 강조했다.
시는 현장의 의견을 지속적으로 공유하며 가교 역할을 하겠다고 밝혔다. 아울러 정주 여건 개선 사업 발굴과 공공주택 지원, 복지 정책 등을 통해 조선업 종사자의 지역 정착을 지원하겠다는 입장을 내놨다.
숙련기술자 공제사업과 관련해서는 지원 대상 확대 필요성에 공감하고 제도 개선을 위해 고용노동부에 건의할 계획이라고 밝혔다.
변광용 시장은 "조선업은 지역 경제의 핵심 산업"이라며 "협력사와 원청, 지역사회가 함께 성장하는 구조를 만들고 현장과의 소통을 바탕으로 지속 가능한 발전 방안을 모색하겠다"고 말했다.
news2349@newspim.com