금호타이어, 세계적 디자인상 레드닷 2관왕…모듈형 '옴니 링' 수상

AI 핵심 요약beta
- 금호타이어가 23일 2026 레드닷 디자인 어워드 2관왕을 차지했다
- 온오프로드용 로드벤처 RT와 모듈형 타이어 옴니 링이 본상을 수상했다
- 금호타이어는 글로벌 디자인 어워드 연속 수상으로 브랜드 경쟁력을 강화하고 있다
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[광주=뉴스핌] 조은정 기자 = 금호타이어는 2026 레드닷 디자인 어워드에서 '제품 디자인'과 '디자인 콘셉트' 부문을 동시에 수상, 2관왕에 오르며 글로벌 경쟁력을 입증했다고 23일 밝혔다.
레드닷 디자인 어워드는 독일 노르트라인 베스트팔렌 디자인센터가 주관하는 세계 3대 디자인상 중 하나로 제품 디자인과 브랜드·커뮤니케이션, 디자인 콘셉트 부문에서 우수작을 선정한다.
금호타이어는 온·오프로드 겸용 타이어 '로드벤처 RT'로 제품 디자인 부문 본상을 받은 데 이어 미래 모듈형 타이어 '옴니 링'으로 디자인 콘셉트 부문 본상을 추가 수상했다.
옴니 링은 미래 교통 환경에 대응한 모듈형 구조의 타이어로 다방향 이동이 가능하도록 설계됐다. 압축형 구조를 적용해 모빌리티 플랫폼 크기와 형태에 따라 타이어 모듈 수를 조절할 수 있는 것이 특징이다.
주행 환경에 따라 패턴을 달리 적용한 점도 특징이다. 도심 주행에는 소음 저감과 연비 향상을 위한 빗살무늬 패턴을 장거리 고속 주행에는 블록형 패턴을 적용해 성능과 안전성을 동시에 확보했다. 해당 콘셉트는 올해 iF 디자인 어워드에서도 본상을 수상한 바 있다.
김영진 금호타이어 연구개발본부장은 "미래 비전을 담은 콘셉트 타이어가 글로벌 무대에서 인정받았다"며 "모빌리티 환경 변화에 대응하는 제품 개발을 지속하겠다"고 말했다.
금호타이어는 올해 레드닷을 비롯해 iF 디자인 어워드, 독일 디자인 어워드 등 주요 글로벌 디자인 시상식에서 성과를 이어가며 브랜드 경쟁력 강화에 나서고 있다.
ej7648@newspim.com