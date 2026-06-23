전남교육청, 온라인 46종 교육증명 발급 14시간 중단

AI 핵심 요약beta
- 전남교육청이 23일 30일 14시간 정부24 교육제증명 발급을 중단했다
- 전남·광주 통합특별시교육청 출범에 따라 30일 18시부터 1일 8시까지 시스템 전환을 진행한다
- 중단 기간 46종 증명서 발급이 멈추며 전남교육청은 방문·팩스 민원으로 불편을 최소화한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[무안=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남교육청이 통합교육청 출범에 따른 시스템 전환으로 정부24 교육제증명 발급을 오는 30일 14시간 동안 중단한다.
전남교육청은 전남·광주 통합특별시교육청이 7월 1일 출범함에 따라 행정정보시스템 데이터 전환 작업을 위해 6월 30일 오후 6시부터 7월 1일 오전 8시까지 정부24 대민서비스를 일시 중단한다고 23일 밝혔다.
이번 중단은 전라남도교육청과 광주광역시교육청이 각각 운영하던 행정정보시스템을 단일 체계로 통합하기 위해 마련됐다.
해당 기간 재학증명서, 교육급여수급자증명서, 경력증명서, 검정고시합격증명서 등 총 46종의 교육제증명 발급이 중단된다.
전남교육청은 서비스 중단에 따른 민원 불편을 최소화하기 위해 방문·팩스 등 온·오프라인 민원 대응체계를 운영할 방침이다.
전남교육청 관계자는 "통합교육청 출범 과정에서 불가피한 조치"라며 "자주 이용하는 민원서비스는 사전에 확인하고 필요한 서류는 미리 발급받아 달라"고 당부했다.
ej7648@newspim.com