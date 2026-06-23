12·12 군사반란 항거한 김오랑·정선엽, 46년 만에 '충무무공훈장' 받는다

AI 핵심 요약beta
- 국방부는 23일 국무회의에서 12·12 군사반란 당시 김오랑 중령과 정선엽 하사에게 충무무공훈장 추서를 의결했다.
- 김오랑 중령은 특전사령관 체포 시도에 저항하다 전사해 기존 보국훈장이 취소되고 전사 공적에 맞는 무공훈장을 받게 됐다.
- 정선엽 하사는 국방부 지하벙커 초소를 사수하다 전사해 전사 판정 이후 제기된 서훈 필요성이 반영돼 충무무공훈장이 추서됐다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
특전사령관 비서실장·국방부 지하벙커 초소 지킨 두 군인
국방부 "국가 위한 희생, 끝까지 기억하고 합당한 예우 다할 것"
[서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 국방부는 23일 국무회의에서 12·12 군사반란 당시 반란군에 맞서 싸우다 숨진 고 김오랑 중령과 고 정선엽 하사에게 충무무공훈장을 추서하는 안건이 의결됐다고 밝혔다. 이번 결정은 두 사람의 사망 구분이 2022년 '순직'에서 '전사'로 변경된 것을 근거로, 국가안보와 민주주의 수호를 위해 생명을 바친 공적에 부합하는 무공훈장을 수여하는 것이라고 국방부는 설명했다.
김오랑 중령은 12·12 군사반란 당시 특전사령관 비서실장으로 근무하다, 반란군의 불법적인 특전사령관 체포 시도에 저항하던 중 총탄에 맞아 전사했다. 그는 1980년 2월 국립묘지에 안장됐고, 1990년 2월 중령으로 추서 진급했으며, 2014년에는 보국훈장 삼일장을 받은 바 있다. 국방부는 올해 3월 김 중령의 기존 서훈인 보국훈장을 취소하는 절차를 마무리하고, 사망 구분 변경에 걸맞은 충무무공훈장 추서를 추진해 왔다.
정선엽 하사는 12·12 군사반란 당시 국방부 지하벙커 초소에서 근무하던 중 반란군의 무장 해제 요구를 거부하고 초소를 사수하다가 총탄에 맞아 전사했다. 그는 1980년 3월 국립묘지에 안장됐고, 2025년 8월 하사로 추서 진급했지만, 그동안 희생에 합당한 서훈은 이뤄지지 못했다. 사망 구분이 '전사'로 바뀐 뒤 서훈 필요성이 지속 제기돼 왔고, 이번 국무회의 의결로 충무무공훈장 추서가 최종 결정됐다.
국방부는 "앞으로도 국가를 위해 헌신한 분들을 끝까지 기억하고 반드시 그에 맞는 합당한 예우를 다한다는 원칙을 실현해 나갈 것"이라며 "향후 관계기관·유가족과 긴밀히 협의해 무공훈장 전수식 추진 방안을 검토해 나가겠다"고 밝혔다.
gomsi@newspim.com