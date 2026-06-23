구자열 당선인 준비위, 현안 사업장 찾아 추진 상황 점검

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'원도심 문화 거점 자원 활용, K-관광 콘텐츠 연결 방안 검토' 요구

[원주=뉴스핌] 이형섭 기자 = 민선9기 원주시 시민주권시대준비위원회가 23일 주요 현안 사업장을 방문하며 현장 중심의 시정 기틀 마련에 박차를 가하고 있다.

이날 준비위는 서원주역 일원, 원주의료기기산업진흥원 등 7개소를 점검하며 각 부서의 현장 브리핑을 청취하고 질의응답 시간을 가졌다.

민선9기 원주시 시민주권시대준비위원회가 주요 현안 사업장을 방문해 추진 상황을 점검하고 있다.[사진=시민주권시대준비위원회] 2026.06.23 onemoregive@newspim.com

특히 이번 점검은 구 당선인의 핵심 공약인 '서원주 의료AI 연구 생태계 조성'과 '도심문화거점 재생 프로젝트'의 실행 방안을 모색하고 현재의 추진 실태를 진단하는 데 중점을 두고 진행됐다.

위원들은 서원주역과 의료기기산업진흥원을 숙지하며 AI 대전환과 사업 체질 개선의 필요성을 역설했다. 원주 성장의 기폭제가 될 첨단의료복합단지 조성에 대한 논의도 집중적으로 이뤄졌다.

문화 관련 사업지들도 방문한 위원들은 원주문화재단의 주요 현안에 대해 의견을 나눈 후 원주시문화공유플랫폼과 옛 원주역, 원주시도시재생지원센터를 점검했다. 원도심의 문화 거점 자원을 제대로 활용하는 것이 중요하다는 데 의견을 모았다.

위원들은 전시, 공연, 체험, 창작이 상호 연계되는 생활 문화공간으로 거점을 기능 재편해야 한다고 강조하면서 이를 K-관광 콘텐츠에 연결할 방안도 검토했다.

옛 원주역에서 진행된 회의에서는 역사와 문화 관련 재생 활용 프로젝트를 통합해 추진해야 한다고 요구했다.

마지막으로 중앙시장 화재 현장에서 위원들은 원도심의 위치에도 불구하고 7년간 아무런 진척이 없던 현실에 안타까움을 드러냈다. 이들은 문화 거점과 옛 원주역 부지를 연계해 도시 브랜드를 구축하고 상권을 살려야 한다는 구상을 밝혔다.

현장 점검을 마친 김기석 위원장은 "시민들이 실질적으로 체감할 수 있는 정책을 구체화할 예정"이라고 말했다.

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