한국국방연구원, '홍릉국방포럼 2026' 오늘 개최

냉전 이후 국제질서 전환기…7개국 전문가, 안보·국방 전략 재점검

AI·사이버·우주·전자기 스펙트럼까지…미래전 양상·국방 인력구조 해법 모색

방산 공급망·국방획득 패러다임 전환…공동지속지원·위기대응 태세 논의

[서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 한국국방연구원은 23일 서울 동대문구 홍릉 소재 연구원에서 '홍릉국방포럼 2026'을 개최했다. 홍릉국방포럼은 연구원이 위치한 지역명 '홍릉'과 주제인 '국방'을 결합한 이름으로, 변화하는 안보환경 속 주요 국방·안보 현안을 논의하는 국제 포럼으로 자리매김해 왔다.

이 포럼은 2022년 처음 열린 이후 올해로 4회째를 맞았으며, 국방·안보 현안에 대한 국제적 논의를 지속하면서 정책과 연구 성과를 연계하는 교류의 장으로 발전해 왔다. 국내외 정부·군·학계 및 연구기관 전문가들이 참여해 주요 정책 이슈를 공유하고, 정책적 시사점을 도출하는 플랫폼으로 기능해 왔다.

올해 포럼의 대주제는 '국방환경 변화와 각국의 군사력 건설 방향'이었다. 마이클 오핸런 미국 브루킹스연구소 연구위원을 포함한 7개국 국방·안보 전문가, 국내외 정부 관계자와 학계·연구기관 주요 인사들이 참석해 글로벌 안보환경 변화와 군사력 건설 전략을 놓고 의견을 나눴다. 안규백 국방부 장관은 영상 축사를 통해 메시지를 전했고, 서욱 전 국방부 장관의 기조연설과 랜달 슈라이버 전 미국 국방부 동아태차관보의 특별연설을 통해 다양한 시각이 제시됐다.

23일 서울 홍릉 한국국방연구원에서 열린 '홍릉국방포럼 2026' 개회식에서 국내외 국방·안보 전문가들이 기념촬영을 하고 있다. [사진=한국국방연구원] 2026.06.23 gomsi@newspim.com

포럼은 김정수 원장의 개회사를 시작으로 본회의 3개 세션과 종합토론 세션으로 진행됐다. 각 세션은 국제질서 변화, 미래전 양상과 국방 인력·전력 발전, 글로벌 방위산업과 국방획득 패러다임 전환을 축으로 구성됐다.

제1세션 '국제질서의 불확실성과 각국의 안보·국방 전략'에서는 냉전 이후 국제질서 변화와 북한 핵위협, 미·중 경쟁 등 주요 안보 이슈를 짚으며, 복합적 안보위기에 대응하기 위한 전략적 적응력과 동맹·다자협력의 중요성이 논의됐다. 미국, 일본, 중국, 인도 등 주요국의 안보·대외정책 방향을 중심으로 각국의 안보전략과 정책 대응 방향이 소개됐다. 참석자들은 한반도를 포함한 인도·태평양 지역의 안정과 지속 가능한 평화 구축을 위해 국가 간 전략적 소통과 협력 강화를 핵심 시사점으로 제시했다.

제2세션 '미래전 대응과 국방 발전방향'에서는 인공지능(AI), 사이버, 우주, 전자기 스펙트럼 등 첨단 과학기술과 우크라이나 전쟁, 중동 분쟁 사례를 토대로 미래전 양상이 논의됐다. 저출산·고령화에 따른 병역자원 감소와 안보환경 변화가 국방 인력 확보에 미치는 영향을 분석하고, 하이브리드 인력체계 구축, 국방인력정책과 군 인력구조 혁신을 통해 미래 국방력과 전투 수행능력을 유지·강화하는 방안이 소개됐다. 첨단기술 기반 전략 역량 강화, 전력구조 혁신, 첨단기술 기반 인력운용체계 구축과 우수 인재 확보·유지 필요성이 주요 정책 시사점으로 제시됐다.

제3세션 '글로벌 방위산업의 발전과 국방획득 패러다임의 전환'에서는 최근 분쟁 양상과 글로벌 안보환경 변화에 따른 방위산업 시장 구조 변화와 기술혁신 흐름이 점검됐다. 참가자들은 안정적인 방산 공급망 확보와 신속·유연한 국방획득체계로의 전환, 국가별 국방획득 패러다임 변화와 국제 방산협력 방향, 글로벌 방산 공급망 안정성 확보를 위한 전략적 투자·자원 배분 방안을 논의했다. 방산 생태계를 전력 유지와 복원력 관점에서 재조명하며, 공동지속지원(Co-sustainment) 체계 구축, 위기 급증 대응태세(Surge Readiness) 투자, 지속 가능한 방산 생태계 발전 방안이 핵심 쟁점으로 다뤄졌다.

한국국방연구원은 이번 포럼이 변화하는 안보환경 속 주요 국방·안보 현안에 대한 논의를 통해 정책적 대응 방향을 제시하고, 국내외 전문가 간 협력을 강화하는 계기가 됐다고 평가했다. 김정수 원장은 "홍릉국방포럼(HDF)이 변화하는 안보 환경에 대응하기 위한 다양한 의견을 공유하고 정책적 시사점을 도출하는 장으로 기능했다"며 "앞으로도 국제 안보 협력과 연구 교류를 지속적으로 확대해 나갈 계획"이라고 말했다.

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