민형배 "서남권 원하면 기획·예산·인사 무안청사로 배치"

AI 핵심 요약beta
- 민형배 통합특별시장 당선인이 23일 서부권 업무공유회에서 무안청사 상근과 핵심 기능 배치 가능성을 밝혔다.
- 무안·목포 등 서남권 지도자들은 주청사를 무안청사로 확정해달라며 남악 공동화 우려와 함께 강력히 건의했다.
- 민 당선인은 서남권 정치권이 청사 기능 배치안을 제시하면 이를 따를 의향을 밝혀 무안청사가 행정 중심 역할을 할 가능성이 커졌다.
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서부권 당선인 업무공유회서…서남권 요구 수용 시사
[무안·광주=뉴스핌] 조은정 기자 = 민형배 전남광주통합특별시장 당선인이 무안청사 상근과 핵심 기능 배치를 언급하며 서남권 요구 수용 가능성을 밝혔다.
전남 무안군은 23일 나주 빛가람 복합문화체육센터에서 열린 전남광주대전환기획위원회 주관 서부권 당선인 업무공유회에서 민형배 통합특별시장 당선인을 만나 무안청사(현 전남도청)를 통합특별시 주청사로 확정해줄 것을 강력히 건의했다고 밝혔다.
이 자리에서 김산 무안군수는 주청사 무안 확정을 거듭 요청했다.
강성휘 목포시장 당선인도 "주 사무소가 남악을 떠나면 공동화가 지금보다 3배 빨라질 수 있다"며 "불만을 넘어 공포 수준"이라고 우려를 나타냈다.
청사 배치 논의와 관련해 민형배 당선인은 "서남권이 원한다면 특별시장이 무안청사에 상근하고 기획·인사·예산 등 핵심 기능을 무안청사에 두는 것도 가능하다"고 밝혔다.
이어 "서남권 정치권이 협의해 청사 기능 배치안을 제시하면 이를 따를 의향이 있다"고 말해 지역 의견 존중 방침을 분명히 했다.
전남 서부권에서는 이번 발언이 통합특별시 출범 이후 무안청사가 행정 중심 역할을 맡을 수 있음을 공식적으로 확인한 것으로 보고 있다.
ej7648@newspim.com