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호르무즈 물류난에 발 묶인 중고차…'폐차 수출' 사실상 전멸

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AI 핵심 요약

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  • 한국 중고차 수출업계가 23일 호르무즈 해협 물류 불안과 운임 상승으로 5월 수출 물량이 전년보다 33.2% 급감했다.
  • 해협 통항 차질로 저가·폐차말소 차량 수출이 사실상 전멸하며 평균 수출단가 상승도 저가 물량 이탈에 따른 착시라는 분석이다.
  • 중동·CIS 의존 리스크가 커지자 업계는 알제리·대만 등 대체시장 개척과 선복 확보·운임 지원·수출단지 조성 등 정책 지원을 요구하고 있다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

5월 중고차 수출 5만995대, 2023년 이후 최저
부분 통항 재개에도 운임·선복 불확실성 지속

[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 호르무즈 해협을 둘러싼 지정학적 긴장이 국내 중고차 수출시장의 약한 고리를 드러내고 있다. 미국과 이란의 종전 합의 이후 한국 선사 운용 선박 일부가 해협을 빠져나왔지만, 여전히 다수 선박이 해협 내에 남아 있는 데다 중동 정세 불안도 계속되고 있다. 통항이 일부 재개됐음에도 선복 부족과 운임 상승 부담이 이어지면서 저가 중고차와 폐차말소 차량 수출부터 타격을 받고 있다는 분석이다.

호르무즈 해협을 둘러싼 지정학적 긴장으로 중동 해상 물류 불확실성이 커지는 가운데, 항만 야적장에 수출용 중고차들이 선적을 기다리고 있다. [AI일러스트=이찬우 기자]

23일 한국무역협회 무역통계에 따르면 지난 5월 국내 중고차 수출대수는 5만995대로 집계됐다. 전월 6만651대 대비 15.9% 감소했고, 전년 동월과 비교하면 33.2% 줄었다. 5월 실적으로는 2023년 이후 가장 낮은 수준이다.

올해 들어 중고차 수출이 전년 대비 감소세를 보여왔지만 2023년과 2024년 수준과 비교하면 선방하고 있다는 평가가 있었던 점을 감안하면, 지난달 감소폭은 업계에 적지 않은 부담으로 작용하고 있다.

1~5월 누계 기준 중고차 수출대수는 26만2482대로 전년 동기 대비 29.6% 줄었다. 같은 기간 수출금액은 25억8000만달러로 전년 동기 32억1000만달러 대비 19.5% 감소했다. 대수 감소폭보다 금액 감소폭이 작은 것은 저가 차량 수출이 줄면서 평균 수출단가가 높아진 영향으로 풀이된다.

5월 수출 감소의 표면적 원인은 주요 수출국 물량이 동시에 줄어든 데 있다. 전월 대비로는 리비아, 키르기스스탄, 알바니아, 시리아 등 상위권 국가로 향하는 물량이 각각 1000~2000대 안팎 감소했다. 전년 동월과 비교하면 튀르키예, 아랍에미리트(UAE), 리비아, 키르기스스탄, 요르단 등 중동·CIS 지역 주요 국가의 감소폭이 컸다.

인천항에서 선적 대기 중인 중고차 [사진=인천항만공사]

◆통항 일부 재개됐지만 정상화는 아직…중동 물류 불확실성 지속

업계에서는 단순한 수요 부진보다 '물류 리스크'를 더 큰 변수로 보고 있다. 호르무즈 해협은 중동 해상물류의 핵심 길목이다. 미국과 이란의 종전 양해각서(MOU)에 따라 이란이 60일 동안 통항료 없이 선박들의 호르무즈 해협 통항을 위한 조치를 하기로 하면서 일부 선박 이동은 재개됐다.

해양수산부에 따르면 호르무즈 해협 내측에 대기 중이던 한국 선사 운용 선박 2척은 지난 22일 해협을 통과해 정상 항해 중이다. 다만 물류 정상화로 보기는 이르다. 이번에 통과한 선박에는 한국인 선원이 승선하지 않았고 목적지도 한국은 아닌 것으로 알려졌다. 해수부는 선박이 위험 구역을 완전히 통과하지 않았다고 설명했다. 

중동 정세 불안도 이어지고 있다. 이란군은 지난 20일 이스라엘의 레바논 남부 공습을 이유로 호르무즈 해협을 다시 봉쇄하겠다고 밝힌 바 있다. 종전 합의 후속 협상에서도 불확실성이 남아 있어 선사들이 해협 통항을 고위험 항로로 보는 분위기는 당분간 지속될 가능성이 있다.

중고차 수출은 신차나 고가 화물보다 해상운임 변화에 민감하다. 차량 가격 대비 운임 비중이 크기 때문이다. 특히 폐차말소 차량이나 저가 세단, 노후 상용차 등은 운임이 일정 수준 이상 오르면 수출 자체의 채산성이 급격히 떨어진다. 차량을 확보해도 배를 구하지 못하거나 도착 시점이 불투명하면 바이어가 구매를 미루는 사례도 늘어날 수밖에 없다.

신현도 한국중고차유통연구소장은 5월 중고차 수출 통계 분석 자료에서 "해상 물류 때문에 애로를 겪는 수출국가의 대표적 사례가 알바니아"라며 "과다한 운임이나 운송시간의 과다 소요로 바이어들의 불만이 매우 심하다"고 분석했다.

그는 "차량 가격보다 현지 도착 가능 기간을 확인해 구매 오더를 결정하는 사례도 있는 것으로 보인다"며 "홍해를 피해 아프리카 희망봉을 돌아 우회하는 컨테이너선에 수출차가 실리면 도착 기간이 3~4개월까지 늘어지는 경우도 있다"고 설명했다.

◆폐차말소 수출 255대 그쳐…평균 단가 상승은 '착시'

5월 통계에서 가장 눈에 띄는 변화는 '폐차말소 수출 급감'이다. 지난 5월 폐차말소를 통한 중고차 수출대수는 255대에 그쳤다. 전체 중고차 수출에서 차지하는 비중은 0.5%다. 최근까지 폐차말소 수출이 적게는 월 4000대, 많게는 1만~1만3000대 수준까지 이뤄졌던 점을 감안하면 사실상 전멸에 가까운 수준이다.

폐차말소 차량은 통상 파쇄돼 재생부품이나 고철로 처리되지만 일부는 완성차 형태로 해외에 수출된다. 관세청 통관 지침상 승용차는 폐차의 해외 수출이 가능한 것으로 명시돼 있다. 수출이 가능할 경우 단순 파쇄보다 수익성이 높아 폐차업체들이 해외 판매 기회를 우선 검토하는 경우가 많다.

신 소장은 "정확한 이유는 알 수 없지만 최근 해상운임 급상승으로 폐차 수출의 채산성이 크게 떨어졌기 때문으로 보인다"며 "폐차 수출을 많이 하던 외국인 소유 폐차장 마당에 폐차 재고가 계속 쌓이고 있다는 얘기도 들린다"고 전했다.

그는 "폐차업체들은 단순 파쇄보다는 해외 수출이 더 유리하기 때문에 최대한 수출로 전용할 기회를 기다린 뒤 최종적으로 수출이 안 되는 것으로 판단되면 파쇄를 할 것으로 예상된다"며 "당분간 폐차용 중고차 매매가격이 낮은 수준으로 형성될 수밖에 없는 상황"이라고 분석했다.

이 때문에 5월 평균 수출단가 상승도 긍정 신호로만 보기 어렵다. 5월 대당 수출단가는 1만800달러로 전월 9800달러보다 10.7% 올랐다. 1~5월 누계 기준 평균 단가도 9800달러로 전년 동기 8600달러 대비 14.4% 상승했다.

겉으로는 수출단가가 오른 것처럼 보이지만, 이는 고부가가치 차량 수출이 크게 늘었다기보다 저가 폐차·저가 중고차 물량이 빠지면서 평균값이 올라간 영향이 크다. 수출 체질 개선보다는 저가 물량 이탈에 따른 착시일 수 있다는 의미다.

◆중동·CIS 의존 리스크 부각…대체시장·물류 지원 필요

국가별 수출 구조 변화도 부담이다. 지난해 상반기에는 시리아 내전 종식 이후 튀르키예, 시리아, 요르단, UAE 등을 통한 특수 수요가 있었다. 올해는 해당 물량이 사라지면서 전년 대비 감소폭이 커졌다. 특히 튀르키예향 수출은 시리아 우회수출 제한 영향으로 크게 줄었다. UAE와 요르단향 수출도 중동 정세와 현지 수입 규제 변화의 영향을 받고 있다.

러시아향 우회수출 구조 변화도 변수다. 러시아 정부가 우회 수입 차량에 대한 재활용세 추징을 강화하면서 키르기스스탄과 카자흐스탄 등 인접국을 거치는 물량 감소 가능성이 커졌다.

신 소장은 "러시아향 직수출은 늘고 인접국을 통한 우회 수출은 감소할 것으로 예상된다"며 "160마력 이하 개인 통관 차량은 재활용세 부과가 극히 미미해 러시아 직수출 형태로 굳어질 가능성이 높다"고 전망했다.

다만 그는 "배기량 2000cc 이상이거나 전기차 등 우리나라에서 상황관리 품목으로 지정된 차량은 러시아 직수출이 구조적으로 불가능하다"며 "160마력 이상 차량은 재활용세가 크게 높아 시간이 흐를수록 수요가 감소할 수밖에 없을 것"이라고 분석했다.

이에 대체 시장 발굴은 더 중요해지고 있다. 알바니아, 알제리, 이집트, 대만 등은 최근 한국산 중고차 수요가 늘고 있는 국가로 꼽힌다. 특히 알제리는 2023년 5월 한국산 중고차 수출이 시작된 뒤 2026년 1월 월간 1000대를 넘겼고, 지난 5월에도 다시 1000대를 넘어섰다. 대만은 평균 단가가 4만달러 안팎인 고가격 중고차 시장으로 성장하고 있다.

신 소장은 "EU나 기타 동유럽에 대한 한국 중고차 수출은 아직 역사가 길지 않다"며 "국가별 수입 규제의 정확한 내용이나 시장 특성, 물류 경로 등 제대로 알려지지 않은 점이 많아 의욕 있는 사업체들이 연구해 도전해볼 시장"이라고 밝혔다.

정책적 지원 필요성도 커지고 있다. 중고차 수출업계는 선복 확보와 해상운임 부담 완화, 항만 내 수출단지 조성 등을 주요 과제로 보고 있다. 인천 항만 지역 일부를 중고차 수출 특구로 지정해 수출단지 조성과 물류 지원을 추진하는 방안도 거론된다. 물류 인프라가 갖춰질 경우 차량 보관, 검사, 통관, 선적까지 이어지는 수출 절차의 효율성을 높일 수 있다.

chanw@newspim.com

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서울시의회 전반기 의장 경선 6파전 [서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 제12대 서울시의회의 전반기 의장 선출이 일주일 앞으로 다가오면서 출마자들의 움직임도 긴박해지고 있다. 23일 서울시의회에 따르면 전반기 의장 선거에는 김기덕(5선), 김인제(4선), 강동길(3선), 봉양순(3선), 임만균(3선), 이승미(3선) 시의원이 도전장을 던졌다. 6명은 모두 시의회 다수당인 더불어민주당 소속이다. 민주당은 오는 29일로 예정된 의원 총회에서 내부 경선을 통해 의장 후보를 선출한다. 6·3 지방선거에서 민주당 80석, 국민의힘 38석으로 재편된 시의회에서는 차기 의장이 오세훈 서울시장과의 관계 설정을 비롯한 서울시와 시의회 간 견제와 협력 사이 균형을 어떤 방식으로 연출할지가 중요한 관전 포인트다. 시의회 민주당에서는 당초 최다선의 김기덕 시의원과 4선의 김인제 시의원이 유력 후보로 거론됐다. 그러나 3선인 강동길·봉양순·임만균·이승미 시의원도 잇따라 출마 의사를 밝히면서 의장 선거 경쟁은 예상보다 치열해졌다. 이번 선거는 추대가 아닌 투표로 의장에 선출될 공산이 커졌다는 점에서 후보들을 검증하는 물밑 작업도 더욱 속도를 낼 것으로 보인다. 민주당은 내부 경선으로 의장 후보를 선출한 뒤 7월 초(미정) 개원하는 제12대 서울시의회 첫 임시회에서 투표를 통해 전반기 의장을 확정 짓는다.  당장 의장 후보자들은 한목소리로 오 시장의 역점 사업인 한강버스와 광화문광장 감사의 정원 예산·특혜 논란, 삼성역 철근 누락 사태 등을 정조준하면서 고강도 행정감사와 진상조사를 예고하고 있다. 누가 되든 주요 현안을 둘러싼 충돌이 재현될 가능성은 높다는 진단이다. 서울시의회 본관 [뉴스핌 DB] 김기덕 시의원은 최다선의 경륜과 오 시장에 대한 견제 능력을 핵심 경쟁력으로 내세웠다. 김 의원은 최근 뉴스핌과의 인터뷰에서 "무상급식 시기부터 오 시장을 지켜봐 온 만큼 정책 방향과 문제점을 누구보다 잘 알고 있다"며 전시 행정과 잘못된 사업을 바로잡을 적임자임을 강조했다. 의장으로서의 운영 방향으로는 협치와 원칙을 꼽았다. 그는 "다수당인 민주당 중심의 책임 있는 운영을 하되, 국민의힘과도 필요한 협력은 이어가겠다"며 "다만 잘못된 정책을 바로잡는 데 대한 반대는 용납할 수 없다"고 밝혔다. 의원 1인당 1지원관 제도 도입, 상임위원회 중심 운영 강화 등 의회 내부 개혁 과제도 속도를 낸다는 계획이다.  김인제 시의원은 오 시장을 상대로 한 '유능한 견제'를 핵심 비전으로 내세웠다. 김 의원은 인터뷰에서 "방만한 예산 집행과 전시성 사업을 철저히 검증해 시민의 삶에 필요한 예산으로 되돌려야 한다. 혈세 낭비 사업은 하나하나 따져 바로잡겠다"며 4선 중진으로서 오 시장을 제대로 상대할 적임자가 바로 자신이라고 밝혔다. 그는 의장에 당선되면 의장실을 '민생 전략사령부'로 전환하겠다는 구상이다. 서울시와 정책협의체를 꾸려 시의원 118명의 지역 공약을 체계적으로 이행하고 시장 공약과 동일한 수준으로 관리하겠다는 복안이 깔렸다. 1인 1지원관 제도 도입을 추진해 의정 활동 지원을 강화하겠다는 의지도 피력했다.  kh99@newspim.com 2026-06-23 13:50
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'내란 가담' 박성재 1심 징역 25년형 [서울=뉴스핌] 박민경 기자 = 12·3 비상계엄에 가담한 혐의로 기소된 박성재 전 법무부 장관에게 중형이 선고됐다. 서울중앙지법 형사합의33부(재판장 이진관)는 22일 내란 중요임무 종사, 직권남용권리행사방해 등 혐의로 재판에 넘겨진 박 전 장관에게 징역 25년을 선고했다. 재판부는 박 전 장관이 증거를 인멸할 우려가 있다고 보고 법정구속했다. 계엄 해제 직후 이뤄진 '안가 회동'에서 계엄에 관한 논의가 없었다는 취지로 국회에서 위증한 혐의로 함께 기소된 이완규 전 법제처장에게 공소기각 판결했다. 12·3 비상계엄에 가담한 혐의로 기소된 박성재 전 법무부 장관에게 중형이 선고됐다. 사진은 내란중요임무종사 혐의로 기소된 박 전 장관이 22일 오후 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 1심 선고 공판에 출석하고 있는 모습. [사진=뉴스핌DB] 재판부는 박 전 장관이 2024년 12월 3일 비상계엄 선포 직후 법무부 간부 회의를 소집해 검사 파견을 검토하고 교정시설 점검 등을 지시한 행위를 윤석열 전 대통령의 내란 범죄에 가담한 것으로 판단, 내란 중요임무 종사 혐의를 유죄로 인정했다. 재판부는 "피고인은 국무위원으로서 헌법과 법률을 준수하고 수호할 헌법적 의무를 부담한다"며 "그럼에도 12·3 내란이 성공할지도 모른다는 생각에 의무를 외면하고 가담을 선택했다"고 지적했다. 교정시설 수용 여력 점검, 출국금지 담당 직원 출근을 지시하며 직권을 남용한 혐의도 유죄로 판단했다. 비상계엄 해제 직후 법무부 검찰과에 계엄을 정당화하는 논리가 담긴 '권한 남용 문건'을 작성하게 한 직권남용 혐의 역시 유죄로 봤다. 재판부는 양형이유에 대해 "12·3 비상계엄은 윤석열 전 대통령의 위헌·위법한 비상계엄 선포와 포고령 발령, 군·경을 동원한 국회 통제 시도 등으로 이뤄진 내란행위에 해당한다"며 "권력 핵심부가 주도한 '위로부터의 내란'이자, 친위 쿠데타의 성격을 가진다"고 밝혔다. 이어 "국제사회에서 대한민국의 위상을 훼손하고 수십 년간 쌓아온 민주주의 성과를 위협한 중대한 범죄"라며 "비상계엄이 조기에 실패한 것은 시민과 국회의 대응 덕분일 뿐, 피고인들의 행위가 가볍다고 볼 수는 없다"고 지적했다. 아울러 "피고인은 수사기관과 법정에서 서슴없이 허위 진술하거나 '아무런 기억이 나지 않는다'고 진술했다"며 "신문 과정에서 '많은 책임감을 느끼고 죄송하다'고 했으나, 이런 태도에 비추어 그 진정성을 인정하기 어렵다"고 판시했다. [서울=뉴스핌] 사진공동취재단 = 12.3 비상계엄 해제 직후 안가 회동과 관련해 국회에서 위증한 혐의를 받는 이완규 전 법제처장이 22일 오후 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 1심 선고 공판에 출석하고 있다. 2026.06.22 photo@newspim.com 다만 김건희 여사로부터 서울중앙지검에 명품 가방 수수 사건 전담 수사팀이 구성된 경위를 파악해달라는 취지의 청탁을 받은 후 하급자에게 부적절한 지시를 내린 혐의(청탁금지법 위반)에 대해선 공소기각을 선고했다. 이 사건이 내란 특검법에서 정한 수사 대상에 해당하지 않으므로 특검에게 수사권과 공소권이 없다는 판단이다. 재판부는 같은 이유로 이 전 처장의 국회증언감정법 위반 혐의에 대해서도 공소기각을 선고했다. 내란 특검팀(특별검사 조은석)은 지난 4월 열린 결심공판에서 박 전 장관에게 징역 20년, 이 전 처장에게 징역 3년을 각각 구형한 바 있다. 장우성 특검보는 박 전 장관 1심 선고와 관련해 "위헌·위법한 비상계엄 선포를 막고 헌정질서를 수호해야 할 법무부 장관의 책무를 확인한 판결"이라며 "김건희 여사 수사무마 청탁금지법 위반 혐의와 이완규 전 법제처장 공소기각 부분은 종합특검 수사 대상 해당 여부를 검토해 인계할 수 있고, 이번 사건에 대한 항소 가능성은 낮다"고 말했다. pmk1459@newspim.com 2026-06-22 16:10

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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