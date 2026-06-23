김진경 경기도의회 의장, 중고차 시장 관행 개선 공로 감사패 수상

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경기도중고차딜러협회·한국지방자치입법전문가협회 등으로부터 감사패 받아

중고차 시장 투명성 제고 및 소비자 권익보호 기틀 마련 공로 인정

김진경 의장 "도민 삶에 보탬되는 의회 만들고자 헌신…격려와 응원 깊이 감사"

[수원=뉴스핌] 김가현 기자 = 임기 마무리를 앞둔 제11대 경기도의회 후반기 김진경 의장(더불어민주당)이 도내 중고차 거래 시장의 관행을 바로잡고 건전한 산업 생태계를 조성한 공로로 업계와 전문가 집단으로부터 감사패를 받았다.

김진경 의장은 의정활동의 공로를 인정받아 감사패를 수상했다고 밝혔다. [사진= 경기도의회]

김진경 의장은 23일 의장 접견실에서 경기도중고차딜러협회와 한국지방자치입법전문가협회 등으로부터 중고차 시장 신뢰 회복 및 소비자 권익 보호에 앞장선 진정성 있는 의정활동의 공로를 인정받아 감사패를 수상했다고 밝혔다.

이날 전달식에는 경기도중고차딜러협회 김지호 회장, 한국지방자치전문가협회 박형규 회장, 유일모빌리티 이준범 대표 등 교섭단체 및 업계 관계자들이 대거 참석해 김 의장에게 감사의 뜻을 전했다.

그동안 김 의장은 일부 불법 허위 매물과 강매 행위 등으로 피해를 보고 있는 도민들의 불편을 해소하기 위해 도의회 차원에서 '경기도 중고차 시장 개선을 위한 전문 라이선스 제도 도입 및 법제화 개선 방안 연구용역'을 전격 추진하는 등 실질적인 제도적 기반 마련에 힘써왔다.

'경기도 중고차 시장 개선을 위한 전문 라이선스 제도 도입 및 법제화 개선 방안 연구용역'을 전격 추진하는 등 실질적인 제도적 기반 마련에 힘써왔다. [사진= 경기도의회]

해당 연구를 통해 도의회는 매매 종사자와 소비자 피해 실태를 면밀히 분석하고 해외 라이선스 관리 사례를 벤치마킹하는 등 도내 중고차 시장의 투명성을 한층 끌어올렸다는 평가를 받는다.

김지호 경기도중고차딜러협회 회장은 "중고차 시장은 일부 불법 행위로 선량한 종사자들까지 오해를 받는 구조적 어려움이 있었다"라며 "김진경 의장께서 이 문제를 도민 보호의 핵심 과제로 전면에 내세워 제도 개선의 길을 열어주셨다"고 고마움을 표시했다.

김진경 의장은 "향후 경기도 민생 정책의 든든한 씨앗이 되길 바란다"고 화답했다. [사진= 경기도의회]

이에 김진경 의장은 "지난 2년 동안 제11대 경기도의회 후반기 의장으로서 오직 도민의 삶에 보탬이 되는 의회를 만들기 위해 쉼 없이 달려왔다"며 "임기를 마무리하는 시점에 이처럼 뜻깊은 격려와 응원을 보내주셔서 깊이 감사드리며 함께 다져놓은 변화의 첫걸음이 향후 경기도 민생 정책의 든든한 씨앗이 되길 바란다"고 화답했다.

beignn@newspim.com