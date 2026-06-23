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박창근 국토안전관리원장 "지반침하·해체공사 안전에 주력…공사비 현실화도 절실"

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  • 박창근 원장 23일 AI 안전점검 추진했다
  • 서소문 붕괴 계기로 해체공사 대책 강화했다
  • 공사비 현실화와 교육·R&D 확대 예고했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

AI 도입·연구개발 위해 예산 확충…현장 점검도 강화할 것
건설사 안전교육도 강화…건설현장 안전 위해 공사비 현실화 절실

[서울=뉴스핌] 이동훈 선임기자 = 최근 서울 서소문 고가차도 철거 붕괴사고와 같은 건설공사 현장에서 잇따라 발생하고 있는 안전사고 저감을 위해 국토교통부 산하 국토안전관리원이 AI(인공지능)을 활용한 안전 점검에 적극 나선다. 

아울러 서소문고가 붕괴사고와 같은 시설물 해체(철거) 공사에서 발생하는 사고를 방지하기 위한 안전대책 마련과 중장기적으로 연구개발(R&D)에도 나설 방침이다. 이와 함께 건설업체가 스스로 안전관리에 주력할 수 있도록 공사비를 현실에 맞게 해야한다는 주장도 나왔다. 

국토안전관리원 박창근 원장은 23일 세종시에서 기자간담회를 갖고 "지난해 발생했던 대형 지반침하 사고에 대해 뼈아픈 반성을 바탕으로 지하 굴착공사의 '설계-시공-유지관리' 전주기에 걸친 체계적인 안전대책을 가동하겠다"며 이같이 밝혔다. 

박창근 국토안전관리원 원장 모습 [사진=국토안전원]

박창근 국토안전관리원장은 지난 3월말 국토교통부로부터 원장 임명장을 받고 업무를 맡고 있다. 마산고와 서울대 토목학과를 졸업했으며 국가위기관리학회 회장, 대한하천학회 회장 등을 역임했다. 국토안전관리원은 건설, 지하, 시설물의 안전관리를 총괄하는 준정부 기관이다. 

박창근 원장은 지난해 건설공사현장에서 총 199명의 사망자가 발생했는데 올들어 지난해 상반기 사망자(99명)의 절반 수준인 50명의 사망사고가 발생했다는 점을 설명했다. 정부의 안전 관리 강화 방침이 현장에서 실현되는 것으로 볼 수 있다는 게 박 원장의 이야기다. 

◆ 서소문고가 등 노후 시설물 해체공사 안전에 주력…지반침하 전주기 안전대책 가동

박 원장은 최근 잇따라 발생하고 있는 건설현장 사고에 대해 적극적인 방지 대책을 가동한다는 방침이다. 먼저 최근 발생한 서울 서소문 고가차도 붕괴사고를 반면교사로 삼아 노후 기반시설 해체 공사와 관련한 안전대책 마련을 강조했다. 그는 "노후 기반시설 해체 과정에서의 제도적인 안전 대책이 하루빨리 마련될 수 있도록 국토부와 적극적으로 협조해 나가겠다"며 "나아가 장기적인 관점에서 기반시설 노후화에 선제적으로 대비할 수 있도록 관련 R&D 역량도 대폭 강화할 것"이라고 말했다.

이어 박 원장은 대형 지반침하(씽크홀) 사고에 대한 대응도 강조했다. 이를 위해 지하 굴착공사의 '설계-시공-유지관리' 전주기에 걸친 체계적인 안전대책을 가동하고 있다고 말했다.

먼저 설계 단계에서는 지하안전평가서의 신뢰도를 높이기 위해 '지하수, 차수공법, 지반안정성' 3대 핵심요소를 바탕으로 표준매뉴얼을 전면 개정한다. 다음 공사단계에서는 기존 서류 중심 지하안전조사 방식을 '현장점검 체크리스트' 방식으로 전면 전환해 실효성을 높인다. 마지막으로 유지관리 단계에서는 공동탐사 장비와 전문 인력을 확충해 지반침하 고위험 지역에 대한 선제적 탐사와 지자체 지원을 확대해 나간다. 

박 원장은 지하안전관리를 위한 첨단 장비 마련에도 힘을 기울이고 있다고 설명했다. 안전원은 올해 장비 구입 예산으로 65억원을 배정 받아 지표검사 장비 30대를 구매키로 했다. 

건설현장 사망사고의 40%가 발생하고 있는 공사비 50억원 미만 사업장에 대한 안전관리도 더욱 강화한다. 안전원이 점검하는 사업장은 건설진흥법에 따른 건설사 그룹인 '키스콘'에 등록된 현장이다. 이 중 50억 이하 위험공정 사업장은 올해 1만5000여 개로 안전원이 올 연말까지 안전 진단을 마친다는 계획이다.

적발보다 현장의 자발적인 안전관리 독려를 위해 사전 통보 방식의 현장 점검도 확대한다. 박 원장은 "군소 건설현장에 대해서는 사전에 전화로 확인하고 현장 점검을 가는 걸로 방침을 바꿨다"며 "현장 점검 과정에서 위험사항이 발견되면 안전원이 성심성의껏 안전에 대한 컨설팅을 하고 개선 방안을 제시하며 시정이 어려우면 그때 지자체와 발주처에 위험성을 통보한다"고 말했다. 이같은 사전 통보식 현장점검은 현장의 안전 의식을 높여 안전사고도 대폭 줄고 있다는 게 박 원장의 설명이다.

건설업체에 대한 안전교육도 강화한다. 이를 위해 안전원은 지난 3월 경북 김천에 국토안전교육원을 개소했다. 박 원장은 "교육원의 교육내용에 대해서도 많은 관심을 갖고 있다"며 "특히 지하안전평가의 경우 교육과정이 시대에 맞지 않고 현장감이 전혀 없는 교육자료가 있어서 전면 개편 마련을 지시한 상황"이라고 말했다. 그는 "지하안전은 올해 기술자 6000명 정도를 교육할 계획이며 매년 20~30%씩 늘려서 많은 기술자들이 교육을 받도록 할 것"이라고 덧붙였다. 

◆ 반복되는 건설현장 사고, 공사비 현실화가 해답…AI 등 첨단 기술 안전관리에 적극 활용할 것

신안산선 현장과 같은 반복되는 건설현장 안전사고에 대한 사고 예방 방식으로 박 원장은 공사비 현실화를 강조했다. 그는 "나 자신도 토목 기술자로 후배들이 토목계에 있는데 토목계가 풀어야 하는 문제 중 하나가 공사비가 제대로 책정이 안된다는 것"이라고 말했다. 

박 원장은 현행 공사비 책정기준인 '실적공사비'는 특정 공사비에 매년 이자 상승률만 적용해 책정되는 것으로 최저가 낙찰방식을 도입하면 결국 공사비 이하에서 수주가 일어날 수밖에 없다고 지적했다. 이는 부실공사로 이어진다는 게 박 원장의 이야기다. 예를 들어 싱크홀이 15개 발생한 부산 하단선 공사 현장은 실제 공사비의 80%에서 수주가 이뤄졌다고 박 원장은 말했다. 그는 "이같은 공사 현장 상황에서는 결국 공사비를 줄이는 게 목표가 될 수밖에 없고 이를 위해서는 안전은 도외시 되는 만큼 공사비의 현실화가 안전으로 이어지는 첩경"이라고 힘줘 말했다. 

AI 시대에 발맞춰 건설 현장 안전관리에도 첨단 기술을 활용한다는 방침이다. 박 원장은 "각 부서에서 인공지능 기술을 도입할 예정인데 오는 7월 대통령 보고에서 확정될 것"이라며 "내년부터 500억~600억원 정도를 투입해 인공지능 관련 사업을 추진할 예정이며 KAIA(국토교통과학기술진흥원)와 연구개발도 수행할 계획"이라고 말했다. 

끝으로 박 원장은 국토안전관리원의 위상 강화에도 힘을 쏟을 것임을 강조했다. 그는 "국토안전관리원이 건설현장 안전 점검 업무에 주력하는 만큼 국민들의 인지도가 낮은 것이 사실"이라며 "국민들에게 안전을 강조하기 위해 원의 약칭도 기존 '관리원'에서 '안전원'으로 바꾸는 등 대국민 인지도 제고에도 적극 나설 것"이라고 말했다. 

donglee@newspim.com

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'내란 가담' 박성재 1심 징역 25년형 [서울=뉴스핌] 박민경 기자 = 12·3 비상계엄에 가담한 혐의로 기소된 박성재 전 법무부 장관에게 중형이 선고됐다. 서울중앙지법 형사합의33부(재판장 이진관)는 22일 내란 중요임무 종사, 직권남용권리행사방해 등 혐의로 재판에 넘겨진 박 전 장관에게 징역 25년을 선고했다. 재판부는 박 전 장관이 증거를 인멸할 우려가 있다고 보고 법정구속했다. 계엄 해제 직후 이뤄진 '안가 회동'에서 계엄에 관한 논의가 없었다는 취지로 국회에서 위증한 혐의로 함께 기소된 이완규 전 법제처장에게 공소기각 판결했다. 12·3 비상계엄에 가담한 혐의로 기소된 박성재 전 법무부 장관에게 중형이 선고됐다. 사진은 내란중요임무종사 혐의로 기소된 박 전 장관이 22일 오후 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 1심 선고 공판에 출석하고 있는 모습. [사진=뉴스핌DB] 재판부는 박 전 장관이 2024년 12월 3일 비상계엄 선포 직후 법무부 간부 회의를 소집해 검사 파견을 검토하고 교정시설 점검 등을 지시한 행위를 윤석열 전 대통령의 내란 범죄에 가담한 것으로 판단, 내란 중요임무 종사 혐의를 유죄로 인정했다. 재판부는 "피고인은 국무위원으로서 헌법과 법률을 준수하고 수호할 헌법적 의무를 부담한다"며 "그럼에도 12·3 내란이 성공할지도 모른다는 생각에 의무를 외면하고 가담을 선택했다"고 지적했다. 교정시설 수용 여력 점검, 출국금지 담당 직원 출근을 지시하며 직권을 남용한 혐의도 유죄로 판단했다. 비상계엄 해제 직후 법무부 검찰과에 계엄을 정당화하는 논리가 담긴 '권한 남용 문건'을 작성하게 한 직권남용 혐의 역시 유죄로 봤다. 재판부는 양형이유에 대해 "12·3 비상계엄은 윤석열 전 대통령의 위헌·위법한 비상계엄 선포와 포고령 발령, 군·경을 동원한 국회 통제 시도 등으로 이뤄진 내란행위에 해당한다"며 "권력 핵심부가 주도한 '위로부터의 내란'이자, 친위 쿠데타의 성격을 가진다"고 밝혔다. 이어 "국제사회에서 대한민국의 위상을 훼손하고 수십 년간 쌓아온 민주주의 성과를 위협한 중대한 범죄"라며 "비상계엄이 조기에 실패한 것은 시민과 국회의 대응 덕분일 뿐, 피고인들의 행위가 가볍다고 볼 수는 없다"고 지적했다. 아울러 "피고인은 수사기관과 법정에서 서슴없이 허위 진술하거나 '아무런 기억이 나지 않는다'고 진술했다"며 "신문 과정에서 '많은 책임감을 느끼고 죄송하다'고 했으나, 이런 태도에 비추어 그 진정성을 인정하기 어렵다"고 판시했다. [서울=뉴스핌] 사진공동취재단 = 12.3 비상계엄 해제 직후 안가 회동과 관련해 국회에서 위증한 혐의를 받는 이완규 전 법제처장이 22일 오후 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 1심 선고 공판에 출석하고 있다. 2026.06.22 photo@newspim.com 다만 김건희 여사로부터 서울중앙지검에 명품 가방 수수 사건 전담 수사팀이 구성된 경위를 파악해달라는 취지의 청탁을 받은 후 하급자에게 부적절한 지시를 내린 혐의(청탁금지법 위반)에 대해선 공소기각을 선고했다. 이 사건이 내란 특검법에서 정한 수사 대상에 해당하지 않으므로 특검에게 수사권과 공소권이 없다는 판단이다. 재판부는 같은 이유로 이 전 처장의 국회증언감정법 위반 혐의에 대해서도 공소기각을 선고했다. 내란 특검팀(특별검사 조은석)은 지난 4월 열린 결심공판에서 박 전 장관에게 징역 20년, 이 전 처장에게 징역 3년을 각각 구형한 바 있다. 장우성 특검보는 박 전 장관 1심 선고와 관련해 "위헌·위법한 비상계엄 선포를 막고 헌정질서를 수호해야 할 법무부 장관의 책무를 확인한 판결"이라며 "김건희 여사 수사무마 청탁금지법 위반 혐의와 이완규 전 법제처장 공소기각 부분은 종합특검 수사 대상 해당 여부를 검토해 인계할 수 있고, 이번 사건에 대한 항소 가능성은 낮다"고 말했다. pmk1459@newspim.com 2026-06-22 16:10

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    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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