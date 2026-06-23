얌샘김밥, 인스타그램 이벤트 '전버타임' 진행

[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 김밥·분식 프랜차이즈 얌샘김밥이 여름철 메뉴인 완도산 전복 시리즈를 활용한 인스타그램 이벤트 '전버타임'을 이달 23일부터 다음 달 24일까지 진행한다고 밝혔다.

이번 이벤트는 무더위와 일상에 지친 현대인들에게 응원과 즐거움을 전달하기 위해 기획됐다. '전복으로 버티는 시간'이라는 의미를 담은 '전버타임' 콘셉트를 바탕으로, 소비자들이 일상 속 고군분투 스토리를 공유하는 참여형 콘텐츠 방식으로 운영된다.

이벤트 대상 메뉴는 얌샘김밥의 여름 시즌 메뉴인 '전복게살볶음밥'과 '전복물쫄면'이다. 참가자는 이 메뉴를 구매한 뒤 공부, 업무, 육아, 운동, 야근 등 각자의 일상에서 힘든 순간을 전복 메뉴와 함께 극복하는 모습을 담은 1인칭 시점 릴스(Reels)를 제작해 개인 인스타그램 계정에 게시하면 된다.

이벤트 참여자에게는 경품이 증정된다. BEST 참여자 3명에게는 애플워치 SE 3를, 선착순 참여자 100명에게는 1만 원 상당의 모바일 상품권을 제공한다. 또한 조회수 5만 회를 가장 빠르게 달성한 상위 3명에게는 DJI 오즈모 포켓 3를 증정할 예정이다.

얌샘김밥 관계자는 "무더위와 바쁜 일상에서도 각자의 자리에서 최선을 다하고 있는 고객들을 응원하고자 이번 이벤트를 준비했다"라며 "맛있는 전복 메뉴를 즐기는 동시에 자신의 이야기를 콘텐츠로 공유하며 특별한 추억과 풍성한 혜택까지 얻어 가시길 바란다"라고 말했다.

얌샘김밥은 완도산 전복 소비 촉진과 가맹점 상생을 위한 '얌샘김밥 X 완도 상생 프로젝트'를 진행 중이며, 전복게살볶음밥과 전복물쫄면을 중심으로 다양한 프로모션을 운영하고 있다. 이벤트 관련 세부 내용은 얌샘김밥 공식 인스타그램에서 확인할 수 있다.

[이미지=얌샘김밥]

whitss@newspim.com