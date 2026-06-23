메리츠증권, 삼정KPMG와 M&A 자문 MOU 체결

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

기업 매각 자문부터 사후 자금 운용까지 지원

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 메리츠증권은 지난 18일 삼정KPMG와 '인수합병(M&A) 및 재무 자문 서비스를 위한 업무협약(MOU)'을 체결했다고 23일 밝혔다.

이번 협약식에는 이경수 메리츠증권 리테일부문장 전무, 최문희 PIB강남센터장 상무, 김이동 삼정KPMG 재무자문부문장 대표, 원정준 M&A센터장 부대표 등 양사 관계자가 참석했다.

이번 협약은 메리츠증권의 기업금융 역량과 PIB센터 고객 네트워크를 삼정KPMG의 M&A 자문 역량과 연계하기 위한 것이다. 메리츠증권은 협약을 통해 기업 매각을 검토하는 고객에게 M&A 자문과 재무 자문 서비스를 제공할 계획이다.

[사진=메리츠증권]

메리츠증권 PIB센터는 기업금융과 자산관리 서비스를 결합한 플랫폼이다. 초고액 자산가와 패밀리 오피스 등을 대상으로 자산관리 서비스를 제공하고 있다.

협약에 따라 기업 매각을 검토하는 고객은 M&A 자문, 잠재 매수자 발굴, 매각 실행, 매각 이후 자금 운용까지 이어지는 과정을 메리츠증권과 삼정KPMG의 협업 체계에서 지원받을 수 있다.

메리츠증권은 삼정KPMG를 통해 매각을 완료한 고객이 자금 운용을 희망할 경우 기존 고객에게 제공해 온 특화 상품 투자 기회도 동일하게 제공할 계획이다. 이를 통해 매각 이후 자금 운용을 사후 자산관리 서비스로 연계한다는 방침이다.

최문희 메리츠증권 PIB강남센터장 상무는 "PIB센터가 지난해 신설됐음에도 고객 기반이 빠르게 증가하고 있다"며 "고객 수가 늘면서 투자 외에 M&A를 포함한 다양한 투자은행(IB) 자문 요청도 함께 증가하고 있다"고 말했다.

최 상무는 "이번 KPMG와의 업무협약은 PIB센터가 성장하는 데 교두보 역할을 할 것"이라고 말했다.

dconnect@newspim.com