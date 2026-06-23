성남시, 기업 연계 AI 서비스기획자 양성과정 교육생 모집

AI 핵심 요약beta
- 성남시는 23일 청년 대상 AI 서비스기획자 양성과정 교육생을 7월 5일까지 모집한다고 밝혔다
- 교육은 7월 13일부터 10월 13일까지 평일 오후 진행되며 미취업 청년 20명을 선발해 전액 무료로 실시한다
- 교육생들은 생성형 AI 도구 활용 실무와 현직 멘토링, 취업 지원 프로그램을 통해 포트폴리오를 구축하고 취업 역량을 강화한다
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[성남=뉴스핌] 정종일 기자 = 경기 성남시는 오는 7월 5일까지 '기업 연계 인공지능(AI) 서비스기획자 양성과정' 교육생을 모집한다고 23일 밝혔다.
교육과정은 성남시가 '경기도 지역·산업맞춤형 자치단체 지원사업' 공모에 선정에 따라 성남시와 인근 지역에 거주하는 19세 이상 39세 이하의 미취업 청년 20명을 대상으로 전액 무료로 진행된다.
성남시는 오는 7월 13일부터 10월 13일까지 평일 오후 2시부터 6시까지이며 신청은 오는 7월 5일까지 이메일 또는 방문을 통해 가능하고 서류심사와 면접을 거쳐 최종 교육생을 선발할 예정이다.
교육생들은 챗지피티(ChatGPT), 제미나이(Gemini), 피그마(Figma) 등 최신 인공지능(AI) 도구를 활용해 사용자경험·사용자인터페이스(UX/UI) 설계와 데이터 분석 등 서비스 기획 실무를 익히고 협약 기업이 제시한 실제 과제를 중심으로 프로젝트를 수행하게 된다.
또 현직 인공지능(AI) 서비스기획자의 멘토링과 피드백을 통해 프로젝트 결과물을 완성하고 취업용 포트폴리오를 제작할 수 있으며 1대1 취업 상담, 이력서·포트폴리오 클리닉, 모의면접, '채용 면접의 날' 운영 등 체계적인 취업 지원 프로그램도 제공된다.
성남시는 지역 내 정보기술(IT)·연구개발(R&D) 기업의 실제 채용 수요와 청년 구직자의 요구를 반영해 생성형 인공지능(AI) 기술과 서비스 기획 역량을 기반으로 기업 현장에 즉시 투입 가능한 실무형 인재 양성에 중점을 뒀다고 밝혔다.
참가신청서는 성남여성인력개발센터 홈페이지에서 내려받을 수 있으며 자세한 내용은 홈페이지 공지사항을 참고하거나 성남여성인력개발센터 교육팀으로 문의하면 된다.
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