영광군의회, 7월 1일 제10대 출범…원구성·개원식

AI 핵심 요약beta
- 영광군의회가 1일 제10대 의회 출범과 원 구성을 마쳤다.
- 군의회는 이날 의장·부의장 선출과 상임위 구성을 진행했다.
- 개원식 열고 지역 현안 해결 등 의정활동을 강화하겠다고 했다.
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[영광=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남 영광군의회가 내달 1일 원 구성과 개원식을 통해 제10대 의정활동에 돌입한다.
영광군의회는 내달 1일 제10대 의회 출범과 함께 본격적인 의정활동에 들어간다고 23일 밝혔다.
군의회는 이날 오후 2시 임시회를 열어 지방자치법과 영광군의회 회의규칙에 따라 의장과 부의장을 선출하고 상임위원회를 구성하는 등 원 구성을 마무리할 계획이다. 이어 오후 4시에는 개원식을 개최한다.
개원식은 군의원을 비롯해 기관·사회단체장과 지역 주요 인사들이 참석한 가운데 의원 선서, 개원사, 축사 순으로 진행된다. 제10대 군의회의 출범을 알리고 향후 의정 방향을 공유하는 자리로 마련됐다.
군의회는 이번 개원을 계기로 지역 현안 해결과 주민 밀착형 의정활동에 속도를 낼 방침이다.
영광군의회 사무과장은 "군민 기대에 부응하는 책임 있는 의정활동을 뒷받침하도록 준비에 만전을 기하고 있다"며 "현장 중심 의정을 강화해 군민과 함께하는 의회를 구현하겠다"고 말했다.
ej7648@newspim.com