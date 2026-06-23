전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.06.23 (화)
KYD 디데이
전국 경기

속보

더보기

[인터뷰] 김보라 안성시장 "민선 9기 말보다 행동과 성과로 보답"

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 더불어민주당 김보라 시장이 23일 안성시장 선거에서 전국 최초 여성 연임 3선 시장이 됐다고 밝혔다
  • 김 시장은 첨단산업·철도 중심 10대 공약과 7대 전략을 통해 민선 9기 안성 발전 기반을 완성하겠다고 말했다
  • 또한 갈등 봉합과 통합 시정을 강조하며 지지 여부를 떠나 모든 안성시민의 목소리를 시정에 반영하겠다고 했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[안성=뉴스핌] 이석구 기자 = 더불어민주당 김보라 시장이 제9회 전국동시지방선거 안성시장 선거에서 전국 최초로 여성 '연임 3선 시장'이라는 대 기록을 세웠다.

김 시장은 "이번 승리는 안성시민 모두의 승리"라며 감사 인사를 전하고 "철도·첨단산업 중심의 10대 핵심 공약을 최우선 과제로 추진하겠다"고 밝혔다.

또한 "갈등을 봉합하고 통합 시정을 이루겠다"는 의지를 강조하며 "지지하지 않은 시민들의 목소리도 소중히 수용하겠다"는 입장을 전하기도 했다.

특히 김 시장은 "이번 선거 결과는 안성시민의 선택이자, 안성 발전을 완성하라는 엄중한 명령으로 받아들이겠다"며 새로운 다짐 속에 힘찬 시정의 출발을 알리고 있다.

23일 뉴스핌은 연임 3선에 성공한 김보라 안성 시장을 맞나 민선 9기에 대한 각오를 들어봤다.

다음은 일문일답이다.

민선 9기에 대한 계획을 설명하고 있는 김보라 안성시장[사진=안성시]

- 민선 9기 안성시장으로 당선됐다. 먼저 소감이 궁금하다

▲ 시민분들의 소중한 선택과 성원에 진심으로 감사드린다. 안성의 혁신과 변화를 위해 다시 한번 일할 수 있게 돼 기쁘며, 무한한 책임감과 엄중함을 느낀다. 대한민국 최초 여성 3선 연임 시장이라는 역사적 사명감도 무겁게 새기겠다.

무엇보다 시민분들께서 보내주신 한 표, 한 표는 지난 6년 동안 시민과 함께 만들어온 변화를 끝까지 완성하라는 준엄한 명령으로 받아들이고 있다. 안성은 언제나 하나가 돼야 하기에 21만 안성 시민 모두를 위한 시장으로 쉼 없이 달려가겠다. 겸손한 자세로 더 낮게 듣고 시민의 삶을 살피며 시민의 이익을 챙기는 행정을 향해 최선을 다하겠다.

- 선거 과정에서 어려웠던 점이 있다면

▲ 선거는 늘 어렵다. 하지만 이는 단순히 표를 얻기 위한 과정이 아니라, 시민들께서 그동안 안성시가 걸어온 길을 냉정하게 평가하고 앞으로 나아가야 할 방향을 알려주시는 의미 있는 시간이라고 생각한다.

특히 이번 선거에서는 어느 때보다 많은 시민분들을 만나고 현장의 목소리를 청취하며 깊은 교감을 나누고자 노력했다. 생활 속 불편부터 미래에 대한 기대까지 다양한 의견을 들을 수 있었고 때로는 따끔한 질책도 받았다. 그러나 그 모든 말씀은 결국 안성을 더 좋은 도시로 만들고 싶다는 시민들의 애정에서 비롯된 것이라 생각한다.

안성은 지금 중요한 전환점에 서 있다. 산업과 교통, 문화와 복지 등 많은 변화가 진행되고 있는 만큼 시민분들의 말씀을 잊지 않고 안성의 내일을 바꿀 과제들을 차질 없이 추진하겠다.

- 선거에서 승리할 수 있었던 요인은 무엇이라 생각하는지

▲ 이번 결과는 결코 개인의 승리가 아니다. 중단 없는 안성발전과 위대한 안성시대의 완성을 바라는 시민분들의 뜻이 담긴 선택이라고 생각한다.

민선 8기 동안 안성은 첨단산업 기반 구축, 기업 투자유치, 교통 인프라 확충, 문화·복지 정책 확대 등 다양한 분야에서 변화의 기반을 마련해 왔다. 시민들께서 이러한 노력과 성과를 긍정적으로 평가해 주셨고, 지역의 성장과 혁신이 멈춰서는 안 된다는 공감대를 만들어 주셨다고 생각한다.

또한 시민들께서 지금까지의 성과를 바탕으로 안성의 변화를 책임 있게 완성할 수 있는 검증된 리더십을 선택해 주셨다고 생각한다. 국회와 경기도, 안성시가 한 팀이 돼 유기적으로 협력할 수 있는 역량 역시 중요한 판단 기준이 됐을 것으로 보고 있다.

- 민선 9기 시정 운영 방안은

▲ 민선 9기 안성시 비전은 '위대한 안성시, 당당한 안성시민'이다. 이는 공약사업의 철저한 이행과 시민중심의 혁신 완성을 토대로 구체적인 성과를 보여드리는 방향으로 나아갈 것이다.

시민들께서 3선이라는 소중한 기회를 주셨기에 구호가 아닌 결과로 증명하며 안성에 산다는 자부심을 느끼고, 모두의 삶에서 변화를 체감할 수 있도록 발로 뛰는 시정을 실천하겠다. 아울러 통합과 실용을 원칙으로 다양한 목소리와 의견을 시정에 담아내고 모두의 지혜를 모으는 포용의 행정을 추진하겠다.

민선 9기는 지난 6년간 마련한 성장의 기반을 완성하고 결실을 맺는 시기다. 반도체 소부장 안성캠퍼스와 미래모빌리티 산업 기반 조성, 안성철도시대 준비, 농업과 지역경제 선순환, 통합돌봄, 교육, 문화 등 핵심 과제가 현실이 될 수 있도록 임기 초반부터 속도를 내겠다. 초심을 잃지 않고 시민의 삶이 더 나아지는 분명한 변화를 향해 총력을 다하겠다.

박두진 박물관에서 아이들에게 전시된 악기에 대해 설명하고 있는 김보라 안성시장[사진=안성시]

- 민선 9기 1호 행정(시장 1호 결재)으로 생각하고 있는 정책은

▲ 첫 결재는 민선 9기의 방향성과 철학을 보여주는 상징이 돼야 한다고 생각한다. 무엇보다 1호 행정인 만큼, 지난 6년간 추진해 온 안성의 미래 전략사업들이 흔들림 없이 나아갈 수 있도록 성장동력을 점검하고 속도를 높이는 데 의미를 두고 싶다.

안성은 지금 매우 중요한 분기점에 서 있다. 첨단산업은 청년 일자리로 철도와 광역교통은 시민 이동권 향상으로 지역 개발과 산업 유치는 안성의 균형발전과 시민 이익으로 환원돼야 한다. 돌봄과 복지는 든든한 안전망으로, 농업과 소상공인은 지역 경제 활성화의 주축이 돼야 한다.

시민들께서 이번 선거에서 보여주신 뜻도 결국 '변화의 지속'과 '완성'에 있다고 생각한다. 민선 9기 첫 결재는 그동안 뿌려온 씨앗들이 제대로 결실을 맺을 수 있도록 하는 책임행정의 출발점이 될 것이다.

- 선거 과정에 발표한 공약들의 이행 방안은 구체적으로 마련된 상태인지

▲ 민선 9기가 지향하는 '위대한 안성시'는 크게 7대 전략과 10대 공약을 중심으로 추진된다. 7대 전략이 안성의 미래를 위한 큰 방향이라면, 10대 공약은 시민의 삶을 실질적으로 바꾸기 위한 핵심 실행 과제라고 말씀드릴 수 있다.

이를 위해 분야별 정책에 따른 부서별 실천계획과 연차별 추진 일정, 재원확보 방안 등을 면밀히 검토하고 있으며 국회와 경기도, 지역사회가 함께 협력할 수 있는 구체적인 실행 로드맵도 마련하고 있다. 특히 이미 추진 중인 사업들과의 연계성을 높여 행정의 연속성과 실행력을 더욱 강화해 나가겠다.

무엇보다 안성의 주인은 언제나 시민이다. 공약의 추진 과정과 이행 상황을 시민들께 투명하게 공개하고 직접 설명드리며 소통하는 자리를 지속적으로 마련하겠다.

공약은 선거 때만 외치는 구호가 아니라 반드시 지켜야 할 책임이자 사명이다. 시민들께서 4년 뒤 "약속이 말에 그치지 않고 실제 변화로 이어졌다"고 평가하실 수 있도록 처음부터 끝까지 행정력을 집중하겠다.

- 선거에서 경쟁했던 상대 후보에게 한마디 한다면

▲ 먼저 선거 기간 동안 안성의 발전을 위해 다양한 비전과 정책을 제시하며 최선을 다해주신 모든 후보분들께 감사와 존경을 표한다.

선거 과정에서는 서로 다른 해법과 견해를 제시했지만 더 나은 안성을 만들고 시민의 행복을 바란다는 마음은 모두 같았다고 생각한다.

선거는 끝났지만 안성의 미래를 만드는 일에는 여야도 진영도 따로 있을 수 없다. 시민들께서 바라시는 것은 갈등과 대립이 아니라 통합과 성과이기 때문이다. 앞으로도 좋은 정책과 고견은 열린 자세로 경청하고 시민 이익에 부합하며 실현 가능성이 있는 정책은 시정에 적극 반영하겠다.

- 시민들에게 하고 싶은 말이 있다면

▲ 저를 믿고 다시 한번 안성의 미래를 맡겨주신 시민 여러분께 진심으로 감사드린다. 한 표, 한 표에 담긴 기대와 책임의 무게를 결코 가볍게 여기지 않겠다.

민선 9기는 안성의 미래를 결정짓는 매우 중요한 시기이다. 그동안 안성은 산업과 교통, 문화와 복지, 교육과 농업 등 여러 분야에서 변화의 씨앗을 뿌리고 성장의 기반을 다져왔다. 이제는 그 씨앗이 시민의 삶 속에서 구체적인 결실로 나타나야 할 때이다.

선거 기간 동안 수많은 시민들을 만나며 안성에 대한 자부심과 더 큰 변화에 대한 열망을 확인할 수 있었다. 시민들께서는 지역의 지속 가능성을 바탕으로 장밋빛 미래로 나아가는 안성을 원하고 계셨다.

저 역시 같은 마음이다. 안성은 결코 작은 도시도 과소평가 돼야 할 도시도 아니다. 안성은 무한한 잠재력과 가능성을 가진 도시이며, 혁신과 변화를 이어가는 전환점에 있다.

앞으로도 지역 발전과 시민 이익만을 생각하며 주민분들의 목소리에 귀 기울이겠다. 현장에서 답을 찾고, 결과로 증명하며, 시민들이 "안성에 살아서 삶이 달라졌다"라고 말할 수 있는 도시를 만드는 데 모든 열정과 역량을 쏟겠다.

시민 여러분과 함께라면 '위대한 안성시, 당당한 안성시민'의 꿈은 반드시 현실이 될 것이라 확신한다. 더 큰 안성, 더 나은 안성을 향한 여정에 언제나 시민 여러분과 함께하겠다.

lsg0025@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
'내란 가담' 박성재 1심 징역 25년형 [서울=뉴스핌] 박민경 기자 = 12·3 비상계엄에 가담한 혐의로 기소된 박성재 전 법무부 장관에게 중형이 선고됐다. 서울중앙지법 형사합의33부(재판장 이진관)는 22일 내란 중요임무 종사, 직권남용권리행사방해 등 혐의로 재판에 넘겨진 박 전 장관에게 징역 25년을 선고했다. 재판부는 박 전 장관이 증거를 인멸할 우려가 있다고 보고 법정구속했다. 계엄 해제 직후 이뤄진 '안가 회동'에서 계엄에 관한 논의가 없었다는 취지로 국회에서 위증한 혐의로 함께 기소된 이완규 전 법제처장에게 공소기각 판결했다. 12·3 비상계엄에 가담한 혐의로 기소된 박성재 전 법무부 장관에게 중형이 선고됐다. 사진은 내란중요임무종사 혐의로 기소된 박 전 장관이 22일 오후 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 1심 선고 공판에 출석하고 있는 모습. [사진=뉴스핌DB] 재판부는 박 전 장관이 2024년 12월 3일 비상계엄 선포 직후 법무부 간부 회의를 소집해 검사 파견을 검토하고 교정시설 점검 등을 지시한 행위를 윤석열 전 대통령의 내란 범죄에 가담한 것으로 판단, 내란 중요임무 종사 혐의를 유죄로 인정했다. 재판부는 "피고인은 국무위원으로서 헌법과 법률을 준수하고 수호할 헌법적 의무를 부담한다"며 "그럼에도 12·3 내란이 성공할지도 모른다는 생각에 의무를 외면하고 가담을 선택했다"고 지적했다. 교정시설 수용 여력 점검, 출국금지 담당 직원 출근을 지시하며 직권을 남용한 혐의도 유죄로 판단했다. 비상계엄 해제 직후 법무부 검찰과에 계엄을 정당화하는 논리가 담긴 '권한 남용 문건'을 작성하게 한 직권남용 혐의 역시 유죄로 봤다. 재판부는 양형이유에 대해 "12·3 비상계엄은 윤석열 전 대통령의 위헌·위법한 비상계엄 선포와 포고령 발령, 군·경을 동원한 국회 통제 시도 등으로 이뤄진 내란행위에 해당한다"며 "권력 핵심부가 주도한 '위로부터의 내란'이자, 친위 쿠데타의 성격을 가진다"고 밝혔다. 이어 "국제사회에서 대한민국의 위상을 훼손하고 수십 년간 쌓아온 민주주의 성과를 위협한 중대한 범죄"라며 "비상계엄이 조기에 실패한 것은 시민과 국회의 대응 덕분일 뿐, 피고인들의 행위가 가볍다고 볼 수는 없다"고 지적했다. 아울러 "피고인은 수사기관과 법정에서 서슴없이 허위 진술하거나 '아무런 기억이 나지 않는다'고 진술했다"며 "신문 과정에서 '많은 책임감을 느끼고 죄송하다'고 했으나, 이런 태도에 비추어 그 진정성을 인정하기 어렵다"고 판시했다. [서울=뉴스핌] 사진공동취재단 = 12.3 비상계엄 해제 직후 안가 회동과 관련해 국회에서 위증한 혐의를 받는 이완규 전 법제처장이 22일 오후 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 1심 선고 공판에 출석하고 있다. 2026.06.22 photo@newspim.com 다만 김건희 여사로부터 서울중앙지검에 명품 가방 수수 사건 전담 수사팀이 구성된 경위를 파악해달라는 취지의 청탁을 받은 후 하급자에게 부적절한 지시를 내린 혐의(청탁금지법 위반)에 대해선 공소기각을 선고했다. 이 사건이 내란 특검법에서 정한 수사 대상에 해당하지 않으므로 특검에게 수사권과 공소권이 없다는 판단이다. 재판부는 같은 이유로 이 전 처장의 국회증언감정법 위반 혐의에 대해서도 공소기각을 선고했다. 내란 특검팀(특별검사 조은석)은 지난 4월 열린 결심공판에서 박 전 장관에게 징역 20년, 이 전 처장에게 징역 3년을 각각 구형한 바 있다. 장우성 특검보는 박 전 장관 1심 선고와 관련해 "위헌·위법한 비상계엄 선포를 막고 헌정질서를 수호해야 할 법무부 장관의 책무를 확인한 판결"이라며 "김건희 여사 수사무마 청탁금지법 위반 혐의와 이완규 전 법제처장 공소기각 부분은 종합특검 수사 대상 해당 여부를 검토해 인계할 수 있고, 이번 사건에 대한 항소 가능성은 낮다"고 말했다. pmk1459@newspim.com 2026-06-22 16:10
사진
李대통령 지지율, 5주 연속 하락세 [서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령의 국정수행 지지율이 5주 연속으로 하락하면서 취임 이후 처음으로 40%대 지지율을 기록했다.  여론조사 전문기관인 리얼미터가 22일 공개한 6월 3주차 주간집계(에너지경제신문 의뢰, 15~19일 조사, 무선 100% 임의번호 자동응답(ARS)방식, 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조) 결과를 보면 이 대통령 국정수행 긍정평가는 46.7%로 지난주보다 4.8%포인트(p) 하락했다. 이 대통령의 지지율이 50% 미만으로 떨어진 것은 취임 후 처음이다. 이재명 대통령 6월 3주차 국정수행 평가. [그래프=리얼미터] 부정평가는 49.7%로 5.5%p 올랐다. 긍·부정 평가가 오차범위 안이었다. '잘 모르겠다' 3.6%였다. 리얼미터는 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태로 인한 책임론 확산과 집권 여당 더불어민주당 당권 갈등이 정국 전반의 부정적 영향을 준 것으로 분석했다. 특히 이 대통령의 유럽 순방 성과와 코스피 9000선 돌파에도 되레 자산시장 양극화 우려가 커지면서 중도층과 수도권을 중심으로 지지층 이탈이 나타났다고 리얼미터는 판단했다. 권역별로는 대구·경북(9.9%p) 하락세가 가장 컸고, 인천·경기(7.6%p), 서울(7.4%p)도 큰 낙폭을 보였다. 연령대별로는 50대(9.1%p) 지지층의 이탈이 가장 많았고, 20대(6.2%p)와 40대(5.5%p)에서도 하락세가 두드러졌다. 6월 3주차 정당 지지도. [그래프=리얼미터] 정당 지지도(18~19일 조사)에서는 민주당이 40.1%로 2.1%p 올랐고 국민의힘이 42.3%로 2.0%p 떨어졌다. 이어 개혁신당 3.4%, 조국혁신당 2.9%, 진보당 1.7% 순으로 조사됐다. 무당층은 7.7%였다. 리얼미터는 국민의힘 지지율이 하락한 것은 선거관리 부실 사태를 전면 재선거·사전투표 폐지로 확대한 것을 부정 요인으로 꼽았다. 장동혁 국민의힘 대표를 향한 사퇴 요구로 당내 갈등이 불거지며 보수층 결집력이 약화한 것으로 봤다. 민주당은 선거 부실 관리에 대한 여야 국정조사 합의 등 수습 국면과 정청래 민주당 대표가 이 대통령의 순방 성과를 치켜세우며 '단합'을 부각하고 있는 것이 지지층 결집으로 이어졌다고 분석했다. the13ook@newspim.com 2026-06-22 10:18

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동