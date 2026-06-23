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[현장에서] 삼전닉스 ETF 한 달 만에 부작용…금감원 '사후 경고' 논란

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AI 핵심 요약

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  • 금감원 이찬진 원장은 22일 단일종목 레버리지 상품의 정책 효과에 의문을 제기했다
  • 삼전닉스 레버리지 ETF는 개인 쏠림·고회전율 속에서 단기 급락해 소비자경보가 뒤늦게 발령됐다
  • 스페이스X 배정 무산 사태와 함께 사전 위험통제 부재가 드러나 제도 보완과 책임 주체 명확화가 과제로 떠올랐다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

스페이스X 배정 무산도 사후 대응
사전 위험점검 주체 명확화 과제

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 단일종목 레버리지 상품이 시장에 나온 지 한 달이 채 되지 않아 감독당국이 정책 효과에 의문을 표했다.

이찬진 금융감독원장은 22일 서울 여의도 금감원 기자간담회에서 "이런 상품이 적절한 것인지 출시할 때부터 의문이었다"고 말했다. 그는 "기대했던 효과는 별로 많지 않았던 것 같고 부작용이 커져 정부에서 많이 고민하고 있다"고 강조했다. 출시를 승인한 당국이 한 달 만에 효과보다 부작용을 먼저 거론한 셈이다.

삼성전자와 SK하이닉스 일간 수익률의 2배를 추종하는 이른바 '삼전닉스' 레버리지 ETF는 지난달 27일 상장됐다. 출시 자체가 무방비 상태에서 이뤄진 것은 아니다. 금융위원회는 출시 전부터 이 상품이 일일 수익률의 배수를 추종하는 데 따른 단기 손실 확대, 음의 복리효과, 괴리율, 단일종목 집중 위험을 안고 있다고 공식 안내했다. 상품 출시 과정도 금융위의 제도 정비, 금감원의 증권신고서 심사, 한국거래소의 상장심사로 이어지는 관계기관 절차를 거쳤다. 사전 위험 고지와 제도상 보호장치는 존재했다.

그러나 출시 직후 지표는 다른 방향을 가리켰다. 금감원 소비자경보 자료에 따르면 5월 27일부터 6월 12일까지 단일종목 레버리지 상품의 시가총액은 4조5000억원에서 9조6000억원으로 늘었다. 12거래일 만에 두 배를 넘었다. 같은 기간 개인투자자 순매수는 8조2000억원으로 전체 순매수의 92.7%를 차지했다. 일평균 매매 회전율은 122.5%, 일평균 거래대금은 8조6000억원으로 집계됐다. 평균 기준으로 투자 규모를 웃도는 거래가 하루 평균 발생했다.

심지어 회전율은 한때 200%까지 올랐다. 이는 투자된 자산의 두 배에 가까운 금액이 하루 만에 거래됐다는 의미다. 이를 환산하면 투자자들이 부담하는 매매수수료 규모가 5조원에서 10조원에 이를 것으로 추산된다. 레버리지 상품은 기초자산의 하루 등락을 두 배로 증폭한다. 기초자산이 변동성이 큰 반도체 대형주이면 증폭폭도 커진다. 변동성이 큰 반도체 대형주를 기초자산으로 삼으면 그 증폭은 투자자의 손익 변동으로 직결된다는 것이다.

실제로 이달 초 연속 하락장에서 삼성전자 레버리지 상품은 최대 35.9%, SK하이닉스 레버리지 상품은 38.0% 떨어졌다. 며칠 사이 자산의 3분의 1 이상이 줄었다. 급등락이 잇따르자 금감원은 단일종목 레버리지·인버스 ETF에 대한 소비자경보를 발령했다. 문제는 이 같은 경보가 레버리지 상품이 출시 이후 약 3주 만에 나온 뒤늦은 경고였다는 점이다. 투자자의 다수가 개인이라는 점, 기초자산이 변동성 큰 두 종목에 집중된다는 점, 회전율이 높게 형성될 수 있다는 점은 출시 이전에 가늠 가능한 변수로 볼 수 있다.

위험을 가장 먼저 가늠할 수 있었던 쪽이 위험을 방치한 뒤, 손실이 현실화한 다음에야 "의문이었다"고 말하는 것은 자기책임 원칙의 뒤편에 숨는 것에 가깝다. 이 원장은 이날 스페이스X 상장 과정에서 한국 배정 물량이 '0주'가 된 일을 두고 "어처구니없는 상황"이라고 했다. 그러나 사고가 터진 뒤에 당국이 움직이기 시작했다는 점에서 스페이스X 공모주 사태도 비슷한 양상을 보인다.

당초 미래에셋증권의 배정 예정 물량은 231만4815주였다. 대표 주관사 골드만삭스가 최종 배정에서 물량을 전량 삭감하면서 청약에 참여한 국내 투자자는 한 주도 배정받지 못했다. 금감원은 진행 중이던 미래에셋증권 검사의 범위를 이 배정 무산 경위까지 넓혔다. 전문투자자 등록 절차가 적정했는지도 점검 대상에 올랐다.

두 사안은 시점에서 닮았다. 위험 신호가 사전에 가늠 가능했음에도, 당국의 대응은 손실이 드러난 뒤에 본격화했다. 삼전닉스 레버리지가 개인 쏠림과 단기 급락으로 나타난 뒤 소비자경보가 나왔고, 스페이스X 역시 배정이 무산된 뒤에야 검사 범위가 넓어졌다. 사후 대응의 성실성과는 별개로, 사전에 위험을 거르는 절차가 어디서 헐거웠는지가 공통의 물음으로 남는다.

이 지점에서 제도 보완 논의가 거론된다. 우선 고위험 파생형 상품의 인가 단계에서 위험 고지에 그치지 않고, 투자자 구성과 예상 회전율, 기초자산 변동성이 일정 기준을 넘으면 출시 조건이나 판매 채널을 조정하는 방안이 꼽힌다. 소비자경보를 출시와 동시에 의무화해 경고 시점을 손실 누적 이전으로 앞당기는 방안도 있다. 인가와 심사 권한이 금융위·금감원·거래소로 나뉜 만큼, 사전 위험을 최종 점검하고 책임지는 주체를 분명히 하는 과제도 남는다. 다만 이들 방안은 현행 제도를 보완하는 한 방향일 뿐, 구체적 설계는 별도 검토가 필요하다.

이 원장은 정책 효과에 대한 의문을 공개적으로 밝혔고, 검사 범위를 넓혔으며, 제도 보완을 검토하고 있다고 했다. 결국 같은 물음이 다음 상품에서 반복되지 않을 장치를 만들 수 있느냐가 당국의 다음 과제로 남는다.

dconnect@newspim.com

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'내란 가담' 박성재 1심 징역 25년형 [서울=뉴스핌] 박민경 기자 = 12·3 비상계엄에 가담한 혐의로 기소된 박성재 전 법무부 장관에게 중형이 선고됐다. 서울중앙지법 형사합의33부(재판장 이진관)는 22일 내란 중요임무 종사, 직권남용권리행사방해 등 혐의로 재판에 넘겨진 박 전 장관에게 징역 25년을 선고했다. 재판부는 박 전 장관이 증거를 인멸할 우려가 있다고 보고 법정구속했다. 계엄 해제 직후 이뤄진 '안가 회동'에서 계엄에 관한 논의가 없었다는 취지로 국회에서 위증한 혐의로 함께 기소된 이완규 전 법제처장에게 공소기각 판결했다. 12·3 비상계엄에 가담한 혐의로 기소된 박성재 전 법무부 장관에게 중형이 선고됐다. 사진은 내란중요임무종사 혐의로 기소된 박 전 장관이 22일 오후 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 1심 선고 공판에 출석하고 있는 모습. [사진=뉴스핌DB] 재판부는 박 전 장관이 2024년 12월 3일 비상계엄 선포 직후 법무부 간부 회의를 소집해 검사 파견을 검토하고 교정시설 점검 등을 지시한 행위를 윤석열 전 대통령의 내란 범죄에 가담한 것으로 판단, 내란 중요임무 종사 혐의를 유죄로 인정했다. 재판부는 "피고인은 국무위원으로서 헌법과 법률을 준수하고 수호할 헌법적 의무를 부담한다"며 "그럼에도 12·3 내란이 성공할지도 모른다는 생각에 의무를 외면하고 가담을 선택했다"고 지적했다. 교정시설 수용 여력 점검, 출국금지 담당 직원 출근을 지시하며 직권을 남용한 혐의도 유죄로 판단했다. 비상계엄 해제 직후 법무부 검찰과에 계엄을 정당화하는 논리가 담긴 '권한 남용 문건'을 작성하게 한 직권남용 혐의 역시 유죄로 봤다. 재판부는 양형이유에 대해 "12·3 비상계엄은 윤석열 전 대통령의 위헌·위법한 비상계엄 선포와 포고령 발령, 군·경을 동원한 국회 통제 시도 등으로 이뤄진 내란행위에 해당한다"며 "권력 핵심부가 주도한 '위로부터의 내란'이자, 친위 쿠데타의 성격을 가진다"고 밝혔다. 이어 "국제사회에서 대한민국의 위상을 훼손하고 수십 년간 쌓아온 민주주의 성과를 위협한 중대한 범죄"라며 "비상계엄이 조기에 실패한 것은 시민과 국회의 대응 덕분일 뿐, 피고인들의 행위가 가볍다고 볼 수는 없다"고 지적했다. 아울러 "피고인은 수사기관과 법정에서 서슴없이 허위 진술하거나 '아무런 기억이 나지 않는다'고 진술했다"며 "신문 과정에서 '많은 책임감을 느끼고 죄송하다'고 했으나, 이런 태도에 비추어 그 진정성을 인정하기 어렵다"고 판시했다. [서울=뉴스핌] 사진공동취재단 = 12.3 비상계엄 해제 직후 안가 회동과 관련해 국회에서 위증한 혐의를 받는 이완규 전 법제처장이 22일 오후 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 1심 선고 공판에 출석하고 있다. 2026.06.22 photo@newspim.com 다만 김건희 여사로부터 서울중앙지검에 명품 가방 수수 사건 전담 수사팀이 구성된 경위를 파악해달라는 취지의 청탁을 받은 후 하급자에게 부적절한 지시를 내린 혐의(청탁금지법 위반)에 대해선 공소기각을 선고했다. 이 사건이 내란 특검법에서 정한 수사 대상에 해당하지 않으므로 특검에게 수사권과 공소권이 없다는 판단이다. 재판부는 같은 이유로 이 전 처장의 국회증언감정법 위반 혐의에 대해서도 공소기각을 선고했다. 내란 특검팀(특별검사 조은석)은 지난 4월 열린 결심공판에서 박 전 장관에게 징역 20년, 이 전 처장에게 징역 3년을 각각 구형한 바 있다. 장우성 특검보는 박 전 장관 1심 선고와 관련해 "위헌·위법한 비상계엄 선포를 막고 헌정질서를 수호해야 할 법무부 장관의 책무를 확인한 판결"이라며 "김건희 여사 수사무마 청탁금지법 위반 혐의와 이완규 전 법제처장 공소기각 부분은 종합특검 수사 대상 해당 여부를 검토해 인계할 수 있고, 이번 사건에 대한 항소 가능성은 낮다"고 말했다. pmk1459@newspim.com 2026-06-22 16:10
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李대통령 지지율, 5주 연속 하락세 [서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령의 국정수행 지지율이 5주 연속으로 하락하면서 취임 이후 처음으로 40%대 지지율을 기록했다.  여론조사 전문기관인 리얼미터가 22일 공개한 6월 3주차 주간집계(에너지경제신문 의뢰, 15~19일 조사, 무선 100% 임의번호 자동응답(ARS)방식, 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조) 결과를 보면 이 대통령 국정수행 긍정평가는 46.7%로 지난주보다 4.8%포인트(p) 하락했다. 이 대통령의 지지율이 50% 미만으로 떨어진 것은 취임 후 처음이다. 이재명 대통령 6월 3주차 국정수행 평가. [그래프=리얼미터] 부정평가는 49.7%로 5.5%p 올랐다. 긍·부정 평가가 오차범위 안이었다. '잘 모르겠다' 3.6%였다. 리얼미터는 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태로 인한 책임론 확산과 집권 여당 더불어민주당 당권 갈등이 정국 전반의 부정적 영향을 준 것으로 분석했다. 특히 이 대통령의 유럽 순방 성과와 코스피 9000선 돌파에도 되레 자산시장 양극화 우려가 커지면서 중도층과 수도권을 중심으로 지지층 이탈이 나타났다고 리얼미터는 판단했다. 권역별로는 대구·경북(9.9%p) 하락세가 가장 컸고, 인천·경기(7.6%p), 서울(7.4%p)도 큰 낙폭을 보였다. 연령대별로는 50대(9.1%p) 지지층의 이탈이 가장 많았고, 20대(6.2%p)와 40대(5.5%p)에서도 하락세가 두드러졌다. 6월 3주차 정당 지지도. [그래프=리얼미터] 정당 지지도(18~19일 조사)에서는 민주당이 40.1%로 2.1%p 올랐고 국민의힘이 42.3%로 2.0%p 떨어졌다. 이어 개혁신당 3.4%, 조국혁신당 2.9%, 진보당 1.7% 순으로 조사됐다. 무당층은 7.7%였다. 리얼미터는 국민의힘 지지율이 하락한 것은 선거관리 부실 사태를 전면 재선거·사전투표 폐지로 확대한 것을 부정 요인으로 꼽았다. 장동혁 국민의힘 대표를 향한 사퇴 요구로 당내 갈등이 불거지며 보수층 결집력이 약화한 것으로 봤다. 민주당은 선거 부실 관리에 대한 여야 국정조사 합의 등 수습 국면과 정청래 민주당 대표가 이 대통령의 순방 성과를 치켜세우며 '단합'을 부각하고 있는 것이 지지층 결집으로 이어졌다고 분석했다. the13ook@newspim.com 2026-06-22 10:18

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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