정책자금 어떻게 활용하나?…예경, 예술기업 금융교육 개최

AI 핵심 요약beta
- 문화체육관광부와 예술경영지원센터는 7월 3일 예술산업 금융지원 시범사업 금융교육을 개최했다.
- 이번 교육은 예술기업 대상 정책자금 구조 이해, 단계별 자금조달 전략과 재무관리, 재무제표 이해 등을 안내했다.
- 예경은 1:1 상담을 병행하며 29일~7월 17일 융자 3차 공모, 7월 1일~10일 보증 공모를 진행했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 문화체육관광부와 예술경영지원센터는 예술기업 및 예술분야 협·단체 관계자 등을 대상으로 '2026 예술산업 금융지원 시범사업'(금융지원사업) 금융교육을 개최한다.
오는 7월 3일 서울 광화문 아트코리아랩 AKL아고라에서 '예술기업을 위한 정책자금의 이해와 전략'을 주제로 진행되며, 예술기업이 보조금 지원 방식 외에도 융자와 보증 등 상환을 전제로 한 정책금융의 구조와 활용 방법을 이해할 수 있도록 안내하는 데 중점을 뒀다.
주요 내용은 예술분야 정책자금의 이해, 예술기업 성장 단계별 자금조달 전략 및 재무관리 방향, 정책자금 신청을 위한 재무제표 이해 등으로 구성된다. 이를 통해 참여자는 정책자금의 기본 개념과 신청 준비 시 고려해야 할 재무 관련 사항이다.
강의와 함께 예경 금융지원팀의 1:1 상담도 운영된다. 참여기업은 사업 단계와 자금 용도에 맞는 금융지원사업(융자·보증) 신청 방법을 안내받을 수 있으며, 기업별 상황에 맞는 신청 준비사항과 자금조달 계획을 검토할 수 있다.
예경 관계자는 "예술산업의 성장과 함께 예술기업의 안정적인 사업 운영을 위한 자금조달 전략의 중요성이 커지고 있다"며, "이번 교육과 상담이 예술기업이 정책자금을 이해하고 금융지원사업을 활용하는 데 실질적인 도움이 되길 바란다"고 전했다.
한편, '예술산업 금융지원 시범사업(융자·보증)' 융자지원 3차 공모는 29일부터 7월 17일까지, 보증지원 7월 공모는 7월 1일부터 10일까지 진행된다.
fineview@newspim.com